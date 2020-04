Lega, 20 milioni di risarcimento dalla Cina: ma le responasabilità della Lombardia?

La Lega in Lombardia ha tutta l’intenzione di chiedere un risarcimento danni alla Cina, un’analisi tra colpe e colpevoli.

Dall’inizio della pandemia da Covid-19 i casi riscontrati in Lombardia sono stati 75.144, il conteggio dei guariti è di 50.347 a fronte dei 13.679 morti. La regione si conferma la più colpita dall’emergenza sanitaria e per questo motivo Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda Salvini Premier e deputato della Lega, ha annunciato l’intenzione di richiedere un risarcimento danni alla Cina di circa 20 miliardi.









“Nella prossima seduta del Consiglio Regionale lombardo la Lega presenterà una richiesta in tal senso, per dare mandato alla Regione per chiedere danni” ha spiegato in una nota Grimoldi, lanciando poi una stoccata al governo giallo rosso, a suo dire “genuflesso a Pechino.” Là dove non arriva lo Stato, precisa Grimoldi, è compito delle Regioni dare “un segnale forte”, lo stesso, precisa, che arriva da altri Stati Occidentali che si stanno dirigendo in questa stessa direzione. Esiste davvero un capro espiatorio a cui attribuire la responsabilità per la situazione Covid-19 in Italia?

Le colpe della Cina

Colpa dell’OMS subalternato alla Cina, colpa della Cina, colpa dei pipistrelli, insomma, in questi mesi il dito è stato puntato tante volte ed è innegabile che il Governo di Pechino sia responsabile, almeno nelle prime settimane di circolazione del virus, di un certo ostruzionismo.

Il sospetto che la Cina fosse consapevole, già a dicembre, della probabile trasmissione del nuovo Coronavirus di persona in persona è ormai risaputo e in molti accusano il Governo di Pechino di aver favorito, in un primo momento, gli interessi economici.

Tuttavia già il 14 gennaio Maria Van Kerkhove, immunologa responsabile tecnica della risposta dell’OMS al Covid-19, avvisava del rischio di una diffusione rapida del nuovo Coronavirus, suggerendo ai Governi di comportarsi come se la trasmissione tra persone fosse cosa accertata.

La maggior parte dei primi pazienti in Cina, infatti, era stata esposta al mercato alimentare di Wuhan – centro dell’epidemia – e, in assenza di prove chiare che confermassero la trasmissione umana, si pensò che la malattia venisse trasmessa dagli animali. Da qui la scelta di proibire, già nelle prime fasi dell’epidemia il consumo di determinate carni.

Li Wenliang, l’allarme sottovalutato

L’oftalmologo Li Wenliang aveva notato, già a dicembre, in sette pazienti sintomi simili alla Sars, sindorme che nel 2003 fu causa di 349 morti solo in Cina, cifre che oggi ci sembrano irrisorie. A fine dicembre 2019 Li aveva tentanto invano di avvisare i suoi colleghi, finendo con l’essere oggetto di un’indagine per “diffusione di notizie false.”

A metà gennaio anche Zhong Nanshan, il più illustre epidemiologo del paese, attaccò pubblicamente il sindaco di Wuahn. Il medico, già in prima linea con la Sars, accusò Zhou Xianwang, promettente funzionario del partito comunista di essere un bugiardo.

Stando a una ricostruzione del New York Times, Zhou aveva ostacolato e minacciato i medici che denunciavano la gravità dell’epidemia. Il motivo? Evitare l’annullamento di un congresso locale del partito che il 18 gennaio espose al rischio del Covid-19 ben 40mila famiglie.

La “storia” ha dato poi ragione a Li Wenliang, che tornato in corsia per aiutare i suoi pazienti è finito con il contrarre lui stesso il virus, morendo all’età di 34 anni lo scorso 6 febbraio 2020, colpito dallo stesso virus che aveva cercato di contenere. Dunque è giusta la proposta della Lega di un risarcimento per i danni subiti alla Cina? Prima di rispondere a questa domanda va aggiunto un altro tassello: il Governo cinese è l’unico responsabile?

Colpa dell’OMS?

L’OMS, va specificato in partenza, non ha alcuna autorità giuridica sui singoli Stati, a cui spetta l’ultima parola in merito alle raccomandazioni dell’organizzazione. Il 22 gennaio il comitato a capo dell’emergenza sanitaria dell’OMS si interrogò sul dichiarare o meno una PHEIC, emergenza sanitaria di rilievo internazionale.

Un mese dopo le prime segnalazioni della nuova polmonite, quando la Cina aveva già reso nota la probabile diffusione del virus tra le persone e la sua pericolosità, i singoli Stati avevano già tra le mani un quadro di quanto stava avvenendo.

In quel momento i casi registrati erano 581 in Cina e 10 nel resto del mondo e si decise per non proseguire con la dichiarazione di PHEIC. Ai singoli Stati restava tuttavia la facoltà di prendere le misure ritenute più opportune per rispondere all’emergenza in atto. L’Italia ad esempio, a fine gennaio, chiuse i voli diretti dalla Cina, seguita dagli USA che il 2 febbraio ridusse il traffico aereo.

