Le Nazioni Unite lanciano il primo “UN PET Lab”

Annunciato oggi all’Expo di Dubai 2020 , il programma pilota “UN PET Lab” cercherà di dimostrare come i PET possono consentire una condivisione di dati e approfondimenti pienamente conformi tra le organizzazioni, utilizzando i dati commerciali pubblicamente disponibili di UN Comtrade .

Il Comitato di esperti su Big Data e Data science per le statistiche ufficiali dell’ONU ha annunciato il lancio di un primo laboratorio sulla privacy. Un programma pilota per rendere più sicura la condivisione internazionale dei dati utilizzando le tecnologie di miglioramento della privacy (PET).

Con il nuovo laboratorio delle Nazioni Unite, esperti delle organizzazioni statistiche nazionali (NSO), del settore privato e del mondo accademico si concentreranno sulle tecnologie per il miglioramento della privacy (PET). Che potrebbero consentire l’analisi e l’elaborazione dei dati privati ​​senza offrire accesso diretto ad essi.

Le decisioni prese dai governi su questioni politiche relative ad aree come l’economia, l’ambiente e la sanità potrebbero trarre vantaggio dai dati forniti da altri paesi. Un esempio potrebbe essere l’estrazione di informazioni chiave sulle prestazioni di un’economia. O sui comportamenti dei suoi cittadini dai dati del censimento.

L’obiettivo dell’UN PET Lab è dimostrare che i PET possono per la prima volta rendere possibile la condivisione dei dati e l’analisi dei dati completamente conformi tra le organizzazioni. Hanno aderito al programma Oblivious e incentrata sulla privacy e OpenMined. Il laboratorio prevede inoltre l’adesione di nuovi utenti e fornitori in futuro.

Il programma pilota dell’UN PET Lab è stato annunciato all’Expo di Dubai 2020 il 26 gennaio. Sotto il Comitato di esperti delle Nazioni Unite sui big data e la scienza dei dati per le statistiche ufficiali, lavorerà con quattro NSO. Si tratta dell’US Census Bureau, di Statistics Netherlands, dell’Istituto nazionale di statistica italiano e dell’Office for National Statistics del Regno Unito.

Fitzsimons, co-fondatore di Oblivious, ha affermato che le NSO sono i principali candidati a “pioniere di nuove tecnologie come queste”. Poiché hanno responsabilità rigorose di proteggere i dati con cui lavorano, pur avendo il dovere di fornire dati e statistiche per le decisioni politiche. Il lavoro del laboratorio fino ad oggi non sarebbe nulla senza che lo portassero avanti.

C’è un grande incentivo economico per migliorare la condivisione internazionale dei dati. Nel 2019, la società di consulenza globale McKinsey ha stimato che la connessione dei dati oltre i confini istituzionali e geografici potrebbe creare circa 3 trilioni di dollari di valore economico annuo.

Oblivious è stata fondata nel 2020 da Fitzsimons e dal dottor Robert Pisarczyk e ha sede presso NovaUCD presso l’University College Dublin. La start-up, che ha recentemente raccolto 1,05 milioni di dollari in finanziamenti iniziali, si concentra sull’elaborazione trasparente dei dati riservati.

Fitzsimons ha affermato che la società ha lavorato con il Comitato di esperti delle Nazioni Unite per due anni nell’ambito del Task Team per la tutela della privacy. Formato nell’aprile 2018 per colmare il divario tra i fornitori di tecnologia per la privacy e le NSO. Ha aggiunto che il nuovo laboratorio è “davvero un’estensione” del lavoro di Oblivious con questo team.

L'UN PET Lab, ovviamente, non ha lo scopo di sostenere un singolo fornitore o uno specifico PET. Piuttosto, è un ambiente altamente collaborativo in cui abbiamo avuto la fortuna di lavorare con altri grandi strumenti e organizzazioni.









Fitzsimons ha descritto i PET come un insieme di tecniche che consentono l’elaborazione e la condivisione dei dati senza rivelare le informazioni private o sensibili sottostanti. Ha affermato che la tecnologia di Oblivious consente a più parti di eseguire calcoli congiunti senza rivelare i propri dati a vicenda.

Come obiettivo a lungo termine, penso che le tecnologie per il miglioramento della privacy possano cambiare il modo in cui le persone pensano e interagiscono con altre parti su Internet, da un livello di consumatore fino a un livello B2B… Hanno il potenziale per cambiare radicalmente il modo in cui gli individui e le aziende interagiscono tra loro quotidianamente.

GDPR e privacy

Fitzsimons ha affermato che una delle forze chiave alla base della crescita dei PET è l’introduzione di normative sulla privacy in tutto il mondo, come il GDPR.

Lo scorso dicembre, l’Irlanda ha istituito un comitato per la governance dei dati per creare e implementare un quadro sull’utilizzo e la condivisione dei dati nel settore dei servizi pubblici. In base al quadro, il governo ha affermato che i dati saranno “condivisi solo ove necessario e solo in conformità con la legge. E ai sensi della sentenza Schrems II luglio 2020 , i trasferimenti di dati personali dall’UE agli Stati Uniti possono avvenire solo se esiste un livello di protezione sufficiente.

Le autorità di regolamentazione hanno iniziato a considerare i PET per aiutare con la condivisione dei dati. E la Commissione europea ha sottolineato la mancanza di soluzioni tecnologiche per ottenere una “condivisione dei dati responsabile e rispettosa della privacy tra le organizzazioni.

Tuttavia, i PET non sono soluzioni universali. Ogni caso d’uso deve essere considerato individualmente. PET sono uno strumento che può aiutare a rimanere conformi, ma non sono un rimedio per tutti gli aspetti della conformità alla privacy.

