Con un voto che ha scosso l’opinione pubblica e riacceso il dibattito etico in tutto il Paese, l’Assemblea Nazionale francese ha approvato in prima lettura un disegno di legge che punta alla legalizzazione del suicidio assistito. La misura, che apre anche alla possibilità dell’eutanasia in casi estremi, si inserisce in un quadro normativo che, secondo i sostenitori, resterebbe comunque tra i più rigidi d’Europa. La legalizzazione del suicidio assistito è stata accolta da una parte del Parlamento come un atto di civiltà, ma da altri come una scelta affrettata e pericolosa.

Il dibattito acceso sulla legalizzazione del suicidio assistito

Il voto, avvenuto dopo ore di dibattito acceso e in alcuni momenti toccanti, ha visto 305 deputati esprimersi a favore e 199 contrari. Oltre alla proposta sul fine vita, è stata approvata all’unanimità anche una legge meno controversa che istituisce il diritto alle cure palliative in strutture specializzate.

Il cammino legislativo, tuttavia, è ancora lungo. Il testo dovrà passare ora al Senato, e successivamente tornare all’Assemblea per una seconda lettura. È quindi improbabile che diventi legge prima del prossimo anno. Intanto, il tema divide non solo la politica, ma anche il mondo sanitario e la società civile.







Il disegno di legge non introduce automaticamente un nuovo diritto, secondo il governo, ma rappresenta piuttosto un compromesso tra il rispetto della persona e l’autonomia individuale. In concreto, permetterebbe a un’équipe medica di valutare se un paziente risponde ai criteri per accedere a una sostanza letale. La persona potrebbe assumerla autonomamente, oppure riceverla da un medico o un infermiere nel caso non fosse in grado di farlo da sola.

La sensibilità culturale influenza il dibattito sull’eutanasia

I requisiti sono severi. Bisogna avere più di 18 anni, essere cittadini o residenti in Francia e soffrire di una malattia grave, incurabile, irreversibile e in fase avanzata, che causi sofferenze fisiche o psicologiche costanti e insopportabili, non alleviabili con trattamenti medici. Inoltre, il paziente deve essere pienamente lucido e consapevole della propria scelta.

In Francia, il termine “eutanasia” è spesso evitato nel linguaggio ufficiale. Si parla più frequentemente di “fine vita” o “aiuto a morire”. Questo non solo per motivi politici, ma anche per rispetto della sensibilità culturale e religiosa del Paese, che ha profonde radici cattoliche. Proprio per questo, il tema continua a sollevare resistenze, specialmente tra i medici e alcuni gruppi religiosi.

Nonostante ciò, il sostegno alla nuova legge è arrivato principalmente dai parlamentari centristi fedeli al presidente Emmanuel Macron, dai deputati della sinistra e da vari indipendenti. Contrari invece molti esponenti della destra e dell’estrema destra. Ogni gruppo ha comunque potuto votare liberamente secondo coscienza, senza vincoli di partito.

Durante il dibattito in aula, le posizioni si sono polarizzate. Il deputato socialista Stéphane Delautrette ha definito il momento “un appuntamento con la storia”, paragonando la legge ad altri grandi passi avanti sociali come il diritto all’aborto e l’abolizione della pena di morte. Dall’altra parte, Patrick Hetzel, dei Républicains, ha criticato l’iniziativa come prematura, sostenendo che sarebbe irresponsabile affrontare questo tema senza prima garantire l’accesso pieno alle cure palliative su tutto il territorio.

Attualmente, in Francia è consentita solo l’eutanasia passiva. Si può sospendere il supporto vitale o ricorrere alla sedazione profonda, ma non è legale fornire un mezzo attivo per porre fine alla vita. Di conseguenza, alcune persone scelgono di recarsi all’estero, in paesi come la Svizzera o il Belgio, dove pratiche come il suicidio assistito sono già legali da anni. Questa situazione, secondo molte associazioni, è non solo sfavorevole, ma anche economicamente discriminante, visto che il “viaggio per morire” può costare decine di migliaia di euro.

Il confronto internazionale mostra un’Europa in movimento. Paesi come Olanda, Belgio, Lussemburgo e più recentemente Spagna, Austria e Portogallo hanno introdotto leggi che regolano in modo diverso l’eutanasia e l’assistenza al suicidio. Anche nel Regno Unito il tema è tornato al centro del dibattito parlamentare, con alcune proposte di legge che potrebbero cambiare lo scenario.

La Francia si trova ora a un bivio. Il consenso popolare sembra esserci – i sondaggi indicano una larga maggioranza favorevole a una normativa più flessibile sul fine vita – ma resta da vedere se le istituzioni sapranno recepire questa volontà mantenendo il delicato equilibrio tra compassione, dignità e tutela della vita.

Elena Caccioppoli