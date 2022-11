Leggi italiane e gioco d’azzardo: cosa rende i casino online AAMS sicuri?

Il gioco d’azzardo, che comprende sia il gambling da casinò sia le scommesse sportive, è stato per lungo tempo un settore ludico molto controverso: le sue peculiarità lo esponevano a realtà particolarmente negative, rendendolo un canale di punta per il riciclaggio illegale di denaro, scambi illeciti e, con l’avvento del gioco digitale, vittima privilegiata di svariate truffe e scam. L’avvento di una puntuale e severa legislazione, ora gestita attuata dall’ente governativo dell’Agenzie delle Dogane e Monopoli di Stato, hanno tuttavia permesso di contrastare efficacemente tutte queste problematiche, rendendo finalmente le scommesse, le lotterie e le slot machine presenti sui migliori casino online con licenza AAMS, un passatempo sicuro ed estremamente controllato.

I migliori casino online sono semplici da individuare e per farlo è sufficiente controllare che il sito dimostri di essere in possesso di regolare licenza AAMS. Cosa comporta tale autorizzazione e perché è essenziale per garantire la sicurezza dei giocatori? I prossimi paragrafi chiariranno qual è il suo ruolo e in che modo l’avvento delle leggi sul gioco d’azzardo in Italia ha rivoluzionato il settore, rendendolo esente da tutte le problematiche che per lungo tempo l’hanno penalizzato.

Azione legislativa e sicurezza nel gambling online

L’Italia, fin dal 1600, ha mostrato di osservare con grande attenzione il mondo del gioco d’azzardo e, nel tempo, la legislazione del settore è diventata sempre più corposa e analitica, permettendo sia ai casinò fisici sia alle sale gioco digitali di offrire un servizio a prova di truffa, ponendolo al contempo al riparo dall’influenza delle organizzazioni criminali. L’industria ha dunque continuato a svilupparsi in modo costante, dinamico, ampliando sempre più i suoi orizzonti e arrivando ad offrire opzioni sempre più inclusive, che hanno permesso ad un settore precedentemente vessato da una fama eccessivamente negativa di essere nel tempo riconosciuto come un semplice passatempo, degno di fiducia come qualsiasi altra attività ludica.

Il gioco d’azzardo, ad oggi, ha una vera e propria personalità giuridica e gli operatori del settore sono tenuti a rispettare stringenti misure di sicurezza, sottoposte periodicamente a controlli da parte dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli volti a sancirne l’efficacia e validità. Nascono in questo modo i casino online AAMS, ossia tutti quei siti che hanno superato il vaglio dell’ente governativo e sono stati riconosciuti a norma di legge in ogni servizio o software proposto. Questo vuol dire che:

Ospitano software di gioco regolati da un algoritmo matematico casuale, che impedisce la manomissione delle estrazioni e delle vincite;

Utilizzano una crittografia d’avanguardia volta a proteggere le transazioni in denaro che avvengono da e verso il sito;

Attuano controlli su ogni cliente che si iscrive, verificandone l’identità e l’età anagrafica;

Offrono assistenza e supporto efficaci, spesso attivi h24 e 7 giorni su 7, su più canali (come ad esempio la Live Chat);

Attivano promozioni che rispettano i termini legali e che permettono realmente ai giocatori di riscuotere anche le vincite più consistenti;

Ospitano società di fornitori di software di qualità ed esperienza, in grado di fornire giochi che permettano la migliore esperienza di gaming;

Attuano la politica del Gioco Responsabile, fondamentale per proteggere i giocatori dal rischio della ludopatia e patologie simili.