L’11 marzo l’OMS dichiarò ufficialmente la pandemia, una decisione formale ma necessaria visto il ritardo di alcuni stati nel percepire la serietà della situazione: qualcuno ha detto Boris Johnson?

Un capo espiatorio

Disinformazione, negligenza, mancata trasparenza sono tante le accuse mosse alla Cina, da qui la proposta di una richiesta di risarcimento danni da parte della Lega.

Il gioco dello scarica barile va avanti ormai da mese e anche l’Italia non ne è estranea. Diverse sono state le schermaglie tra Regioni e Governo: si poteva fare di più? Certamente.

Il 31 gennaio il Consiglio dei ministri, dopo i primi due casi di contagio in Italia, ha deliberato lo stato di emergenza e il conseguente rischio sanitario. Nonostante il Governo avesse pieno titolo di invocare lo strumento del potere sostitutivo le stesse regioni avevano pieno potere e diritto di delimitare le zone rosse. Di nuovo, di chi è la colpa?

Caso Lombardo

Il focolaio bergamasco di Nembro e Alzano Lombardo, con oltre 20,000 contagi, è tra le zone più colpite d’Italia dal Covid-19. Si è molto discusso del caso lombardo: nella Regione, infatti, il tasso di letalità è quasi il doppio di quello del resto dell’Italia: 10 a 1, ogni dieci pazienti un morto. Stando ai dati attualmente a disposizione è possibile dedurre che la maggior parte dei contagi è avvenuta in Lombardia a fine febbraio, quando il Governo e le regioni erano già a conoscenza della circolazione del virus.

Stando a quanto dichiarato dai deputati del Movimento 5 Stelle eletti in Lombardia esistono “Responsabilità politiche gravissime.” A finire nell’occhio del ciclone il presidente della regione, Attilio Fontana (Lega). Stando a quanto riportato dai deputati M5S la regione Lombardia era a conoscenza della gravità della situazione già dal 23 gennaio, ben 28 giorni prima che fosse riscontrato il primo caso nel lodigiano.

Mancata dichiarazione di zone rosse, la settimana della Moda (ben 188 appuntamenti a fine febbraio) e numerose altre mancanze colpiscono anche la Lombardia. Il resto dell’Italia dovrebbe chiedere un risarcimento alla Regione guidata da Attilio Fontana? A questo punto è possibile guardare alla richiesta di risarcimento della Lega alla Cina con occhi ben diversi.

Tiriamo le somme

Personale sanitario, mascherine, attrezzature mediche: la Cina è stata la prima a rispondere al grido di aiuto dell’Italia. Chiudendo perfino un occhio davanti ai moti di razzismo che hanno colpito la popolazione cinese e in generale asiatica dopo i primi casi del nuovo Coronavirus.

L’ostracismo dimostrato dalla Cina in un primo momento ha certamente causato dei ritardi nella gestione dell’epidemia, tuttavia le avvisaglie c’erano tutte seppur non era prevedibile una pandemia di tale portata.

I dati (al 29 aprile) sul Coronavirus voglio 104.657 persone attualmente positive, di cui 27,682 deceduti e 71.252 i guariti solo per quanto riguarda i casi accertati in Italia. Il mondo intero si è trovato a far fronte con questa pandemia, che non sembra conoscere confini. Un virus sconosciuto, infimo, spesso silente, che si sta cercando in tutti modi di capire e studiare, ha messo il mondo intero in ginocchio.

Covid-19, quali conseguenze?

Il Covid-19 ha fermato guerre, liberato animali, cambiato le abitudini alimentari ma anche messo in ginocchio il turismo, il mondo del cinema, paesi interi. Impossibile tirare ora le somme di quello che sarà o giudicare quello che è stato, perché siamo ancora nell’occhio del ciclone. Nell’era dei social e dell’informazione a portata di tutti fa sorridere che si cerchi un capro espiatorio, perché infondo sappiamo che la colpa è di tutti. La colpa è della Cina, dei tentennamenti dell’OMS, della confusione dei singoli Stati. La colpa è delle regioni, di chi ha violato e continua a violare le misure stabilite dai vari decreti.

Il Mondo intero è chiamato a fare squadra in quella che ha tutta l’aria di essere la Terza Guerra Mondiale, che vede tutti uniti contro un nemico comune e dove ogni aiuto, che può essere dato o chiesto è di estrema importanza. Non è certamente il momento di provocare una crisi diplomatica puntando il dito contro la Cina. Andrà davvero tutto bene? Per rispondere a questa domanda ci viene in aiuto ZeroCalcare: “Come si fa a dire che andrà tutto bene, a meno che non sei uno che c’ha i pascoli che alleva le capre espiatorie e allora probabilmente sì, lì, ce fai il cash vero.

Emanuela Ceccarelli