Dopo una settimana segnata da incertezze e tensioni parlamentari, Sébastien Lecornu torna Premier del governo francese. Il presidente Emmanuel Macron lo ha rinominato primo ministro nella notte di venerdì, ponendo fine – almeno temporaneamente – a una crisi istituzionale senza precedenti nella Quinta Repubblica.

Il ritorno di Lecornu, 39 anni, arriva appena cinque giorni dopo le sue dimissioni, presentate il lunedì precedente. Una decisione che Macron avrebbe preso più per mancanza di alternative che per convinzione politica. È infatti la sesta nomina di un primo ministro in meno di due anni, segno di un equilibrio di governo sempre più fragile e di una coalizione parlamentare incapace di trovare stabilità.

Il governo Lecornu 2 e la fragile maggioranza

La formazione del nuovo esecutivo, battezzato dai media come Lecornu 2, ha suscitato reazioni contrastanti. Se da un lato Lecornu torna Premier escludendo il ricorso alle urne anticipate, dall’altro le opposizioni hanno reagito con indignazione e sarcasmo, parlando di un “ritorno al punto di partenza”.

Lecornu, che ha aperto il suo secondo mandato con una visita simbolica in una banlieue parigina, ha dichiarato di aver accettato l’incarico “per senso del dovere” e di voler “ridare fiducia al Paese”. Tuttavia, la sua posizione resta precaria: un voto di censura potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, promosso dalla France Insoumise e sostenuto da Verdi, comunisti e Rassemblement National.

La sfida parlamentare

Il destino del governo dipende in gran parte dall’atteggiamento del Partito Socialista (PS). I socialisti, che si trovano in una posizione di equilibrio tra il sostegno critico e l’opposizione attiva, hanno minacciato di votare la sfiducia se non verranno adottate misure concrete sul potere d’acquisto e se non sarà sospesa la riforma delle pensioni, tra i provvedimenti più controversi dell’agenda macroniana.

Lecornu dovrà quindi affrontare un difficile test di fiducia all’Assemblea Nazionale, mentre la legge di bilancio – motivo principale della crisi – resta al centro del conflitto politico. La France Insoumise ha già annunciato una nuova mozione di censura e perfino una richiesta di dimissioni dirette per il presidente Macron, segno di una tensione politica in rapido crescendo.

Le divisioni interne alla maggioranza

All’interno della maggioranza presidenziale la situazione non è meno complicata. Les Républicains (LR), partito di destra moderata essenziale per garantire i voti al governo, hanno comunicato che non entreranno nell’esecutivo, ma potrebbero sostenerlo dall’esterno. Tuttavia, la coesione del partito è minacciata da spinte interne verso un riavvicinamento con l’estrema destra del Rassemblement National.

Nell’area centrista, la coalizione macronista appare disorientata. Il segretario di Renaissance, Gabriel Attal, ha espresso pubblicamente perplessità sulla rinomina di Lecornu: “Non capisco più Macron”, ha dichiarato, sintetizzando il malumore di una parte del gruppo parlamentare. Ancora più netto l’ex primo ministro Édouard Philippe, oggi leader del movimento Horizons, che ha chiesto le “dimissioni ordinate” del presidente.

“Un nuovo affronto ai francesi da parte di un irresponsabile ubriaco di potere. La Francia e il suo popolo sono umiliati”, ha tuonato Manuel Bompard, il coordinatore de La France insoumise.







Dalle dimissioni al ritorno

Il rapido ritorno di Lecornu all’Eliseo è il punto d’arrivo di una settimana politicamente convulsa. Tutto è iniziato il 6 ottobre, quando, a poche ore dalla presentazione del suo primo governo, il premier aveva annunciato le dimissioni dopo aver compreso di non avere i numeri necessari per ottenere la fiducia.

La crisi era scoppiata in seguito alla sfiducia a François Bayrou, il predecessore di Lecornu, e si era aggravata quando l’opposizione socialista aveva minacciato di bloccare la legge di bilancio economico. In appena 27 giorni di mandato, Lecornu aveva tentato di mantenere la continuità con l’esecutivo uscente, riconfermando la maggior parte dei ministri. Ma la mancanza di sostegno politico e il rischio di un nuovo voto contrario lo avevano spinto a lasciare.

Macron, dopo aver preso atto delle dimissioni, aveva avviato una serie di consultazioni febbrili per valutare le opzioni: nominare un nuovo primo ministro, indire elezioni legislative o tentare un’inedita “coabitazione” con un esponente socialista. Nessuna di queste strade, però, è sembrata praticabile.

Le alternative mancate di Macron

Nel corso della settimana, il presidente ha incontrato i rappresentanti dei principali partiti all’Eliseo, cercando un compromesso che potesse garantire la governabilità. Ma i colloqui si sono rivelati infruttuosi: molti esponenti dell’opposizione hanno denunciato l’assenza di una reale apertura da parte dell’Eliseo.

Alla fine, Macron ha scelto di rinnovare la fiducia a Lecornu, preferendo la continuità a un salto nel buio politico. Una decisione che, se da un lato ha evitato lo scioglimento immediato dell’Assemblea, dall’altro non ha risolto le cause profonde della crisi: l’erosione del consenso presidenziale e la crescente frammentazione del sistema politico francese.

Un equilibrio sempre più fragile

La nuova fase del governo Lecornu nasce dunque sotto il segno della fragilità. Le tensioni interne alla maggioranza, le divisioni tra partiti centristi e l’imminente confronto parlamentare rendono incerto il futuro dell’esecutivo.

Macron, che nei prossimi giorni sarà impegnato in una visita diplomatica in Egitto per discutere della crisi di Gaza, dovrà affrontare un fronte interno in ebollizione. Mentre i mercati osservano con apprensione l’instabilità politica, l’opinione pubblica sembra sempre più distante da un presidente che fatica a consolidare la propria leadership.

Lucrezia Agliani