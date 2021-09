Le nuove tecnologie nel settore dell’odontoiatria: applicazioni e vantaggi

È sempre più forte la tendenza all’utilizzo delle nuove tecnologie anche nel settore della medicina. Negli ultimi anni stiamo assistendo sempre di più all’impiego di tecniche all’avanguardia in diversi ambiti medici, che non solo riescono a fornire un’adeguata attività di cura nei confronti di differenti patologie o condizioni, ma hanno anche l’obiettivo di predisporre una giusta prevenzione. Ciò che è certo è che è molto ampia la tendenza a sperimentare e ad apportare dei cambiamenti in numerosi settori, a partire da quello dell’odontoiatria, che si propone di rendere più elevata la qualità della vita dei pazienti. Questi ultimi possono di frequente usufruire di servizi all’avanguardia grazie all’impiego di nuove tecniche e di nuove tecnologie nel settore. Vediamo di scoprirne di più sull’argomento.

Le tecniche dell’odontoiatria digitale

Si può parlare senza dubbio negli ultimi tempi sempre più di odontoiatria digitale. Gli strumenti tecnologici a disposizione degli esperti, che hanno il compito di rendere la vita più semplice anche per i pazienti, sono veramente tanti. Pensiamo ad esempio al lanap laser terapia parodontale , una tecnica che impiega proprio il laser come metodo di taglio o di vaporizzazione del tessuto. In questo caso il risultato sarà diverso tenendo conto dell’obiettivo che si vuole raggiungere.

La terapia laser, ad esempio, permette di agire come una fonte di calore nel caso dello sbiancamento dei denti, con risultati ottimali, oppure consente di rafforzare il legame tra dente e otturazione quando si vuole “polimerizzare” proprio un’otturazione.

Ma le tecnologie nell’ambito dell’odontoiatria sono veramente tante, considerando anche le enormi potenzialità dello scanner intraorale, dei software che hanno l’obiettivo di portare avanti un’azione di pianificazione implantare e di altri accessori che aiutano ad effettuare una diagnosi precisa ed a portare avanti una terapia corretta.

Perché è utile la tecnologia in odontoiatria

Da tutto ciò che abbiamo descritto è facile comprendere quali siano i vantaggi della tecnologia nell’ambito medico e in particolare nel settore dell’odontoiatria. Sicuramente gli aspetti positivi sono concreti e immediatamente visibili, sia per i professionisti che per i pazienti.

Passare dall’impiego delle tecniche tradizionali a quello dei metodi digitali, capaci di sfruttare le ultime tecnologie innovative in campo medico, significa ridurre innanzitutto i tempi di attesa. Ma i benefici sono molteplici, perché, grazie a queste tecniche, si può attuare una riduzione notevole delle eventuali probabilità di errore e si ha a disposizione una grande precisione nel corso delle azioni che si mettono in atto.

È da sottolineare anche un altro aspetto di fondamentale importanza. Infatti le tecniche che prevedono l’impiego di accessori e strumenti tecnologici nel settore dell’odontoiatria sono molto interessanti perché risultano meno invasive se facciamo il confronto con i tradizionali interventi. Un vantaggio non di poco conto per i pazienti.

Gli strumenti avanzati a disposizione

Ma quali sono gli accessori tecnologici che vengono maggiormente utilizzati per le terapie e per gli interventi, anche nel senso della prevenzione? Molti aspetti dell’odontoiatria sono attualmente basati sull’impiego di computer, con un particolare riferimento ad esempio all’implantologia.

Questo permette di evitare eventuali disagi che si potevano sperimentare in una fase precedente e di ridurre anche notevolmente i costi, un aspetto che va a beneficio del paziente e del professionista stesso.

Senza dubbio la tecnologia e le innovazioni di questo tipo hanno portato l’odontoiatria ad un livello che può essere considerato davvero all’avanguardia da molti punti di vista. L’impiego di laser e di altri strumenti avanzati nell’ambito tecnologico è fondamentale anche per aprire la strada a differenti innovazioni che in futuro sicuramente continueranno a caratterizzare questo settore, garantendo la messa in atto di notevoli aspetti positivi per chi lavora in questo campo e per chi ha la necessità di sottoporsi a determinate terapie.