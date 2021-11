Le molteplici facce dello spettro autistico

Posted on

L’autismo è stato scoperto recentemente. Siamo negli anni Trenta, quando due studiosi Leo Kanner e Hans Asperger scoprirono ed iniziarono a parlare e ad approfondire lo studio del disturbo dello spettro autistico.

Fino a quel momento, non essendoci alcuna conoscenza, i bambin affetti da tale disturbo erano chiusi in manicomio, abbandonati a sé stessi in quanto ricevevano lo stesso trattamento dei malati mentali.

Ancora oggi, non è possibile definire con certezza l’autismo. La definizione di disturbo dello spettro autistico nasce a seguito della comprensione che l’autismo è un insieme di alterazioni dello sviluppo cerebrale.

I disturbi sono variabili, non vi è nulla di definito e certo, ed è per questo motivo che si può affermare che ogni bambino autistico è un caso a sé, ed in quanto tale speciale ed unico.

L’autismo si manifesta sin dall’infanzia. Un intervento precoce, quindi, è necessario ed importante per poter offrire al bambino la miglior qualità di vita nonostante la presenza del disturbo.

Autismo ad alto funzionamento ed a basso funzionamento

Come già scritto, ogni bambino affetto dal disturbo dello spettro autistico è diverso dagli altri. Ciò comporta che vi siano alcuni soggetti che, a differenza di altri, sono in grado di integrarsi socialmente ed avere relazioni, per certi aspetti, soddisfacenti.

I soggetti affetti da spettro autistico in alto funzionamento sono capaci di comunicare verbalmente e sono dotati di un’intelligenza normale. In alcuni soggetti, l’intelligenza risulta essere superiore alla norma; ciò consente loro di sviluppare e dimostrare di essere in possesso di straordinarie abilità in diversi campi ed ambiti.

Si parla di autismo a basso funzionamento per indicare quei soggetti che non sono in grado di utilizzare un linguaggio appropriato ed hanno capacità mentali insufficienti.

Quali sono i sintomi dell’autismo?

La comparsa dei sintomi appare già nei primi anni di vita del bambino. In particolare, si possono identificare particolari aree dove possono comparire i sintomi.

Linguaggio verbale . Il bambino affetto da autismo potrebbe problemi nello sviluppo di questa abilità e capacità. Infatti, solitamente potrebbe parlare poco ed incontrare delle evidenti difficoltà nella comprensione del linguaggio, nelle sfumature e nei dettagli presenti nella voce e nello scambio comunicativo in atto;

. Il bambino affetto da autismo potrebbe problemi nello sviluppo di questa abilità e capacità. Infatti, solitamente potrebbe parlare poco ed incontrare delle evidenti difficoltà nella comprensione del linguaggio, nelle sfumature e nei dettagli presenti nella voce e nello scambio comunicativo in atto; Il bambino potrebbe dimostrare di avere delle difficoltà marcate nella comunicazione non verbale ; ossia attraverso l’utilizzo delle espressioni del volto, del tono di voce, del contatto fisico e visivo;

; ossia attraverso l’utilizzo delle espressioni del volto, del tono di voce, del contatto fisico e visivo; L’aspetto sociale e comunitario della vita . Il bambino potrebbe incontrare delle evidenti difficoltà nel relazionarsi con gli altri, sia in un contesto familiare che scolastico;

. Il bambino potrebbe incontrare delle evidenti difficoltà nel relazionarsi con gli altri, sia in un contesto familiare che scolastico; Il bambino affetto da autismo utilizza limitatamente l’immaginazione . I comportamenti sono stereotipati e rigidi. Gli interessi, di pari passo, risultano esser ristretti e limitati;

. I comportamenti sono stereotipati e rigidi. Gli interessi, di pari passo, risultano esser ristretti e limitati; L’emotività è manifestata con particolare difficoltà , al punto da incontrare particolari difficoltà quando è necessario entrare in sintonia con l’altro;

, al punto da incontrare particolari difficoltà quando è necessario entrare in sintonia con l’altro; È molto ridotta la capacità di pianifica ed organizzare il proprio tempo e la propria quotidianità;

il proprio tempo e la propria quotidianità; Il bambino affetto da autismo risponde in modo anomalo e non adeguato, a seconda dei casi, agli stimoli che provengono dall’esterno ;

; In alcuni soggetti affetti dal disturbo in analisi, possono essere particolarmente sviluppati il potenziale cognitivo, le capacità di calcolo, le abilità musicale e matematiche.

Quanto appena elencato, non è altro che una serie di sintomi che possono tratteggiare il profilo del bambino affetto da autismo. Un intervento tempestivo è fondamentale per evitare che nell’adulto si registri un aggravamento del quadro clinico.

Come diagnosticare l’autismo?

In realtà, non è possibile diagnosticare il disturbo prima del compimento del secondo anno di vita del bambino.

Non è possibile una diagnosi prenatale, in quanto non vi sono modi e sintomi che possano segnalare la presenza del disturbo nel corso della gravidanza.

Stesso discorso vale per i neonati, che non presentano sintomi evidenti.

I primi campanelli di allarme sono costituiti dal ritardo o dalla regressione dello sviluppo del linguaggio e delle capacità di relazionarsi con gli altri bambini e con il mondo circostante.

È sempre bene contattare uno specialista ed evitare di trarre in maniera autonoma delle conclusioni affrettate ed errate.

