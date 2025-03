L’educazione artistica nelle scuole è un tema centrale nel dibattito politico britannico, ma le recenti mosse del Partito Laburista hanno sollevato non poche perplessità tra artisti ed esperti del settore. Nonostante le promesse elettorali di rafforzare le discipline creative nel sistema scolastico, molti temono che le azioni concrete vadano in direzione opposta.

Quando il Partito Laburista ha vinto le elezioni, aveva dichiarato l’intenzione di ampliare il curriculum scolastico per garantire a tutti gli studenti, specialmente quelli provenienti da contesti meno abbienti, maggiori opportunità di accesso a materie come arte, musica, teatro e sport. Tuttavia, alcune recenti decisioni hanno scosso la fiducia di artisti e creativi, alimentando il timore che il governo stia trascurando il ruolo fondamentale delle discipline artistiche nell’educazione dei giovani.

L’intelligenza artificiale e il problema del copyright

Uno degli aspetti più controversi riguarda la proposta di consentire alle aziende di intelligenza artificiale di utilizzare opere protette da copyright senza il consenso degli autori. Questa misura, secondo figure di spicco nel mondo della cultura, rappresenterebbe un attacco diretto ai diritti degli artisti, compromettendo la tutela della proprietà intellettuale. Lo scrittore Lee Hall, noto per Billy Elliot e sostenitore della campagna Arts and Minds, ha espresso forte preoccupazione per questa politica, sottolineando come il governo sembri ignorare il valore della creatività.

Le critiche più dure provengono da chi vede in questa proposta una minaccia non solo per gli artisti affermati, ma anche per le nuove generazioni di creativi, che rischiano di non trovare più tutele per il loro lavoro.







Il dibattito sull’English Baccalaureate

Un altro tema centrale riguarda l’English Baccalaureate (Ebacc), un programma scolastico che privilegia materie accademiche tradizionali a scapito delle discipline artistiche. Secondo molti esperti del settore, l’introduzione dell’Ebacc ha avuto un impatto negativo sulle iscrizioni ai corsi di arte, musica e teatro, rendendo sempre più difficile per gli studenti sviluppare competenze creative.

L’artista Patrick Brill, noto con il nome d’arte Bob and Roberta Smith, ha denunciato il drastico calo degli studenti che scelgono materie artistiche nei loro percorsi scolastici. Un esempio arriva dal distretto londinese di Tower Hamlets, dove meno di 30 studenti hanno sostenuto l’esame di maturità artistica nell’ultimo anno. Questa situazione, secondo Brill, è inaccettabile e rappresenta una grave perdita per la società nel suo complesso.

Molti esperti chiedono l’abolizione dell’Ebacc e di altre politiche che penalizzano l’educazione artistica nelle scuole. Secondo il poeta e scrittore Michael Rosen, il Partito Laburista rischia di adottare politiche educative persino più restrittive di quelle dei governi conservatori, temendo il confronto con una visione dell’istruzione basata esclusivamente su criteri accademici rigidi.

L’importanza di un’educazione artistica nelle scuole accessibile a tutti

Attori e artisti hanno sottolineato quanto l’educazione artistica nelle scuole sia fondamentale per garantire pari opportunità a tutti gli studenti, indipendentemente dalla loro estrazione sociale. L’attore Jamie Kenna ha raccontato come, provenendo da un contesto operaio, abbia trovato nelle arti una possibilità di riscatto. Tuttavia, secondo lui, oggi è molto più difficile per i giovani provenienti da famiglie meno abbienti accedere a percorsi creativi.

Anche la coreografa Arlene Phillips ha evidenziato il ruolo determinante che l’educazione artistica nelle scuole ha avuto nella sua carriera. Secondo Phillips, garantire a tutti i giovani la possibilità di intraprendere percorsi nelle arti potrebbe cambiare radicalmente molte vite.

La risposta del governo e le prospettive future

Il governo afferma di voler migliorare l’educazione artistica nelle scuole attraverso una revisione del curriculum e maggiori investimenti. Un portavoce ha sottolineato che l’obiettivo è quello di garantire che l’arte, la musica e il teatro non restino un privilegio riservato a pochi, ma diventino accessibili a tutti gli studenti. Nel bilancio nazionale sono stati previsti 2,3 miliardi di sterline in più per l’istruzione, con l’obiettivo di ampliare le opportunità di apprendimento.

Nonostante queste dichiarazioni, rimane il dubbio su quanto effettivamente il governo sia disposto a investire nelle arti. Senza un cambiamento concreto nelle politiche scolastiche, il rischio è che l’educazione artistica nelle scuole continui a essere considerata secondaria rispetto alle materie accademiche tradizionali.

Elena Caccioppoli