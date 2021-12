Le tante facce di una web agency

Le web agency sono oggigiorno sempre più richieste in quanto offrono servizi ottimali per migliorare o costruire la propria presenza online. Affidarsi a una web agency e agenzia di web marketing permette di accedere a un servizio completo che parte dalla costruzione del sito o dell’e-commerce, fino alla sua ottimizzazione e creazione di una strategia ottimale per riuscire a ottenere traffico e creare una buona brand authority online.

Cosa fanno le web agency?

Una domanda che spesso ci si pone è cosa faccia effettivamente un’agenzia per il web, quali sono i compiti alla quale assolve e in che modo può aiutare gli imprenditori, commercianti e professionisti a strutturare una strategia online funzionale.

Possiamo definire alcuni step che un’agenzia di web marketing effettua al fine di supportare al meglio i clienti che scelgono di richiedere una consulenza.

Il primo passo è quello della scelta del giusto dominio e hosting. L’agenzia web si occupa di studiare in primo piano quale può essere il miglior dominio in base al brand e al tipo di sito da creare e-commerce o sito web professionale. L’hosting è altrettanto importante per far sì che le prestazioni del sito siano ottimali e in grado di supportare il traffico in ingresso e l’intera infrastruttura che permetterà la navigazione tra pagine e prodotti.

Dopo la configurazione del giusto hosting e scelta del dominio si passa al web design e alla realizzazione del sito web con tutte le sue pagine, l’home page, il logo del brand e la scrittura dei contenuti ottimizzati per la SEO e con il giusto copywriting e tone of voice.

Il sito o e-commerce una volta pronto per essere online ha bisogno di un lavoro costante di ottimizzazione, quindi ci si continua a interfacciare con l’esperto SEO al fine di avere un sito web funzionale e al contempo idoneo ai parametri previsti per l’ottimizzazione sui motori di ricerca, mirando alle giuste prestazioni tecniche e contenuti.

Importante a questo punto, anche la strutturazione di una strategia di web marketing che viene creata su misura per il brand al fine di ottimizzare sia l’afflusso di utenti sul sito sia le relative conversioni. Tra le strategie di web marketing ci sono: l’uso corretto del copywriting, creazione di una strategia di e-mail marketing, servizi per il social media management, promozione del sito e advertising su motori di ricerca e social network.

Tutte queste attività sono seguite da un project manager esperto che sa come delineare il progetto e suddividere i compiti tra i vari esperti presenti all’interno di una web agency.

Un team di professionisti per raggiungere un determinato obiettivo

Uno dei principali vantaggi dell’affidarsi a una web agency è dato dalla collaborazione di professionisti verticali su un determinato settore che però sono in grado di lavorare in team e di fornire al cliente un risultato che miri a raggiungere specifici KPI e obiettivi.

Le web agency lavorano al progetto in modo globale. Ogni professionista ha un determinato ruolo e si occupa solo della parte progettuale che gli compete. Questo permette di avere servizi ottimali dal web design alla strutturazione di una strategia di advertising e SEO, perché ogni professionista sa svolgere il suo lavoro al meglio, portando a beneficio dell’intero progetto le sue competenze.

Affidarsi a un team di professionisti coeso e ben strutturato sui vari livelli permette, dunque, di perseguire al meglio gli obiettivi, offrendoti competenze di alto rilievo in ogni settore e raggiungendo più velocemente risultati in termini di visibilità online e conversioni.

Ecco perché le web agency e i loro servizi stanno diventando sempre più richiesti, in quanto in grado di supportarti al meglio nel tuo progetto permettendoti di ottenere ciò che desideri attraverso un progetto completo e supervisionato a 360°.

Stampa questo articolo