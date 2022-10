Le Nazionali favorite e le sorprese con tutti i top player dei Mondiali Qatar 2022

Sono già pronte le quote per la Coppa del Mondo che si disputerà fra novembre e dicembre, la prima edizione in assoluto che andrà in scena durante l’inverno europeo. Le Nazionali in gara che esprimono un calcio di altissima qualità sono tantissime, basta dare un’occhiata al palinsesto delle scommesse sportive di calcio nei Mondiali di Qatar 2022 su Betfair, per comprendere che questa sarà una competizione ad altissimo livello.

Scopriamo quali sono le Nazionali favorite e le sorprese con tutti i top player del torneo di calcio più importante in assoluto.

La Serbia vincente quotata a 101: la vera sorpresa del Mondiale 2022

Tantissimi top player Serbi, è presente nella rosa una bella fetta che gioca in Italia: Lukic, 2 Milinkovic Savic (1 in porta e 1 a centrocampo), Ilic, Kostic, Djuricic e Vlahovic, su tutti. In fondo, rappresentano anche una piccola Italia in Qatar. A questi bisogna aggiungere altri campioni impegnati in Europa come Tadic, Mitrovic, Pavlovic per rendersi conto che la quota a 101 sembra davvero alta. Il problema è che la Serbia rimane sfavorita perché nel suo gruppo dovrà scontrarsi contro Brasile, Svizzera e Camerun, tuttavia, potrebbe raggiungere gli ottavi e persino le semifinali, senza grossi problemi: sarà questa la squadra sorpresa del Mondiale.

Il gruppo H: la sfida fra Portogallo e Uruguay

Girone facile per entrambe le Nazionali che dovrebbero agguantare gli ottavi senza particolari problemi. Le Portogallo – Uruguay quote Mondiali danno come favoriti la banda di CR7 ma i sudamericani giocheranno fino all’ultimo secondo. La X quotata a 3.1 sembra essere la soluzione più probabile per interpretare la gara.

L’Argentina di Messi, Lautaro e Dybala è la vera favorita per la vittoria

Già questo tridente fa paura, se poi aggiungiamo altri attaccanti del calibro di Di Maria, moltiplichiamo per centrocampisti come De Paul e dividiamo per difensori come Molina e Romero: ecco tutti gli ingredienti per la probabile vincitrice della Coppa del Mondo in Qatar 2022. La quota Argentina Vincente Coppa del Mondo a 7.5 è un valore molto alto, tenendo presente la qualità tattica alta della squadra e il girone di qualificazione favorevole.

La Croazia bisserà il successo del 2018?

Questa è la domanda che sportivi, tifosi e appassionati si stanno ponendo da tempo, la finalista dei Mondiali di Russia 2018 è quotata come vincente a 46 ma la sua rosa è ricca di grandi campioni, a partire dal Pallone d’Oro Modric. Inoltre, Budimir, Brozovic, Perisic, Kovacic, Vlasic, rappresentano un’ottima selezione per arrivare in alto, unico problema è il Belgio nello stesso girone, che potrebbe mettere i bastoni fra le ruote alla banda di Dalic.

Le altre favorite per la vittoria dei Mondiali 2022

Il Brasile è la Nazionale favorita in assoluto quotata a 5 per la vittoria della Coppa del Mondo Qatar 2022, segue la Francia quotata a 6.5 e l’Inghilterra quotata a 7.5, così come l’Argentina. La Spagna è quotata a 8.5 e la Germania a 10.

