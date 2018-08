Lorenzo Fontana, ministro per la famiglia e la disabilità del governo Conte, noto per le sue posizioni integraliste cattoliche e per essere vicino ai gruppi di estrema destra, ieri ha scritto su Facebook che vorrebbe abrogare la legge Mancino. La legge che dal 1993 sanziona le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose.

Non smette di lasciare allibiti il ministro Lorenzo Fontana. Dal giorno del suo insediamento abbiamo abbiamo assistito a diverse illazioni, istigazioni, anacronismi e provocazioni (se così vogliamo chiamarle): prima l’attacco alle famiglie arcobaleno (“le coppie gay non esistono“), poi le frasi anti-aborto, ora la legge Mancino. La legge del 1993, il cui nome deriva dall’ex ministro democristiano Nicola Mancino, ha come fine la lotta contro la violenza e la propaganda razzista e nazifascista. Tale legge comprende inoltre l’aggravante per i reati commessi con finalità di discriminazione razziale, prevededendo pene fino a tre anni per chiunque «diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi», e vieta «ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi».

Bene. Il ministro Fontana con un post su Facebook, riferendosi alla normativa, scrive:

“Abroghiamo la legge Mancino, che in questi anni strani si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loro razzismo anti-italiano”.

E ancora: “I burattinai della retorica del pensiero unico se ne facciano una ragione: il loro grande inganno è stato svelato“. Per il ministro Fontana il razzismo sarebbe diventato l’arma ideologica dei globalisti e dei suoi schiavi (alcuni giornalisti e commentatori mainstream, certi partiti) per puntare il dito contro il popolo italiano. Per supportare la sua tesi, il ministro ha allegato al suo post un articolo sulla presenza del figlio di un consigliere comunale Pd tra gli aggressori di Daisy Osakue. “Tutte le prime pagine dei giornali, montando il caso ad arte, hanno puntato il dito contro la preoccupante ondata di razzismo, per scoprire, in una tragica parodia, che non ce n’era neanche l’ombra“, scrive Fontana.

Parole che non solo hanno scatenano numerose polemiche e proteste nel mondo politico e nella società civile, ma hanno provocato anche uno scontro nel governo.

Dopo queste dichiarazioni che, sulla scia delle precedenti, si confermano essere figlie di un pericoloso pensiero che non va sottovalutato, i leader della maggioranza sono intervenuti per prendere le distanze dalle parole di Fontana. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto che l’abrogazione della legge Mancino «non è prevista nel contratto di governo», e ha aggiungiunto che sono «sacrosanti gli strumenti legislativi che contrastano la propaganda e l’incitazione alla violenza e qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica e religiosa». Il vice premier M5S, Luigi Di Maio, ha espresso il suo no con un netto: “La legge Mancino rimanga dov’è. Non è nel contratto, non è in discussione“. Mentre il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha affermato: “Sono d’accordo. Alle idee, anche le più strane, si risponde con le idee, non con le manette”. Tuttavia, poi ha precisato: “Non è una priorità del governo“.

Non è la prima volta che la Lega cerca di toccare questa normativa. Già nel 2014 il Carroccio aveva cercato di raccogliere firme per un referendum abrogativo sulla legge Mancino, senza però riuscirci. L’abolizione della stessa è parte del programma del partito neofascista Forza Nuova. “Nel 2013 Partito Democratico, Scelta Civica e Partito della Libertà, con l’opposizione della Lega, approvarono alla Camera una modifica per includere le aggravanti di omofobia e transfobia, ma la legge non è mai stata approvata dal Senato”.

In un momento storico delicato, in cui ogni giorno si sente parlare di episodi spiacevoli e riprovevoli, in cui ogni frase e discorso anacronistico che nasconde radici fasciste o razziste viene sottovalutato ed ignorato, ritengo veramente pericoloso sentire certe proposte da un esponente del governo. È snervante sentire additare come buonisti, comunisti, radical chic, coloro che si distinguono dal coro, coloro che alzano una bandiera bianca in un mare di luoghi comuni terribili in cui chi governa avalla o acconsente tacitamente a ciò che accade. Non bisogna lasciare passare, non bisogna sottovalutare nessun episodio, nessun discorso, nessuna frase ignorante e stupida. Sarebbe molto pericoloso continuare a lasciar correre, molto pericoloso. Bisogna tornare ad allibirsi, ad indignarsi, bisogna condannare fortemente questi episodi, bisogna reagire. E bisogna farlo soprattutto per lanciare un messaggio educativo ai giovani, è su di loro che bisogna investire il futuro.

Cecilia Graziosi