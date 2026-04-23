La recente pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea segna un passaggio cruciale nel rapporto tra diritto comunitario e legislazioni nazionali, aprendo un fronte giuridico e politico destinato a lasciare tracce profonde nel futuro dell’integrazione europea. Al centro della decisione vi è la controversa legge ungherese del 2021 sulla cosiddetta “protezione dell’infanzia”, ritenuta incompatibile con i principi fondamentali dell’Unione per il suo carattere discriminatorio nei confronti della comunità LGBTQ+.

Una decisione destinata a fare giurisprudenza

Per la prima volta nella storia dell’Unione europea, uno Stato membro viene formalmente riconosciuto in violazione della Carta dei diritti fondamentali, un documento che costituisce uno dei pilastri normativi e valoriali dell’ordinamento comunitario. La sentenza rappresenta quindi non solo un intervento su una specifica normativa nazionale, ma anche un precedente giuridico di grande rilevanza.

La Corte ha stabilito che la normativa ungherese limita in modo ingiustificato la libertà di espressione e di informazione, introducendo restrizioni che colpiscono in maniera diretta contenuti legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Secondo i giudici, tali limitazioni non possono essere giustificate neppure con il richiamo alla tutela dei minori, spesso invocata dal governo ungherese per legittimare la legge.

Il contenuto della legge ungherese

La normativa oggetto della controversia era stata approvata nel 2021 con l’obiettivo dichiarato di proteggere i minori da contenuti ritenuti inappropriati. In realtà, essa introduceva una serie di divieti che riguardavano la rappresentazione dell’omosessualità e delle identità transgender nei programmi educativi, nei media e nella pubblicità.

Tra le disposizioni più controverse figurava il divieto di diffondere materiali che “promuovano” o “rappresentino” l’omosessualità a persone di età inferiore ai 18 anni. Una formulazione ampia e ambigua che, di fatto, ha prodotto un effetto di censura generalizzata su contenuti informativi, culturali ed educativi.







Le motivazioni della Corte

Nel motivare la propria decisione, la Corte ha ribadito come la legge ungherese violi diversi diritti fondamentali garantiti dall’Unione, tra cui il principio di non discriminazione, il rispetto della dignità umana e la libertà di espressione.

I giudici hanno ricordato che la normativa crea una distinzione ingiustificata tra persone sulla base del loro orientamento sessuale, contribuendo a stigmatizzare una parte della popolazione. Inoltre, la limitazione dell’accesso a informazioni relative alla diversità sessuale e di genere compromette il diritto dei minori a ricevere un’educazione completa e inclusiva.

Particolare rilievo assume anche il riferimento al principio di proporzionalità: secondo la Corte, le misure adottate dall’Ungheria risultano eccessive rispetto agli obiettivi dichiarati, e quindi non conformi al diritto europeo.

La reazione delle istituzioni europee

La sentenza è stata accolta con favore da numerose istituzioni europee, che da tempo esprimevano preoccupazione per il deterioramento dello stato di diritto in Ungheria. La Commissione europea, in particolare, aveva avviato una procedura di infrazione proprio in relazione a questa legge, ritenendola incompatibile con i trattati.

L’esito del procedimento rafforza la posizione delle istituzioni comunitarie nella loro azione di vigilanza sul rispetto dei valori fondamentali dell’Unione, tra cui il rispetto dei diritti umani, la libertà e l’uguaglianza.

La pronuncia potrebbe inoltre rafforzare gli strumenti a disposizione dell’Unione per intervenire in situazioni analoghe, contribuendo a definire con maggiore chiarezza i limiti entro cui gli Stati membri possono esercitare la propria sovranità legislativa.

Un precedente per il futuro dell’Unione

La portata della sentenza va ben oltre il caso specifico, delineando un possibile cambio di paradigma nel rapporto tra diritto nazionale e diritto europeo. Il riconoscimento esplicito della violazione della Carta dei diritti fondamentali apre la strada a un utilizzo più incisivo di questo strumento da parte delle istituzioni europee.

Ciò potrebbe tradursi in un rafforzamento del ruolo della Corte di giustizia come garante ultimo dei valori dell’Unione, con effetti significativi sull’evoluzione del sistema giuridico europeo.

Uno degli aspetti più complessi emersi da questa vicenda riguarda il bilanciamento tra la sovranità degli Stati membri e il rispetto dei valori condivisi. Se da un lato gli Stati conservano ampi margini di autonomia legislativa, dall’altro sono tenuti a rispettare gli impegni assunti con l’adesione all’Unione.

La sentenza riafferma che tali valori non sono semplici dichiarazioni di principio, ma obblighi giuridicamente vincolanti. In questo senso, essa rappresenta un passo importante verso una maggiore integrazione basata non solo su interessi economici, ma anche su principi etici e sociali condivisi.