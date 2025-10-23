Legge 104 novità 2026: entreranno in vigore alcune modifiche alla normativa sulla disabilità e sull’assistenza familiare. Le novità prevedono un aumento dei permessi retribuiti, l’estensione del congedo straordinario e una semplificazione delle procedure per il riconoscimento dell’invalidità. Le nuove misure puntano a rendere più sostenibile il lavoro di chi convive con condizioni di salute gravi o che assiste familiari in difficoltà.

Legge 104 novità 2026 per i diritti dei lavoratori con disabilità

La Legge 5 febbraio 1992, n. 104, rappresenta da oltre trent’anni il principale riferimento normativo per l’assistenza e l’inclusione delle persone con disabilità. A partire dal 1° gennaio 2026, le disposizioni saranno aggiornate con un pacchetto di interventi approvato dal governo nell’estate 2025.







L’obiettivo delle novità della Legge 104 2026 è duplice: da un lato, rafforzare i diritti dei lavoratori affetti da disabilità o patologie croniche; dall’altro, estendere le tutele a chi presta loro assistenza, i cosiddetti caregiver familiari. L’intento è favorire la conciliazione tra vita lavorativa e cura, riducendo al contempo il carico burocratico che oggi ostacola l’accesso ai benefici.

Aumento dei permessi retribuiti: più tempo per la cura

Una delle principali innovazioni riguarda l’ampliamento dei permessi. I lavoratori che si trovano in condizioni di disabilità grave, o che assistono un familiare con patologie oncologiche, croniche o invalidanti, potranno usufruire di dieci ore aggiuntive all’anno rispetto alle tre giornate mensili già previste. Queste ore supplementari saranno retribuite e potranno essere utilizzate per visite mediche, esami diagnostici o terapie continuative.

La misura, valida per i dipendenti del settore pubblico e privato, non comporterà penalizzazioni economiche. Si tratta di un passo importante per chi, oltre al lavoro, deve affrontare percorsi sanitari complessi o gestire quotidianamente la cura di un familiare.

Congedo straordinario: fino a ventiquattro mesi di assenza tutelata

Accanto ai permessi retribuiti, la Legge 104 novità 2026 introduce una significativa estensione del congedo straordinario. I lavoratori che assistono un familiare con disabilità grave, o che sono essi stessi portatori di patologie gravi, avranno diritto a sospendere l’attività lavorativa per un periodo massimo di ventiquattro mesi nell’arco della carriera.

Il congedo potrà essere fruito in modo continuativo o frazionato e garantirà la conservazione del posto di lavoro. Durante il congedo non è prevista retribuzione né copertura contributiva automatica. Il periodo, quindi, non viene conteggiato ai fini dell’anzianità di servizio né del calcolo pensionistico, ma può comunque essere riscattato successivamente versando i contributi dovuti. Inoltre, chi usufruisce del congedo avrà priorità nell’accesso allo smart working al momento del rientro in servizio, quando la mansione lo consenta.

Anche i lavoratori autonomi potranno richiedere la sospensione temporanea dell’attività fino a 300 giorni all’anno, una novità che riconosce il valore sociale della cura anche al di fuori del lavoro dipendente.

Procedure più semplici per il riconoscimento della disabilità

Un altro pilastro della riforma è la semplificazione delle procedure di accertamento dell’invalidità. A partire dal 2026 verranno introdotti nuovi criteri di valutazione che combinano l’esame sanitario con una valutazione multidimensionale delle condizioni della persona, considerando non solo gli aspetti clinici ma anche quelli sociali e lavorativi.

Il riconoscimento potrà avvenire tramite certificazione del medico di base o dello specialista di riferimento, riducendo il numero di passaggi burocratici oggi richiesti. L’obiettivo è abbreviare i tempi e rendere più uniforme l’applicazione della legge su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, le persone con invalidità pari o superiore al 74% e i malati oncologici in fase attiva avranno diritto a un accesso agevolato ai benefici, senza la necessità di ulteriori accertamenti ogni anno. Ciò consentirà di evitare inutili ripetizioni di visite mediche per situazioni ormai stabilizzate.

Effetti concreti per lavoratori e aziende

Le modifiche introdotte comportano conseguenze rilevanti anche per i datori di lavoro. Le aziende dovranno aggiornare le proprie politiche interne per gestire le ore aggiuntive di permesso e i periodi di congedo più lunghi, garantendo al contempo la continuità operativa.

Dal punto di vista dei lavoratori, invece, le novità della Legge 104 2026 offrono un margine di flessibilità più ampio. Chi si occupa di un familiare con disabilità o affronta una malattia grave potrà organizzare meglio il proprio tempo, senza temere ripercussioni sulla posizione lavorativa. Questo cambiamento potrebbe avere effetti positivi anche sul benessere psicologico e sulla produttività complessiva.

Sul piano sociale, la riforma riconosce con maggiore chiarezza il ruolo del caregiver, spesso invisibile ma fondamentale per il funzionamento del sistema di assistenza. La legge punta così a valorizzare il lavoro di cura, anche quando non è formalmente retribuito.

Una riforma orientata alla semplificazione, ma si deve fare di più

Le novità della Legge 104 2026 rappresentano un passo avanti verso un modello di welfare più inclusivo. L’aumento dei permessi, l’allungamento dei congedi e la semplificazione delle procedure mirano a favorire una conciliazione tra lavoro e vita privata.

Il nuovo impianto normativo va nella direzione di una maggiore equità e di un accesso più rapido ai diritti, riducendo gli ostacoli burocratici che spesso hanno reso difficile l’applicazione della legge. La riforma intende anche promuovere una cultura aziendale più sensibile al tema della disabilità e della cura, compiendo un passo verso un sistema di tutela più moderno e umano, in cui la cura non è più vista come un ostacolo al lavoro, ma come un diritto da proteggere e valorizzare.

Tuttavia, come segnalano le principali associazioni di advocacy per la disabilità, è necessario fare di più. La FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) ha accolto positivamente l’intento della riforma, ma ha sottolineato che le risorse stanziate non sono ancora sufficienti a garantire un’applicazione efficace e uniforme dei nuovi diritti sul territorio.

Anche l’ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) riconosce l’importanza dei nuovi strumenti introdotti, ma ritiene che le misure non bastino ancora a rispondere ai bisogni quotidiani delle famiglie che si occupano di persone con disabilità. Entrambe le organizzazioni chiedono un monitoraggio costante sull’attuazione della riforma e un impegno strutturale a lungo termine per rendere le tutele realmente accessibili e continuative.

Sara Pierri