L’amministrazione Trump ha recentemente proposto una revisione delle normative che proteggono le specie in via d’estinzione, una mossa che ha suscitato forti critiche da parte degli ambientalisti. Secondo gli esperti, questa iniziativa potrebbe accelerare il processo di estinzione per molte specie, aprendo le porte allo sviluppo industriale, all’abbattimento di alberi, all’estrazione mineraria e ad altre attività economiche in habitat naturali considerati fondamentali per la sopravvivenza di numerosi organismi. La proposta riguarda un’interpretazione modificata della legge del 1973.

Le modifiche alla legge e il rischio per le specie in via d’estinzione

Le modifiche proposte si concentrano su due termini: “danno” e “prendere”. Storicamente, la parola “danno” ha incluso qualsiasi modifica o distruzione degli habitat vitali per le specie protette. Il termine “prendere” si riferisce a tutte le azioni dirette contro una specie, come la caccia, la cattura o l’uccisione.

Tuttavia, l’amministrazione Trump propone di escludere dalla definizione di “danno” le modifiche agli habitat, sostenendo che la distruzione di questi non dovrebbe essere considerata un danno se non esiste un intento esplicito di danneggiare la specie stessa. Questo cambiamento potrebbe dare via libera alle industrie per procedere con attività che danneggiano indirettamente gli ambienti naturali, senza dover affrontare sanzioni legali per la perdita degli habitat.

L’introduzione di questa nuova definizione potrebbe minare decenni di progresso nella protezione degli ecosistemi e delle specie in via di estinzione. Per esempio, se la proposta venisse adottata, una compagnia che taglia alberi in una foresta o costruisce una nuova area residenziale potrebbe farlo senza incorrere in multe, a meno che non possa essere dimostrato che l’intento sia stato quello di danneggiare direttamente una specie protetta. In questo contesto, le leggi che hanno permesso la conservazione di habitat importanti per specie come il gufo maculato e la pantera della Florida, potrebbero non essere più applicabili.







La perdita di habitat è uno dei principali fattori di rischio per la sopravvivenza delle specie, ed è considerato uno dei motori principali dell’estinzione. Per esempio, la legge sulle specie in via di estinzione ha protetto più di 1700 specie, con un tasso di estinzione inferiore all’1%. La maggior parte di queste specie ha beneficiato di leggi che impediscono la distruzione dei loro habitat, salvaguardando così ecosistemi fondamentali per la loro sopravvivenza. Se queste leggi venissero modificate, molti di questi animali e piante potrebbero perdere la loro casa.

La battaglia legale contro la riduzione delle protezioni ambientali negli Stati Uniti

Uno degli aspetti più controversi di questa proposta è che la modifica dei termini potrebbe favorire le industrie a scapito della biodiversità. Per esempio, nelle isole Hawaii, che ospitano una grande quantità di specie in via di estinzione, la rimozione delle protezioni ambientali potrebbe aggravare una crisi già in atto. Le Hawaii, che rappresentano meno dell’1% della superficie terrestre degli Stati Uniti, ospitano circa il 40% delle specie minacciate a livello federale. La perdita di habitat causata dallo sviluppo edilizio e dall’urbanizzazione potrebbe avere un impatto devastante su piccole api native che polverizzano piante costiere, così come su altre specie protette, come le tartarughe marine verdi, che rischiano di perdere i loro habitat naturali.

Le modifiche proposte non sono una novità per l’amministrazione Trump, che ha da tempo cercato di ridurre le regolamentazioni ambientali, nell’ambito di un progetto più ampio volto a promuovere l’estrazione di energia e ad aumentare l’accesso industriale alle terre pubbliche. Uno dei primi atti esecutivi di Trump, infatti, fu dichiarare un’emergenza energetica nazionale, nonostante la disponibilità di risorse naturali in abbondanza, e convocare il “comitato per le specie in via di estinzione”, un gruppo di esperti che può annullare le leggi che proteggono queste specie, anche a costo di provocarne l’estinzione.

Il rischio che questa proposta venga accolta è concreto, e se dovesse entrare in vigore, potrebbe segnare una svolta per le politiche ambientali degli Stati Uniti, mettendo a rischio non solo la fauna selvatica, ma anche la biodiversità globale.

Gli ambientalisti e le organizzazioni ecologiste hanno già annunciato battaglie legali per opporsi a queste modifiche, accusando l’amministrazione di minare progressi che sono stati fondamentali per la protezione della natura negli ultimi cinquant’anni. In particolare, l’avvocato Drew Caputo di Earthjustice ha dichiarato che la proposta minaccia di annullare decenni di lavoro nella conservazione delle specie e dei loro habitat, sottolineando che il concetto di “danno” deve essere preservato per garantire la protezione dei luoghi vitali per la sopravvivenza delle specie.

La proposta di modificare la legge sulle specie in via di estinzione potrebbe avere effetti devastanti per la biodiversità. Se le nuove definizioni venissero approvate, molte specie vulnerabili potrebbero trovarsi senza la protezione necessaria per sopravvivere, rischiando di scomparire per sempre. In un’epoca di crescente crisi ecologica, è fondamentale che le leggi siano rafforzate e non indebolite, per garantire che le generazioni future possano ancora godere della bellezza e della ricchezza naturale del nostro pianeta.

Elena Caccioppoli