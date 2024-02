Legalizzazione droghe leggere in Italia: ecco la proposta di Elly Schlein in campagna elettorale, durante la convention di Più Europa, ispirata al recente sì del Parlamento tedesco alla cannabis. Sottolineando benefici come il rilascio delle risorse della polizia e il guadagno economico dalla tassazione, Schlein ha cercato di connettersi con l’audience progressista. Tuttavia, la proposta non è priva di critiche, con preoccupazioni riguardo all’aumento del consumo e alla normalizzazione delle sostanze stupefacenti. Determinata, Schlein sta cercando alleanze per sostenere la sua iniziativa, aprendo un nuovo capitolo nel dibattito politico italiano.

In una vibrante campagna elettorale, Elly Schlein si è distinta per la sua audacia nel presentare temi progressisti, con particolare enfasi sulla legalizzazione delle droghe leggere. La deputata dem ha affrontato questa delicata questione durante la convention di Più Europa, catturando l’attenzione della platea progressista con una proposta che potrebbe ridefinire il dibattito politico in Italia.

Il contesto internazionale ha sicuramente influenzato la scelta di Schlein di sollevare la questione della legalizzazione delle droghe leggere durante la sua campagna elettorale. Il recente sì del Parlamento tedesco alla liberalizzazione controllata della cannabis ha rappresentato un precedente significativo, ispirando la deputata a proporre una simile evoluzione della legislazione italiana.

Schlein ha affrontato il tema con argomentazioni solide, sottolineando gli effetti positivi che la legalizzazione controllata potrebbe avere sulla società. Ha sottolineato come un cambio di approccio potrebbe portare a una gestione più efficace delle risorse della polizia, che verrebbero liberate da un carico di lavoro legato alla persecuzione di reati minori legati alle droghe leggere.

Inoltre, la deputata dem ha sottolineato il potenziale beneficio economico derivante dalla tassazione delle droghe leggere. Questo, secondo Schlein, potrebbe contribuire significativamente alle risorse del paese, sostenendo progetti sociali e servizi pubblici essenziali.







Durante la convention di Più Europa, Schlein ha cercato di connettersi con l’audience progressista, enfatizzando come la sua proposta rifletta i valori di apertura e innovazione che il partito promuove. Ha spiegato come la legalizzazione delle droghe leggere non solo sia un passo avanti verso una società più inclusiva, ma anche un modo per sfidare gli stereotipi e le restrizioni che talvolta limitano la libertà individuale.

Le sue parole sono state le seguenti:

«Battiamoci per il matrimonio egualitario, che è una cosa giusta. Battiamoci per la legalizzazione della cannabis che ieri è stata approvata anche in Germania».

Una proposta che non ha convinto i medici, come si può evincere dalle parole di Filippo Anelli, presidente della Fnomceo:

«Per noi medici, come del resto per i colleghi tedeschi, non è auspicabile l’utilizzo della cannabis al di fuori delle indicazioni terapeutiche, a scopo antalgico. È indubbio che il consumo può creare una serie di problemi e di dipendenze, seppure limitate rispetto ad altre sostanze, che sono anch’esse forme di malattia. I medici ovviamente hanno una preoccupazione in questo senso».

La proposta di Schlein, tuttavia, non è priva di critiche. Alcuni oppositori sostengono che la legalizzazione potrebbe portare a un aumento del consumo di droghe leggere, con possibili conseguenze sulla salute pubblica. Altri sollevano preoccupazioni riguardo alla possibile normalizzazione dell’uso di sostanze stupefacenti, temendo che ciò possa avere impatti negativi sulla cultura e sulla società nel lungo termine.

Nonostante le critiche, Schlein ha mostrato una determinazione indomita nel promuovere la sua proposta. Ha già iniziato a cercare possibili alleanze politiche che possano sostenere la sua iniziativa, cercando di coinvolgere attivamente altri partiti di sinistra e movimenti progressisti.

La proposta di Schlein, con la sua attenzione alle dinamiche sociali ed economiche, potrebbe aprire un nuovo capitolo nel dibattito politico italiano. Mentre la campagna elettorale continua a evolversi, sarà interessante osservare come questa audace mossa politica influenzerà l’opinione pubblica e il panorama politico italiano nel suo complesso.

Patricia Iori