Il 6 novembre si sono svolte le audizioni per la Legge di Bilancio 2026 alle commissioni parlamentari. Le critiche si sono concentrate su alcune misure della manovra, in particolare sul taglio dell’Irpef e sul contenimento del Fiscal Drag. Chi pagherà le scelte del governo in materia economica e fiscale?

Il contesto internazionale della manovra

La manovra di bilancio 2026 si inserisce in un contesto internazionale descritto approfonditamente dall’Ufficio parlamentare di Bilancio (UPB). Le tensioni geopolitiche si riflettono sulle relazioni economiche, che si orientano sempre più verso uno schema negoziale bilaterale, frammentando il tessuto economico globale.

“I dazi [statunitensi] implicano una perdita di competitività per i prodotti europei, con ripercussioni soprattutto su economie con spiccata vocazione all’export come la Germania e l’Italia”.

Conseguentemente, mentre le esportazioni del vecchio continente rallentano a causa dell’apprezzamento dell’euro, anche l’Unione Europea alza muri: ne sono un esempio i dazi sulle importazioni cinesi proposti dalla Commissione (che dovrebbero concretizzarsi a metà 2026). Eppure, nonostante il crescente clima protezionistico, le prospettive globali a breve termine sono “moderatamente” favorevoli. Il FMI ha rivisto al rialzo le attese per il 2025 per le principali economie, ma ha lievemente peggiorato quelle sull’area dell’euro per il 2026.

L’analisi sull’economia italiana

Il quadro sull’economia italiana è invece più critico: l’aumento del valore aggiunto nel comparto dell’agricoltura è compensato da una diminuzione non indifferente in quello industriale (-2,4%), mentre i servizi sono stazionari. La dinamica del PIL si conferma, dunque, inferiore a quella dell’area euro, che registra una crescita dello 0,2%. Stazionario è anche il prospetto della domanda aggregata, con consumi ed esportazioni deboli tanto quanto le prospettive di investimento.

D’altro canto, alla staticità del nostro tessuto economico ha fatto riscontro un lieve incremento dell’occupazione, aumentata nei mesi estivi dello 0,1% su base congiunturale. L’apparente dato positivo deve essere ponderato dal fatto che ad aumentare sono i posti di lavoro degli over 50, mentre si registra una contrazione e precarizzazione per le nuove generazioni. Un dato favorevole è, invece, quello dell’inflazione, che si conferma in calo (da 1,6 a 1,2 ad ottobre) e comunque inferiore a quella europea, soprattutto grazie alla flessione dei prezzi dei beni energetici.

L’UPB ha, infine, validato il quadro macroeconomico tendenziale presentato dal Governo, che prospetta una crescita dello 0,5% per il 2025, segnalando però che le previsioni sono esposte a molteplici rischi, prevalentemente orientati al ribasso, in larga parte riconducibili all’instabilità della situazione internazionale. In questo contesto si innesta la manovra di bilancio, che si pone in continuità rispetto alla linea del Governo di sostenere la domanda interna e i redditi del ceto medio, nello specifico con un alleggerimento delle imposte dirette. Ma chi ci guadagnerà veramente?









La riduzione dell’Irpef avvantaggia i ricchi

Tra le misure più discusse emerge la riduzione dell’Irpef di 2 punti percentuali (da 35 a 33) per la seconda aliquota, che riguarda i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro. Data l’impostazione progressiva che impronta il nostro sistema tributario (art. 53 Cost.), secondo la quale chi ha di più deve pagare di più, i redditi che ne beneficeranno saranno paradossalmente quelli più alti, poiché vedranno una riduzione dell’imposta su quella quota del loro reddito compresa nel secondo scaglione. L’UPB riporta che

“la riduzione di due punti di aliquota riguarderà complessivamente circa 13 milioni di contribuenti, determinando una riduzione di gettito Irpef di circa 2,7 miliardi. […] Dato il progressivo incremento del vantaggio fiscale al crescere del reddito, circa il 50 per cento delle risorse assorbite dalla misura affluisce all’8 per cento dei contribuenti con reddito più elevato”.

