Le molestie sessuali lasciano il segno. E le statue di donne e ragazze, con i seni scoloriti e logori per i selfie inopportuni di turisti invadenti, lo dimostrano. Questo fenomeno avviene in Italia quanto nel resto del mondo, dove alle statue raffiguranti figure femminili non è mai stato riservato un trattamento migliore che le sfacciate molestie sessuali travestite da “usanza”.

L’esempio italiano: Giulietta e la fortuna in amore

Abbiamo un esempio lampante di molestie sessuali alle statue proprio in Italia, a Verona, dove sotto al tanto famoso balcone la gente sgomita e si accalca per scattarsi una foto mentre palpeggia la statua di Giulietta. Si dice che così facendo si avrà fortuna in amore, o fortuna in generale, e quindi persone di ogni tipo ed età si assicurano di accaparrarsi una foto nel bel mezzo del gesto, per commemorare l’evento.

In questo modo si giustifica ed incoraggia questo comportamento che di fondato non ha nulla se non il fatto che la statua rappresenta una ragazza di appena 13 anni, come nel romanzo di Shakespeare da cui è tratta.

Inoltre, questo rituale ha portato anche al danneggiamento della statua, al punto che nel 2014 è stata sostituita con una copia, nonostante la realizzazione dell’originale risalga solo al 1968.

Anche all’estero la situazione non cambia

La povera Giulietta non ha pace nemmeno all’estero, per la precisione a Monaco di Baviera, dove lo scolorimento sul seno della statua dimostra quale sia il punto più toccato dai turisti per i propri selfie.

A Dublino è stata lanciata una campagna per chiedere ai turisti di smettere di divertirsi con la scollatura della statua della pescivendola Molly Malone, anch’essa scolorita a causa delle ripetute manipolazioni.

In Francia, il busto della cantante Dalida collocato a Montmartre a Parigi è vittima della stessa usura, dello stesso abuso: vede, ogni anno, migliaia di ammiratori che non esitano ad accarezzare il seno della statua, causandone l’ossidazione.

«Le statue danneggiate testimoniano molti decenni di violenze sessuali».

Sina Tonk ha organizzato in Germania una campagna di sensibilizzazione chiamata “Unsilence the violence”, che si impegna a non far tacere la violenza, anche quando le vittime non possono parlare per sé. Dietro a tre statue tedesche (La Donna del Reno “Frau Rhein” sulla Fontana del Nettuno nel centro di Berlino, Giulietta nel centro di Monaco di Baviera e La Jeunesse a Brema) hanno messo dei cartelloni con il loro slogan “Le molestie sessuali lasciano il segno” e un codice QR con il quale si può accedere all’intera campagna di sensibilizzazione, nonché ai video prodotti dall’associazione in cui si vedono le statue parlare per denunciare il loro destino.

«Nella nostra società non è raro che il corpo delle donne venga toccato o baciato senza il loro consenso», racconta Tonk. «Se queste esperienze traumatiche non lasciano tracce visibili, come lo scolorimento delle statue, lasciano invece segni invisibili sulle donne», ha aggiunto, ricordando che solo in Germania due donne su tre hanno riferito di aver subito violenza sessuale durante la loro vita.

Attraverso questa campagna di sensibilizzazione, la portavoce di “Terre des Femmes” sottolinea anche come viene minimizzato e come è diffuso il sentimento di immunità degli autori di questi abusi. «Siamo così abituati a questo tipo di fenomeni che li notiamo a malapena. Frasi come “Non è così grave, è solo un bacio, solo un gesto inappropriato” sono così comuni che illustrano bene questa minimizzazione», si rammarica.

E la quantità di foto che si possono trovare sui social di individui intenti in questi atti dimostrano come non solo non abbiano paura di eventuali conseguenze, ma non provino nemmeno vergogna.

Ma che male potrà mai fare, è una tradizione…

In Italia i dati Istat mostrano che il 31,5% delle donne ha subito almeno una volta nella vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Questo significa che su 100 donne, 31 sono state vittima di una qualche forma di violenza. Inoltre 40 uomini su 100 (39,3%) sono convinti che una donna sia in grado di sottrarsi a un rapporto sessuale se davvero non lo vuole. E 20 uomini su 100 (19,7%) pensano che siano sempre le donne a provocare la violenza sessuale con il loro modo di vestire.

Sempre secondo le indagini Istat il 79,9% della popolazione pensa che la violenza subita dalle donne sia un fenomeno diffuso. Tra le cause principali il fatto che l’uomo considera la donna come un oggetto di sua proprietà (secondo l’83,3%), poi c’è il bisogno dell’uomo di sentirsi superiore (secondo il 75,9%), a seguire la difficoltà dell’uomo di gestire la rabbia (secondo il 75,1%).

Per questo è importante che fin dai piccoli gesti apparentemente innocui venga insegnato a rispettare le donne, ed è importante sensibilizzare le persone anche su qualcosa che può sembrare non faccia male a nessuno ma che in realtà non fa che rafforzare inconsciamente la percezione degli uomini di poter fare con una donna ciò che si vuole, in quanto oggetto di sua proprietà, o qualcuno che viene percepito come inferiore. Altrimenti le cose non potranno mai cambiare.

Stefania Bucciol