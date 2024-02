Nel contesto dell’evoluzione globale e delle sfide ambientali sempre più pressanti, il 27 febbraio 2024 segna un capitolo significativo per l’Unione Europea. Il Parlamento Europeo ha varato la legge UE del “Nature Restoration Law”, un provvedimento che prevede l’inserimento di una legge sul ripristino della natura e degli ecosistemi europei. Questo passo audace e determinato riflette l’impegno dell’UE verso la salvaguardia dell’ambiente, inserendosi nel contesto più ampio delle iniziative volte a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

L’approvazione di questa legge rappresenta un punto di svolta, un’impronta indelebile nella storia dell’Unione Europea, sottolineando la consapevolezza dell’urgenza di affrontare la crisi ambientale. La “Nature Restoration Law” non solo stabilisce obiettivi chiari per il ripristino degli ecosistemi ma introduce anche misure drastiche, tra cui il reato di ecocidio, per punire coloro che danneggiano l’ambiente attraverso atti di inquinamento.

La rivoluzione ambientale del 2024: la legge sul ripristino della natura

Il 27 febbraio 2024, il Parlamento Europeo ha segnato un importante passo avanti nella tutela ambientale con l’approvazione della “Nature Restoration Law”, una legge volta al ripristino degli ecosistemi europei. Questa iniziativa, che ha ottenuto il sostegno di 329 voti a favore, 275 contrari e 24 astenuti, rappresenta un fondamentale punto di partenza per la protezione e il ripristino della natura.

Attraverso un iter legislativo complesso, caratterizzato da resistenze e discussioni, l’approvazione della legge per il ripristino della natura ha superato gli ostacoli, dimostrando la determinazione dell’UE nel perseguire la sua visione ambientalista. Il percorso passerà alla fase finale, coinvolgendo l’approvazione da parte del Consiglio europeo e la pubblicazione ufficiale nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Nonostante le divisioni che si stanno creando tra i paesi dell’UE e anche all’interno degli Stati membri, con questa legge si apre lo scenario di un futuro sostenibile. Si inizia quindi ad affrontare con decisione la crisi ambientale e promuovendo un impegno internazionale per la tutela dell’ecosistema globale.

Obiettivi chiari e azioni decise

La “Nature Restoration Law” introduce il reato di ecocidio, una misura severa finalizzata a sanzionare chiunque danneggi l’ambiente attraverso atti di inquinamento. La legge stabilisce obiettivi chiari per il ripristino degli ecosistemi, con un appello agli Stati membri affinché ripristinino della natura di almeno il 30% delle torbiere prosciugate entro il 2030 e progrediscano negli indicatori della biodiversità agricola, inclusa l’incremento del numero di farfalle delle praterie e uccelli da allevamento.

Il ripristino di questi habitat non solo aumenterà la diversità di piante e animali, ma contribuirà anche a mantenere la pulizia dell’acqua e dell’aria, riducendo il rischio di inondazioni e favorendo la resistenza ai cambiamenti climatici.

Approvazione significativa della legge sul ripristino della natura: ambiente e giustizia coniugati

L’approvazione di questa legge rappresenta un passo significativo sia dal punto di vista ambientale che giuridico, sottolineando l’urgente necessità di adottare misure concrete per affrontare la crisi ambientale. È anche un chiaro impegno dell’Unione Europea verso un futuro sostenibile.

Ostacoli superati: L’iter legislativo

L’iter legislativo per raggiungere questo traguardo non è stato privo di ostacoli. I partiti conservatori hanno opposto una resistenza decisa alla legislazione, rallentandone il progresso e prolungando il processo legislativo per circa 20 mesi dalla proposta iniziale.

Durante tutto questo tempo infatti la legge sul ripristino della natura è stata fortemente contestata da parte del partito conservatore dell’Unione Europea, primo tra tutti il PPE, che è la parte più numerosa del Parlamento europeo.

Le proteste derivavano dal fatto che la legge sul ripristino della natura fosse problematica per gli agricoltori europei e la loro produzione agroalimentare. Di tutta risposta, c’è stata la voce dei democratici e delle ONG: la legge sul ripristino della natura è importante perché la sostenibilità deve essere compatibile con la produttività economica.

Impegno internazionale: obiettivi e rispetto della legge sul ripristino della natura

Gli obiettivi chiari della legge includono il recupero degli ecosistemi, degli habitat e delle specie presenti sulle terre e nelle acque dell’Unione Europea. Questo intervento è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi dell’UE in materia di mitigazione e adattamento climatico, oltre a garantire il rispetto degli impegni internazionali.

Dopo le proteste dei partiti più conservatori però è arrivata anche la protesta degli agricoltori, che ha coinvolto un’ondata di manifestazioni in tutta Europa, proprio contro le direttive UE sui regolamenti ambientali. Molti credono che la legge sia stata “redatta male”, come ha sostenuto il presidente del Ppe, Manfred Weber. Mentre invece i democratici hanno parlato di una “disinformazione dei conservatori”.

Misure concrete: passi avanti per il futuro sostenibile

La proposta della legge sul ripristino della natura oltre agli obiettivi specifici riguardanti diversi tipi di habitat e specie, si concentra anche sugli spazi verdi urbani e nel rimuovere le barriere che impediscono la connessione tra le acque superficiali.







L’obiettivo è riportare almeno 25.000 km di fiumi a uno stato di flusso libero entro il 2030. La “Nature Restoration Law” rappresenta così una concreta risposta dell’Unione Europea alla sfida ambientale globale, promuovendo passi significativi verso un futuro sostenibile.

La legge sul ripristino della natura punta quindi a riabilitare una cifra ingente di ambienti che attualmente si trovano in cattivo stato – circa l’80%. L’obiettivo è quindi quello di raggiungere soddisfacenti livelli di clima e biodiversità di flora e fauna. Per la Commissione Europea, ancora di più del Parlamento, questa legge avrà delle ottime conseguenze economiche e ambientali per il futuro dell’Europa.

Lucrezia Agliani