Nel panorama geopolitico attuale, le promesse della Cina sull’energia pulita sono un esempio di stabilità in un mondo scosso da crisi ambientali, tensioni commerciali e cambiamenti politici. Proprio su questo tema, si è tenuto recentemente un incontro virtuale tra alcuni dei più influenti leader mondiali, con un’assenza che ha fatto rumore: quella degli Stati Uniti.

Il presidente cinese Xi Jinping ha partecipato a questa riunione a porte chiuse insieme al segretario generale dell’ONU António Guterres, al presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e ad altri rappresentanti di spicco. Al centro del dibattito c’è stato il cambiamento climatico e il futuro dell’energia.







Le promesse della Cina sull’energia pulita in un mondo diviso tra protezionismo e rivoluzione verde

Xi Jinping ha colto l’occasione per riaffermare con forza la determinazione della Cina a non rallentare il suo percorso verso una transizione ecologica. Senza mai nominare direttamente gli Stati Uniti o Donald Trump, le sue parole hanno rappresentato una chiara critica all’unilateralismo e al protezionismo che hanno caratterizzato le politiche commerciali statunitensi. La Cina, ha dichiarato, ha realizzato il sistema di energie rinnovabili più grande e in più rapida espansione al mondo, costruendo un’intera filiera industriale nel settore delle nuove tecnologie energetiche.

António Guterres ha affermato che nessuna nazione o lobby dei combustibili fossili potrà arrestare la rivoluzione verde in corso. “Il futuro è già in cammino, e procede a tutta velocità”, ha affermato, sottolineando come scienza ed economia siano ormai allineate verso una svolta ecologica.

Nel frattempo, la posizione degli Stati Uniti è apparsa sempre più defilata. Secondo fonti vicine agli organizzatori del summit, l’amministrazione americana non sarebbe nemmeno stata invitata all’evento. Una scelta che riflette il crescente isolamento della politica climatica statunitense, specialmente dopo i recenti rumors su un possibile ordine esecutivo per limitare l’attività di ONG ambientali, che la Casa Bianca ha dovuto smentire pubblicamente.

Il contrasto tra le promesse della Cina sull’energia pulita e le turbolenze interne agli USA è stato ulteriormente accentuato da una nuova fase della guerra commerciale, avviata da Washington, che sta causando instabilità nei mercati finanziari e spingendo gli investitori a cercare alternative. In risposta, Pechino ha introdotto restrizioni sull’esportazione di materiali strategici come litio, terre rare e altri componenti fondamentali per la produzione di veicoli elettrici, pannelli solari e turbine eoliche.

Tuttavia, la Cina ha deciso di non partecipare a un altro summit energetico in programma a Londra, organizzato dal governo britannico e dall’Agenzia Internazionale dell’Energia. Una scelta che, se da un lato evidenzia le tensioni diplomatiche in corso, dall’altro rafforza l’immagine di Pechino come attore indipendente ma centrale nella costruzione del nuovo ordine energetico globale.

Nuove sfide globali per la riduzione delle emissioni in vista della COP30

Il messaggio lanciato al termine del vertice è stato chiaro: i leader presenti, inclusi quelli dell’Unione Africana, dell’Asean e dell’Alleanza degli Stati Insulari, hanno ribadito l’impegno comune per combattere la crisi climatica. Entro settembre, ogni paese dovrà presentare i propri nuovi piani di riduzione delle emissioni, in vista della COP30 prevista a novembre in Brasile.

Guterres ha anche rinnovato l’appello a fornire maggiori risorse finanziarie alle nazioni più vulnerabili, ricordando l’obiettivo di raccogliere 1.300 miliardi di dollari all’anno entro il 2035, come concordato durante la COP29.

L’incontro ha offerto uno spaccato significativo degli equilibri globali attuali. Se da un lato gli Stati Uniti, sotto la guida di Trump, sembrano oscillare tra incertezza e disimpegno, la Cina cerca di occupare il vuoto lasciato, proponendosi come guida affidabile verso una transizione energetica globale. Le promesse della Cina sull’energia pulita diventano così non solo un elemento strategico per l’ambiente, ma anche un potente strumento di influenza diplomatica.

Elena Caccioppoli