La storia legislativa del gioco d’azzardo in Italia nasce a Venezia, quando nel 1638 venne aperta la prima casa da gioco considerata legale: il Ridotto. Da allora le norme si sono evolute, adattandosi ai dinamici cambiamenti del mercato, fino ad arrivare nel 2010 a regolare anche l’attività di gambling sul web e spianando la strada ai casino online AAMS. Gli ultimi emendamenti del 2011 hanno sancito procedure e misure di sicurezza standard che tutt’ora vengono seguite e rispettate, consentendo ad ogni cittadino, fatta eccezione per i minori di anni 18, di giocare in sicurezza e tranquillità anche in rete e da mobile.

Licenza operativa AAMS: requisiti di legge e procedure per ottenerla

Ottenere la licenza operativa AAMS è fondamentale, per i casino online, al fine di dimostrare la loro validità in termini di sicurezza e legalità. L’autorizzazione rilasciata dall’ente governativo italiano è riconosciuta come tra le più difficili da ottenere, pertanto la presenza di altre licenze operative (come quelle rilasciate dalla UK Gambling Authority o dal Governo di Curaçao in Europa) non offrono gli stessi standard di sicurezza e protezione per l’utente.

Per ottenere la licenza AAMS i casino online devono dimostrare:

Un volume di transazioni che supera il milione e mezzo di Euro;

Regolarità sul profilo tributario e fiscale, secondo le leggi statali italiane;

La sicurezza di ognuno dei software presenti sul portale;

L’attuazione delle misure di sicurezza per la prevenzione e contrasto dell’antiriciclaggio;

La presenza di servizi e funzionalità che contrastano la ludopatia e patologia ad essa associate;

Messa a disposizione di metodi di pagamento e prelievo certificati.

Tratto distintivo di tutti i casino online AAMS, inoltre, è la trasparenza in fatto di probabilità di vincita, che devono essere consultabili da qualsiasi utente visiti il sito. Le slot machine, per fare un esempio, non possono presentare un valore di ritorno al giocatore inferiore al 90%: nei casinò stranieri questo dato è spesso nettamente inferiore, dal momento che le licenze estere non prevedono un limite minimo di restituzione delle vincite.

Tutti i casino online AAMS vengono costantemente monitorati dagli enti di controllo preposti e, nel caso non dovessero più soddisfare o rispettare i requisiti di sicurezza imposti dalle leggi, la licenza operativa viene revocata all’istante.

Dal punto di vista del giocatori, l’attuazione delle misure di sicurezza viene avvertita in particolar modo su due aspetti:

Obbligo di verifica del conto di gioco;

Richiesta di ulteriori documenti in fase di prelievo.

Queste due procedure sono imprescindibili al fine di mantenere il conto di gioco attivo e prelevare vincite che superino un determinato importo (solitamente fissato a 200€). La convalida del conto è necessaria al fine di verificare l’identità di colui/colei che sta usufruendo dei servizi del portale, mentre la richiesta di ulteriori documenti (come una prova di residenza e titolarità del conto) sono indispensabili per accertare il reale possesso, da parte del giocatore, del conto su cui viene richiesto di trasferire le vincite.

Conclusioni

Per tutti i motivi elencati in questa recensione, è semplice comprendere come l’unica opzione per giocare in modo sicuro e legale è quello di far visita ad un casinò online AAMS. La sicurezza, nel settore del gioco d’azzardo, deve sempre essere messa al primo posto nella scelta del portale su cui iscriversi, effettuare un deposito e tentare la fortuna. Le misure attuate dal Governo italiano, inoltre, sono le uniche che permettono di mantenere i giocatori al sicuro dal rischio delle dipendenze e articoli come questo dimostrano che la ludopatia è ormai l’ostacolo più frequente e invalidante, ai fini di un’esperienza gaming piacevole e sicura.

Ai nostri giorni, guardare al gioco d’azzardo con occhio critico sta lentamente perdendo significato, reindirizzando quello che in fin dei conti è un passatempo ludico come tanti alti verso valutazioni meno severe e prive della negatività che le ha, ingiustamente, caratterizzate in passato. Questo, come si è detto, a patto che le attività di scommessa vengano effettuate sui siti legali, ossia sui casino online AAMS.

