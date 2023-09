Lega e obbligo del crocifisso, un’ossessione mai tramontata

La connessione “Lega e obbligo del crocifisso” torna di moda e innesca un fervente scambio di opinioni all’interno del paese, poiché si riflette su un conflitto profondo tra la preservazione delle tradizioni storiche e la tutela dei principi di laicità e libertà religiosa del nostro Paese.

L’anno scolastico è appena iniziato, e con esso torna a farsi sentire la voce della Lega riguardo all’obbligo di esporre il crocifisso non solo nelle scuole, ma praticamente ovunque nell’Italia pubblica. La proposta di legge, presentata alla Camera dei Deputati dalla deputata leghista Simona Bordonali, solleva nuovamente le solite questioni riguardo alla laicità dello Stato e alla libertà religiosa.

La proposta si basa sul rendere obbligatoria l’esposizione del crocifisso “in luogo elevato e ben visibile” non solo nelle aule scolastiche di ogni ordine e grado, ma anche negli uffici pubblici, negli uffici degli enti locali territoriali, nei seggi elettorali, e persino nelle carceri. Inoltre, è prevista un’ammenda da 500 a 1.000 euro per chiunque vilipenda il simbolo o lo rimuova “in odio ad esso”. Sanzioni sono previste anche per chiunque ometta di ottemperare all’obbligo di esporre la croce o di vigilare sul rispetto di tale norma.

La proposta della Lega ha sollevato una serie di dubbi e perplessità. Prima di tutto, sembra contraddire il principio di laicità dello Stato, sancito dalla Costituzione italiana. La laicità implica che lo Stato debba rimanere neutrale in materia religiosa, senza favorire o promuovere alcuna religione in particolare. Obbligare l’esposizione del crocifisso in ogni luogo pubblico sembra essere una chiara violazione di questo principio, che potrebbe escludere o far sentire emarginate le persone di altre fedi religiose o coloro che professano una visione del mondo laica.

Inoltre, la proposta sembra ignorare il concetto di libertà religiosa, che è un diritto fondamentale sancito non solo dalla Costituzione italiana ma anche da documenti internazionali come la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Imporre l’esposizione del crocifisso potrebbe far sentire coartati nella loro libertà di credo coloro che non sono cristiani o che non seguono una religione in generale. La religione dovrebbe essere una scelta personale e non dovrebbe essere imposta o promossa dallo Stato.

I sostenitori della proposta affermano che il crocifisso rappresenta un “emblema di valore universale della civiltà e della cultura cristiana” e un “elemento essenziale e costitutivo del patrimonio storico e civico-culturale dell’Italia, indipendentemente da una specifica confessione religiosa“. Tuttavia, questa visione sembra trascurare il fatto che l’Italia è una nazione pluralistica, con una diversità di credi religiosi e convinzioni filosofiche. La forzata promozione di un simbolo religioso specifico potrebbe alienare o discriminare le minoranze religiose e chiunque aderisca a una visione del mondo laica.

Non è la prima volta che la Lega presenta una proposta simile, ma è importante chiedersi se tale obbligo è veramente necessario in una società democratica e pluralistica come quella italiana. La laicità dello Stato e la libertà religiosa sono valori fondamentali che dovrebbero essere preservati e difesi, senza imposizioni o discriminazioni. La discussione su questa proposta dovrebbe tener conto di questi principi e garantire un dialogo aperto e inclusivo tra tutte le parti interessate.

In un momento in cui l’identità italiana è al centro del dibattito politico, è essenziale trovare un equilibrio tra la preservazione delle tradizioni culturali e religiose e il rispetto dei diritti individuali e della laicità dello Stato. La proposta della Lega solleva importanti domande su come raggiungere questo equilibrio senza compromettere i principi democratici fondamentali su cui si fonda l’Italia.