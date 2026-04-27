Una proposta di legge recentemente avanzata mira a introdurre limiti stringenti per quanto riguarda i legami emotivi tra giovani e chatbot, con particolare attenzione ai minori. Il fulcro del provvedimento consiste nell’obbligo di cancellazione della memoria conversazionale ogni cinque giorni e nel divieto per i sistemi di instaurare relazioni che possano essere percepite come confidenziali o affettive.

Questa iniziativa legislativa nasce da una constatazione ormai difficilmente contestabile: una quota significativa di giovani sviluppa legami emotivi con l’intelligenza artificiale. Il fenomeno, lungi dall’essere marginale, coinvolge circa quattro giovani su dieci, delineando uno scenario in cui la tecnologia non è più soltanto uno strumento, ma un interlocutore percepito come vicino, empatico e, in alcuni casi, insostituibile.

Il ruolo dell’IA nella sfera personale dei giovani

Negli ultimi anni, l’uso dei chatbot ha subito un’evoluzione radicale. Se inizialmente questi strumenti erano impiegati prevalentemente per compiti pratici — dalla ricerca di informazioni alla gestione di attività quotidiane — oggi svolgono una funzione molto più intima. Sempre più giovani si rivolgono all’IA per confidarsi, chiedere consigli personali o affrontare momenti di difficoltà emotiva.

In molti casi, il chatbot viene percepito come una figura ibrida: amico, confidente, consulente psicologico. La sua disponibilità costante, l’assenza di giudizio e la capacità di adattarsi al linguaggio dell’utente contribuiscono a creare un ambiente comunicativo che favorisce l’apertura emotiva. Alcuni utenti arrivano persino a sviluppare forme di attaccamento assimilabili a relazioni sentimentali, attribuendo al sistema caratteristiche umane che vanno ben oltre le sue reali capacità.

Un fenomeno amplificato dalle caratteristiche tecniche dei chatbot

La crescente sofisticazione dei modelli linguistici ha reso possibile un’interazione sempre più fluida e personalizzata. I chatbot sono in grado di ricordare preferenze, contesti e dettagli delle conversazioni precedenti, costruendo nel tempo una narrazione condivisa con l’utente. È proprio questa continuità che alimenta il senso di relazione.

La memoria conversazionale, elemento centrale dell’esperienza utente, diventa così anche uno dei principali punti critici. Conservare informazioni personali permette al sistema di offrire risposte più pertinenti e coerenti, ma allo stesso tempo rafforza l’illusione di un legame autentico. Il legislatore, riconoscendo questo rischio, propone dunque di limitarne drasticamente l’uso, imponendo la cancellazione periodica dei dati.

Minori e vulnerabilità

La proposta di legge pone un accento particolare sulla tutela dei minori, considerati più esposti agli effetti psicologici dell’interazione con l’IA. In una fase della vita caratterizzata dalla costruzione dell’identità e delle relazioni sociali, l’affidamento a un interlocutore artificiale può influenzare profondamente lo sviluppo emotivo.

Secondo i sostenitori del provvedimento, esiste il rischio che i giovani sostituiscano progressivamente le relazioni umane con quelle digitali, riducendo le opportunità di confronto reale e compromettendo le competenze sociali. Inoltre, l’assenza di una reale reciprocità — elemento fondamentale nelle relazioni umane — potrebbe generare aspettative distorte e difficoltà nella gestione dei rapporti interpersonali.

Non va infatti trascurato che, in molti casi, l’interazione con l’IA rappresenta un supporto concreto. Per persone che vivono situazioni di isolamento o difficoltà, il chatbot può costituire un primo passo verso l’apertura e la condivisione.







La questione della memoria

Uno degli aspetti più discussi del provvedimento riguarda l’obbligo di cancellare la memoria ogni cinque giorni. Questa misura mira a impedire la costruzione di relazioni continuative, ma pone domande sulla qualità dell’interazione. Senza memoria, il chatbot perde gran parte della sua capacità di adattarsi all’utente, rendendo le conversazioni più superficiali e meno efficaci.

Tuttavia, è proprio questa perdita di continuità che, secondo i promotori della legge, potrebbe ridurre il coinvolgimento emotivo. Interazioni più frammentate e meno personalizzate renderebbero infatti più evidente la natura artificiale del sistema, limitando il rischio di attaccamento.

Al di là dell’intervento normativo, emerge con forza la questione della responsabilità delle aziende che sviluppano e distribuiscono sistemi di intelligenza artificiale.

Le aziende sono chiamate a interrogarsi su come bilanciare l’efficacia del prodotto con la tutela degli utenti. Ciò include la definizione di limiti chiari nelle interazioni, l’implementazione di sistemi di trasparenza e la prevenzione di comportamenti che possano essere interpretati come manipolativi o ingannevoli.

Regolare senza soffocare l’innovazione, proteggere senza impedire l’accesso, educare senza demonizzare: sono queste le direttrici lungo cui si giocherà il futuro dell’interazione tra esseri umani e intelligenza artificiale.