Il Parlamento tedesco ha scritto una nuova, inattesa pagina della sua storia politica: per la prima volta dalla riunificazione del Paese, il candidato alla cancelleria non ha ottenuto la fiducia necessaria al primo voto. Il leader conservatore Friedrich Merz, figura di riferimento della CDU, non è riuscito a raggiungere i 316 voti su 630 richiesti, fermandosi a quota 310. L’esito ha spiazzato osservatori e analisti: il voto di fiducia, fino a oggi, era sempre stato una formalità. E invece, con 307 voti contrari e tre astensioni, la Germania si trova ora in una fase d’incertezza istituzionale.

La legge tedesca prevede che possano esserci fino a tre votazioni. Se anche al terzo scrutinio nessun candidato otterrà la maggioranza assoluta, spetterà al presidente federale decidere se nominare comunque un cancelliere o sciogliere il Bundestag. Al momento, non ci sono altri candidati forti all’orizzonte, ma l’episodio è indicativo di un clima politico tutt’altro che sereno.

Maggioranza fragile e le prime fratture

Sulla carta, l’alleanza tra CDU-CSU e SPD dovrebbe garantire una maggioranza di 328 seggi. Tuttavia, il voto segreto ha rivelato crepe interne: almeno 18 deputati si sono sfilati, nonostante le rassicurazioni della SPD sul sostegno compatto al nuovo governo. La seduta è stata sospesa subito dopo l’annuncio dei risultati, e una nuova votazione è attesa nei prossimi giorni. Il rischio principale è che un esecutivo nasca già debole, senza una solida base parlamentare.

Con la mancata fiducia al primo voto del leader conservatore Friedrich Merz, la situazione tedesca si complica ancora di più: l’economia rallenta, la spinta al riarmo richiede fondi e stabilità, e i cittadini percepiscono un crescente distacco tra istituzioni e società. In questo scenario, un governo che parte già zoppicante rischia di aggravare le difficoltà invece di affrontarle.

La reazione della destra e lo spettro delle nuove elezioni

A capitalizzare l’incertezza è stata subito Alternative für Deutschland (AfD), partito di estrema destra escluso dai negoziati post-elettorali. Il suo co-leader, Tino Chrupalla, ha chiesto nuove elezioni, definendo il fallimento del leader conservatore Friedrich Merz «una buona giornata per la Germania». L’AfD, data in costante crescita nei sondaggi, si candida apertamente a diventare una forza ancora più influente, nonostante i suoi legami con ambienti estremisti siano sotto la lente dei servizi interni.

L’ipotesi di un ritorno alle urne, seppur ancora lontana, non è più inverosimile. Anche a livello internazionale, la notizia ha sollevato reazioni di sorpresa e preoccupazione: una Germania senza guida rischia di compromettere gli equilibri europei, già messi alla prova da guerre e crisi economiche.

I volti del nuovo governo (mancato)

Nonostante la mancata fiducia al primo voto, l’assetto del governo del leader conservatore Friedrich Merz era già stato delineato. La CDU avrebbe ottenuto i ministeri chiave, a partire da Esteri, Economia e Difesa. Johann Wadephul sarebbe diventato ministro degli Esteri, con il compito di guidare una politica estera più assertiva. Alla guida dell’Economia era stata indicata Katherina Reiche, con esperienza nel settore energetico privato. Boris Pistorius, esponente SPD e figura molto apprezzata, sarebbe rimasto alla Difesa, incaricato di supervisionare l’aumento delle spese militari, frutto di un ambizioso piano sostenuto da una riforma costituzionale.

La CSU bavarese, alleata storica della CDU, avrebbe assunto il controllo del Ministero dell’Interno, con Alexander Dobrindt pronto a implementare politiche migratorie più rigide. Il suo obiettivo dichiarato: intensificare i respingimenti alle frontiere per chi non ha documenti validi.







Il ruolo dei Socialdemocratici: equilibrio o freno?

La SPD, nonostante il tracollo elettorale di febbraio, era riuscita a negoziare ministeri rilevanti. Il co-leader Lars Klingbeil era destinato a diventare ministro delle Finanze e vicecancelliere, rafforzando il legame tra la nuova coalizione e il precedente governo Scholz. Altri incarichi strategici sarebbero andati a Bärbel Bas (Lavoro) e Carsten Schneider (Ambiente), scelti per garantire continuità su temi sociali e ambientali cari all’elettorato socialdemocratico.

L’obiettivo dichiarato della “strana alleanza” CDU-SPD era quello di arginare l’ascesa dell’AfD. Ma le differenze ideologiche tra i due partiti principali restano profonde, e le tensioni emerse nel voto di fiducia indicano quanto sarà difficile governare insieme.

La sfida del riarmo e le contraddizioni del leader conservatore Friedrich Merz

Il fallimento al Bundestag rappresenta una battuta d’arresto personale anche per Merz, che aveva condotto trattative lampo per varare una coalizione di grande coalizione con SPD e – temporaneamente – anche con i Verdi. Era riuscito a ottenere il via libera a una riforma storica per aumentare la spesa militare, aggirando i vincoli di bilancio. Per farlo, aveva messo in campo un fondo straordinario da 500 miliardi di euro destinato anche alle infrastrutture.

Questo cambio di rotta rispetto alle promesse elettorali di rigore fiscale gli ha alienato parte dell’elettorato tradizionale. Nella sua regione d’origine, il Sauerland, e tra i conservatori più ortodossi, le critiche sono state numerose. L’indebolimento del suo consenso personale si è riflesso in un calo nei sondaggi, dove la CDU ha perso terreno, venendo affiancata – in alcuni casi superata – proprio dall’AfD.

La fiducia mancata al primo voto non impedisce formalmente al leader conservatore Friedrich Merz di diventare cancelliere nelle prossime votazioni, ma ha già segnato un precedente politico rilevante. L’immagine di un leader già designato e poi bocciato mina la percezione di stabilità e leadership. Ora, più che mai, la Germania ha bisogno di un governo coeso e legittimato, in grado di affrontare sfide complesse. Se CDU e SPD non riusciranno a ricucire lo strappo, il rischio di instabilità e nuove elezioni diventerà una concreta possibilità.

