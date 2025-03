Le sorelle Boccalini spiccano tra le figure che si sono maggiormente battute per il diritto delle donne di praticare sport come il calcio. Originarie di Lodi, negli anni ’30 sfidarono i pregiudizi e fondarono la prima squadra di calcio femminile in Italia. Di recente, a riconoscimento del loro impegno, il comune di Lodi ha cambiato il nome dello stadio cittadino (quest’ultimo attuale sede delle partite del Fanfulla Calcio) da “Dossenina” a “Sorelle Boccalini”.

La storia delle sorelle Boccalini

Erano i primi mesi del 1933 e le sorelle Boccalini assistevano con entusiasmo alle partite del giovane talento Giuseppe Meazza, condividendo una passione sfrenata per il calcio. Tra loro c’era Giovanna, già sposata, insegnante e madre di due figli (uno dei quali portava il nome di Giacomo in onore di Matteotti) e le sue tre sorelle nubili: Luisa, Marta e la più giovane Rosetta, di soli sedici anni.

L’amore per il calcio le univa, ma fu un’idea nata all’interno del loro gruppo di amiche (forse suggerita da Ninì Zanetti) a cambiare il corso della loro storia. Quella di Ninì fu un’intuizione audace e rivoluzionaria per l’epoca, che le porterà a sfidare le convenzioni e a scrivere una pagina fondamentale nella storia del calcio femminile italiano.

“E se giocassimo anche noi? E se scendessimo anche noi su quel campo e mostrassimo che il calcio è anche uno sport per signorine?”

Fu così che le sorelle Boccalini, insieme a una trentina di amiche, decisero di compiere un passo storico, annunciando alla stampa sportiva nazionale la nascita del gruppo femminile calcistico (GFC), nonché la prima squadra di calcio femminile in Italia. Giovanna, già sposata, scelse di non scendere in campo, ma offrì il suo supporto come team manager, guidando la squadra da bordo campo.







La fine del sogno

L’iniziativa rappresentava un vero e proprio esempio di audacia e lungimiranza, un progetto innovativo che sfidava le convenzioni dell’epoca. Tuttavia, la loro avventura ebbe vita breve in quanto dopo pochi mesi si fece sentire l’ostilità del regime fascista e il Segretario del PNF, Achille Starace, bloccò ogni possibilità di sviluppo, soffocando il sogno delle giovani calciatrici.

Tuttavia però, il ricordo dell’esperienza del gruppo femminile calcistico non svanì con lo scioglimento della squadra, ma accompagnò le sorelle Boccalini per anni, fino ai drammatici eventi del 1943, quando l’equilibrio imposto dal regime fascista crollò improvvisamente.

Rosetta, nel frattempo proseguì la sua carriera sportiva vincendo tre campionati italiani di basket con l’Ambrosiana. Marta, invece, la più riservata e impiegata al Comune di Milano, prese parte alla resistenza distribuendo volantini antifascisti. Anche Giovanna giocò un ruolo cruciale, poiché ella oltre a mettere la propria casa a disposizione di una rete clandestina per aiutare prigionieri alleati ed ebrei a fuggire in Svizzera, dopo la morte improvvisa del figlio Giacomo, decise di impegnarsi attivamente nella lotta antifascista. Entrò nel Partito Comunista clandestino e contribuì alla fondazione dei Gruppi di difesa della donna, un’organizzazione partigiana guidata da donne per la resistenza contro il regime.

L’opposizione al cambiamento

La decisione di intitolare lo stadio “Dossenina” di Lodi alle sorelle Boccalini in quanto fondatrici della prima squadra di calcio femminile in Italia, ha suscitato un acceso dibattito. Le critiche non si concentrano tanto sulla figura delle Boccalini, ma piuttosto sulle modalità con cui è stata presa la decisione:

“Nessuna consultazione della città, dei tifosi, di chi quel luogo storico lo vive per mettere un’altra bandierina politica, quella dell’antifascismo, in un luogo di sport”.

Una delle esponenti dell’opposizione, ossia Eleonora Ferri della Lega, afferma:

“Ancora una volta è una scelta non condivisa in alcun modo, nonostante si tratti dello stadio della città. Peraltro sono forse le uniche azioni portate avanti da questa amministrazione, ovvero marchette politiche, perché fascismo e antifascismo non c’entrano nulla con lo stadio, che è un luogo deputato allo sport”.

Maria Michela Galeone