I dirigenti risparmieranno l’importo più elevato (408 euro). Gli impiegati e i lavoratori autonomi beneficeranno di importi medi pari a 123 euro, i pensionati di 55 euro, mentre per gli operai si riduce a 23 euro. Inoltre, viene criticato anche il tentativo di compensare, tramite il taglio alle detrazioni, i vantaggi ottenuti dai redditi oltre i 200.000 euro: questo sarà di soli 188 euro su un risparmio di 440, e riguarderà neanche un terzo dei soggetti interessati (poiché è chiaro che più aumenta il reddito, meno sono i soggetti che in generale possono avvalersi delle detrazioni). Altre regole ed eccezioni alle regole, tanto per renderla facile.

Calcolo dell’ISEE e fiscal drag: cosa cambia?

Il DDL di Bilancio, come presentato il 3 novembre, propone poi alcune modifiche al calcolo dell’ISEE: l’aumento della soglia di esclusione dell’abitazione di proprietà da 52.500 a 91.500 euro introdurrebbe elementi di iniquità, riconoscendo alle famiglie che vivono in abitazioni di proprietà, a parità di condizione economica e numerosità delle famiglie, una priorità nell’accesso alle prestazioni e maggiori benefici.

Favorevole è invece la valutazione dell’UPB rispetto alle misure di compensazione del c.d. “Fiscal Drag” (drenaggio fiscale), fenomeno in forza del quale aumentano le imposte da pagare poiché l’inflazione alza i redditi, ma il potere d’acquisto resta invariato. A dirla tutta, i contribuenti non percepiranno un vero e proprio beneficio, ma quantomeno non saranno più penalizzati. E ricordiamo che i redditi bassi sono maggiormente danneggiati da questo fenomeno (oltre che dall’inflazione stessa): forse indicizzare il sistema tributario al tasso inflattivo potrebbe risultare una soluzione più semplice e immediata.

CGIL: a pagare sono lavoratori e pensionati

Nel corso dell’audizione sulla Legge di Bilancio 2026 presso le commissioni parlamentari, è intervenuto il Segretario confederale della CGIL, Christian Ferrari:

“Chi sta pagando il miglioramento del quadro di finanza pubblica? Lavoratori dipendenti e pensionati. Le perdite cumulate che, a causa del drenaggio, hanno subito i salari nell’ultimo triennio sono ben superiori ai vantaggi ottenuti con gli interventi realizzati sull’Irpef”.

Le risorse sottratte “silenziosamente”, secondo il Segretario, non sono state neanche destinate alla spesa sociale. Ne è un esempio il definanziamento della sanità pubblica, che passerà da un rapporto sul PIL del 6,15% il prossimo anno al 5,93% nel 2028: il livello più basso di sempre. La critica si rivolge poi alle promesse non mantenute, come l’abrogazione della Legge Fornero che viene perfino peggiorata. Infine, il numero “zero” alla voce “Investimenti pubblici” indicata nel Documento programmatico di Bilancio evidenzia come il maggior gettito derivante dal Fiscal Drag non sia stato impiegato a favore del welfare sociale, coerentemente con la linea dell’austerità richiesta dalla Commissione europea e aggravata dalle spese per il riarmo.

Austerity e sindacati: proclamato sciopero generale

Ed è proprio il principio dell’austerity la chiave di lettura di questa manovra, come di tutte le leggi di bilancio dagli anni ’90 in poi e soprattutto dopo la crisi del 2008, con le sue ripercussioni sui debiti sovrani. Pesano i vincoli stringenti del Patto di Stabilità sottoscritto dal governo Meloni nel 2024, ma sono appunto anni che, tramite il ricatto dell’affidabilità e della tenuta del debito pubblico, è stato reso tecnicamente infattibile qualunque tipo di politica economica espansiva. L’unica parentesi, forse, la troviamo a livello europeo con il Pnrr, senza il quale ci troveremmo peraltro in recessione.

Per opporsi alla manovra, la CGIL ha proclamato sciopero generale il 12 dicembre, non aderendo a quello del 28 novembre indetto da USB. La CISL ha chiamato una manifestazione per il giorno dopo, il 13 dicembre, mentre la UIL sta ancora valutando la postura da adottare: come si suol dire, l’unione fa la forza.

Lorenzo Faranda