In Italia si parla ancora troppo poco del valore delle seconde generazioni, il cui grande potenziale è stato tenuto per troppo tempo lontano dalla sfera politica e sociale del paese.

Chi sono le seconde generazioni

Si utilizza la definizione “seconde generazioni” per la prima volta negli Stati Uniti intorno agli anni ’40 per identificare chi è nato da genitori migranti e insediati in maniera stabile nel territorio statunitense; all’epoca era un discorso possibile sono negli US proprio per la longeva storia migratoria del paese.

Le seconde generazioni sono quindi i figli di persone migranti nati nel paese ospitante o arrivati da minorenni. Non potendo essere definite persone migranti, secondo il criterio che considera tali solo che compie il viaggio da adulto, si tratta di bambini e giovani adulti che vengono scolarizzati in Italia; in molti casi parlano sia la lingua dei genitori che quella del paese d’origine e si prestano come intermediari tra le famiglie e le istituzioni, come la scuola. In molte situazioni sono i bambini a tradurre ciò che le insegnanti devono comunicare ai genitori.

Questo da un lato li rende una sorta di mediatori culturali, mentre dall’altro li porta, specialmente in ambienti ostili, ad essere percepiti come “diversi” dai pari o in generale da molti. In Italia, secondo Veronica Riniolo, ricercatrice presso il Dipartimento di Sociologia della Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, i giovani nati in Italia da almeno un genitore straniero o giunti minorenni, di età compresa tra gli 0 e i 35 anni appartenenti alla categoria delle seconde generazioni sono quasi 3 milioni.

In Italia, un paese caratterizzato da un pesante crollo delle nascite e da un progressivo invecchiamento della popolazione, stando ai dati ISTAT, le seconde generazioni, che sono più giovani e dinamiche, rivestono un’importanza cruciale per il futuro del paese sul piano sociale ed economico. La presenza di giovani che portano con sé una doppia identità culturale arricchisce il panorama sociale del nostro paese e riveste un ruolo fondamentale nel processo di ibridazione, contribuendo a creare una società sempre più pluralista.

Una società pluralista

L’Italia è molto lontana dal poter essere definita una società pluralista, un sistema che riconosce, accoglie e valorizza le differenze culturali, religiose, linguistiche e sociali dei suoi membri: la necessità di questo modello è sempre più urgente in un contesto globale e interconnesso, per creare una coesione non fondata sull’annullamento, ma sulla valorizzazione delle differenze. Una società che abbraccia il pluralismo allo stesso modo promuove la coesione sociale: accogliere significa ridurre rischi di esclusione, discriminazione e conflitti.

L’aspetto cruciale di una società pluralista sta nel valore che si da all’inclusione: in un contesto in cui diverse voci e prospettive sono ascoltate è riportato un miglioramento della qualità della democrazia e un dialogo più aperto, volto a favorire una maggiore solidarietà e collaborazione. Aprirsi a culture diverse e conoscerle non significa negare l’identità italiana, ma piuttosto riconoscere che questo paese si sta evolvendo in una società multietnica e multiculturale, non solo eticamente ma anche strategicamente, per affrontare al meglio le sfide del futuro.







Un cambiamento positivo

Le seconde generazioni sono protagoniste di una tendenza positiva nelle città italiane proprio perché portano con sé nuove idee e tradizioni, che mescolandosi a quelle italiane creano un ambiente più dinamico e vivace.

Il percorso di integrazione non è sempre facile, soprattutto a causa delle difficoltà legate alla discriminazione, spesso promossa da figure istituzionali che sostengono politiche razziste e denigratorie che pongono ostacoli al potenziale enorme di queste generazioni, la cui partecipazione alla vita politica, culturale e sociale del paese segna un passo importante verso una società più inclusiva e coesa, capace di accogliere le diversità e trasformarle in una forza collettiva.

Lo Ius Soli

La questione della cittadinanza è centrale: i figli di immigrati nati nel paese ospitante in molti casi non ottengono la cittadinanza. In Italia la legge sulla cittadinanza è ancora basata sul ius sanguinis (diritto di sangue) e non sul ius soli (diritto di suolo). Questo significa che persone nate in Italia, non ottengono automaticamente la cittadinanza italiana.

Ius Soli è un’espressione giuridica, mediata dal mondo romano, che indica l’acquisizione della cittadinanza del paese in cui si nasce come conseguenza del fatto giuridico di essere nati sul suo territorio, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori.

Vedi anche: Ius soli. I Paesi che lo adottano sono più sviluppati.

Fred Kudjo Kuwornu – 18 Ius Soli

Fred Kudjo Kuwornu è un regista e attivista italiano, afrodiscendente, laureato in scienze politiche, che nel 2011 inizia una campagna per i diritti negati dei figli d’immigrati nati e cresciuti in Italia, per poi dirigere e produrre il documentario grassroots, 18 Ius Soli – Il diritto di essere italiani, il primo prodotto in Italia sul diritto di cittadinanza e sull’universo delle seconde generazioni.

Questo documentario fa luce sulle vicende degli afrodiscendenti nelle società occidentali partendo dagli eventi storici, di Fred Kudjo Kuwornu è anche Divisione Buffalo, che racconta la storia del reggimento della 92esima Divisione Buffalo che combatté in Italia durante la Seconda guerra mondiale.

Azzurra Rachelli