Il giudizio in Appello sulla permanenza di due migranti in Cpr è stato sospeso dal giudice Giuseppe Biondi, consigliere della Corte di Lecce. Biondi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del Decreto Flussi e ha individuato potenziali violazioni degli articoli 3, 25, 77 e 102 della Carta Costituzionale, oltre a mettere in discussione la necessità di urgenza.

Il giudice Biondi ha quindi deciso di sospendere il giudizio sulla proroga del trattenimento di due persone migranti nel Cpr di Restinco, in provincia di Brindisi. Il provvedimento nasce da un ricorso presentato contro il rigetto della richiesta di protezione internazionale e avanzato dall’avvocato Bartolo Gagliani, rappresentante legale dei due migranti, provenienti dal Marocco e dalla Tunisia.

Le incongruenze riscontrate dalla Corte d’Appello di Lecce

Nella valutazione giuridica del ricorso sono state riscontrate diverse incongruenze che potrebbero rendere inapplicabile la norma. In primis, Biondi ha sottolineato la mancanza dei presupposti di necessità urgenza, imprescindibili nello giustificare l’adozione di un decreto legge. Inoltre, è stata rilevata l’assenza di specializzazione da parte dei giudici competenti in materia di immigrazione, mentre il diritto alla difesa potrebbe essere compromesso.







Infine, il giudice Biondi ha sollevato seri dubbi sul contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, che sancisce il diritto alla pari dignità sociale per ogni cittadino e l’eguaglianza davanti la legge, senza distinzioni. In altre parole, il Decreto Flussi violerebbe i principi fondamentali della Carta Costituzionale.

Dal Decreto Flussi al Decreto Sicurezza: l’urgenza come prassi per approvare le norme senza un reale dibattito politico

In Italia, l’abitudine di approvare delle norme legislative con la scusa dell’emergenza per saltare gli iter di approvazione sta diventando consuetudine. Se negli ultimi vent’anni le emergenze sono state il comune denominatore da nord a sud e la pandemia ha normalizzato attuare un Decreto Legge scavalcando il Parlamento, oggi l’urgenza millantata dal Governo non esiste. Semplicemente, sembra che i principi fondanti della democrazia stiano perendo molto lentamente, nella più totale indifferenza.

Il Decreto Legge non è una legge che ha concluso l’iter ed è stata approvata da entrambe le Camere, bensì un atto normativo di carattere provvisorio avente forza di legge, adottato in casi di straordinari di necessità ed urgenza, ai sensi dell’articolo 77 della Costituzione della Repubblica Italiana. Quindi, la verità è che, avendo promulgato delle leggi che contrastano con la Carta Costituzionale e non volendo rispettare i tempi della democrazia, men che mai affrontare un reale dibattito con tutte le altre forze politiche, il governo di Giorgia Meloni ha deciso di approvare le leggi scavalcando il Parlamento, come se fosse la normalità in una democrazia.

Non esiste un’emergenza sicurezza e non esiste un’emergenza immigrazione. L’immigrazione è un fenomeno estremamente complesso ed è una vergogna che, invece di trovare soluzioni comunitarie e garantire la dignità della persona umana, l’abitudine a vedere i migranti ghettizzati stia diventando la normalità, come è vergognoso utilizzare la scusa della sicurezza per ostacolare seriamente il libero arbitrio dei cittadini italiani.

In uno Stato in cui i ricchi diventano ogni giorno più ricchi e le persone normali diventano sempre più povere, con un tasso d’inflazione alle stelle e con la dignità della persona umana ogni giorno più minata, fa rabbia sapere che c’è chi una volta a settimana può permettersi la crioterapia a l’Eur per mantenersi giovane e chi deve fare tre lavori sottopagati per mandare i figli a scuola. Fa ancora più rabbia sapere che della coscienza della classe politica italiana non è rimasto proprio nulla, che si continui con slogan e propaganda, quando la situazione sociale è talmente sbilanciata e ingiusta che sembra di essere a Parigi nel 1789.

Ancora una volta, questo governo mostra il disprezzo per la Carta Costituzionale e il viscerale attaccamento ai ruoli di potere. Del resto, la nostra classe dirigente può riempirsi la bocca con meravigliose parole sull’Italia e sul popolo italiano, in realtà l’unica cosa che vogliono è tenersi stretto questo misero potere terreno, come se servisse a pulire delle coscienze così sporche.