Le teorie del complotto meteorologico hanno radici profonde, risalendo a secoli fa, e oggi rappresentano una minaccia più grande di quanto si possa immaginare. Nel corso della storia, le superstizioni e le paure collettive sui poteri occulti legati agli eventi atmosferici sono state motivo di diffusione di credenze infondate, e ancora oggi queste teorie influenzano non solo il pensiero popolare, ma anche le politiche pubbliche e la ricerca scientifica.

La lotta di Sant’Agobardo contro le credenze popolari sul clima

Un esempio precoce di questa problematica risale al IX secolo, quando Sant’Agobardo di Lione scrisse un trattato, intitolato Contra vulgi insulsam opinionem de grandine et tonitruis (Contro l’insipida opinione del popolo riguardo alla grandine e ai tuoni), per combattere la superstizione diffusa che alcune persone avessero la capacità di evocare tempeste a volontà.

Secondo questa credenza, i cosiddetti “evocatori di tempeste” erano in grado di scatenare violenti temporali e grandinate a pagamento, grazie alla loro connessione con misteriosi marinai aerei provenienti dal regno di Magonia. Questi marinai, che viaggiavano tra le nuvole, avrebbero raccolto i raccolti distrutti dalle tempeste, per poi portarli in alto nel cielo.







Sant’Agobardo, nel suo trattato, si oppose fermamente a questa credenza, sostenendo che solo un potere divino, e non degli esseri umani o maghi, fosse in grado di controllare il clima. Il suo approccio si basava su un’autorità biblica, ma anche su un ragionamento logico: se davvero fosse esistito qualcuno capace di scatenare tempeste, perché non utilizzare questa forza per scopi ben più utili, come per esempio porre fine alla siccità?

Tuttavia, nonostante le argomentazioni razionali, la credenza nella manipolazione del clima non scomparve, anzi, continuò a persistere nei secoli successivi. Un esempio notevole di questa superstizione avvenne nel 1590, quando il re Giacomo I d’Inghilterra (già Giacomo VI di Scozia) ordinò l’arresto, la tortura e probabilmente l’esecuzione di numerose donne accusate di essere streghe responsabili di aver evocato una tempesta che aveva quasi affondato la sua nave al ritorno da un viaggio in Scandinavia.

Questo episodio dimostra quanto fosse radicata, anche nei periodi più recenti della storia, la paura di un potere occulto legato alla manipolazione degli eventi atmosferici.

L’eredità delle teorie del complotto meteorologico nella società contemporanea

Queste teorie del complotto meteorologico sembrano ormai appartenere a un passato lontano e irrazionale, ma purtroppo, a distanza di secoli, continuano a farsi sentire nella società moderna. Oggi, infatti, credenze simili si manifestano sotto forme più contemporanee, alimentate dalla paranoia e dalla disinformazione, come nel caso delle teorie sulle scie chimiche e sulle presunte manipolazioni atmosferiche da parte dei governi.

Negli Stati Uniti, per esempio, alcuni stati, spinti dalla convinzione che i disastri naturali come gli uragani siano creati intenzionalmente dai governi, stanno prendendo misure drastiche contro la ricerca atmosferica legittima. Recentemente, nel 2023, il Tennessee è diventato il primo stato a passare una legge che vieta l’inseminazione delle nuvole, un processo scientifico che mira a stimolare la pioggia in aree aride. Questa legge, sebbene pensata per combattere le teorie complottiste, potrebbe, paradossalmente, ostacolare la ricerca scientifica in meteorologia, limitando le capacità di studiare il cambiamento climatico e altre dinamiche atmosferiche.

Le teorie del complotto meteorologico continuano ad avere effetti negativi non solo sulla percezione pubblica della scienza, ma anche sulla stessa capacità della comunità scientifica di progredire. La crescente diffidenza verso la ricerca legittima sta minando la fiducia nel progresso scientifico e nella capacità di affrontare le sfide legate al clima, come la lotta contro la siccità, le inondazioni e il cambiamento climatico.

Il rischio maggiore, però, è che queste teorie non solo ostacolino la ricerca, ma contribuiscano anche a un ulteriore isolamento della scienza dalle politiche pubbliche. Se i governi iniziano a legiferare in base a credenze infondate, piuttosto che su dati scientifici concreti, il progresso nella comprensione e nella gestione dei fenomeni atmosferici potrebbe subire gravi danni. È fondamentale, quindi, promuovere una maggiore educazione scientifica e contrastare la diffusione delle teorie del complotto meteorologico, facendo leva sulla conoscenza e sul rigore scientifico per dissipare i miti e rafforzare la fiducia nelle istituzioni scientifiche.

Elena Caccioppoli