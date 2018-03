Il giudice del lavoro alla fine ha deciso per il no al reintegro. Non potrà riavere il suo posto, l’operatrice ecologica che l’anno scorso fu licenziata in tronco dalla Cidiu Servizi di Collegno, che si occupa della raccolta dei rifiuti a Torino ovest, per aver portato a casa un monopattino recuperato nella spazzatura e depositato nel mucchio di oggetti della differenziata nel capannone dell’azienda. La donna si chiama Aicha Elizabethe Ounnadi, per tutti Lisa.

Ha 41 anni, tre figli, uno di otto anni, lavorava lì dal 2006 e aveva visto quel giocattolo che faceva al caso suo. Era stato abbandonato e aveva pensato che non ci fosse nulla di male a portarlo a casa. Invece l’atto è stato definito “appropriazione indebita di un bene non di sua proprietà“. E la donna è stata licenziata.

La lavoratrice aveva subito fatto ricorso, confidando nel buon senso e anche in una immediata catena di solidarietà che si era aggregata sulla vicenda. Sul caso era stata presentata anche una interrogazione parlamentare.

Tutti confidavano nel fatto che il giudice del lavoro reintegrasse l’operatrice sul posto di lavoro. L’istruttoria in Tribunale si era aperta lo scorso 13 dicembre, dopo il fallimento del tentativo di conciliazione, a sua volta andato male per l’ostilità dell’impresa.

L’azienda, infatti, non aveva voluto alcuna pacificazione o accordo, richiamando altre vertenze simili con la stessa persona in passato e chiudendo le porte a qualunque ritorno. Il Tribunale ha preso qualche mese di tempo e ieri ha comunicato la decisione. Niente reintegro, addio lavoro.

Solo un indennizzo.

Il giudice ha sentenziato solo un indennizzo pari a 18 mensilità ma nessun ritorno. Il licenziamento, per il Tribunale, è stato eccessivo ma il comportamento della donna è stato comunque giudicato scorretto. Equiparabile a un furto, hanno detto i giudici. Quindi, anche se la causa del licenziamento non pare giusta, va considerato impossibile il ritorno sul posto di lavoro mentre a Lisa va riconosciuta una riparazione con 18 mensilità arretrate.

Una sentenza che ha scioccato la donna e il suo legale.

La decisione del Tribunale è stata resa possibile in ragione della riforma della disciplina dei licenziamenti senza giusta causa: anche in presenza di un licenziamento illegittimo e ingiustificato , come in questo caso, si può non ricorrere al reintegro se sussistono motivi oggettivi, e sostituirlo con un indennizzo.Licenziata per aver preso un monopattino dai rifiuti per il figlio di 8 anni

Nella situazione specifica si è ritenuto che il “furto” di quello che va considerato un bene aziendale ci sia effettivamente stato, e che questo abbia minato il rapporto di fiducia, anche se l’episodio è di piccola entità e non avrebbe meritato il licenziamento. Impossibile, quindi, per il giudice ristabilire la relazione di lavoro.









Lo sconcerto, dopo la sentenza, non è solo della ex operatrice ecologica ma anche dei suoi colleghi e dei sindacati, che considerano davvero incredibile privare del posto di lavoro una donna, mamma, per aver preso un giocattolo dai rifiuti, quindi abbandonato, destinato al macero, per regalarlo a uno dei suoi tre figli.

Un gesto di bontà, di umanità, che peraltro si inserisce anche nella logica ambientalista del riciclo, che diventa furto e si trasforma in capo d’accusa, fino a privare una persona dello stipendio per quasi un anno e poi farle perdere definitivamente il posto di lavoro.

Chissà che oggi, dopo il volto duro, a volte incomprensibile della legge, spesso severo con i deboli e mite con i forti, qualcuno non mostri quello solidale di chi capisce la differenza tra donare un giocattolo abbandonato a un figlio e rubare un bene di un’azienda, e restituisca a questa lavoratrice il suo diritto a guadagnarsi da vivere facendo un lavoro onesto e che le è stato privato ingiustamente.

Non sempre la legge e il senso di giustizia coincidono.

Anna Rahinò