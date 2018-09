E’ stata presentata la creatura nata dalla partnership tra Lego e Bugatti: è stato realizzato il modellino Chiron della casa francese in scala reale, costruito usando 1 milione di mattoncini Lego Technic.

Quando si parla di Lego pensiamo subito ai mattoncini colorati, poco più di giocattoli. Non questa volta: si tratta di un gioiello ingegneristico unico al mondo. Il modellino è stato progettato e costruito solamente da mattoncini Lego ad incastro, nessuno dei quali tenuto insieme da colla o adesivi; pesa 1.500 kg, leggermente inferiore alla vera supercar e sono state impiegate 13.438 ore di manodopera per realizzarlo. Ma le sorprese non finiscono qui: la riproduzione della Bugatti Chiron è perfettamente funzionante grazie alla presenza di un motore, formato da ben 2304 motori Lego Power Function che scaricano sulle gomme Michelin (unico pezzo reale) ben 5 cavalli di potenza, facendo arrivare la Bugatti a 30km/h di velocità, come dimostrano i test effettuati sulla pista di Ehra Lessien dall’ex detentore mondiale del record di velocità in pista, vincitore della 24 ore di Le Mans 1988 e attuale collaudatore Bugatti Andy Wollace.

Ovviamente anche gli interni sono stati realizzati nella stessa maniera del resto della macchina: sedili, tachimetro e volante perfettamente funzionanti, oltre alle luci di posizione, realizzati con dei led sotto a mattoncini di Lego trasparenti da cui passa la luce senza filtri.

Per ovvie ragioni l’auto non potrà essere omologata per via della sua fragile struttura, per i sedili non troppo comodi e l’inutilità degli specchietti retrovisori, realizzati con dei mattoncini Lego non riflettenti.

Il modellino Bugatti Chiron è stato presentato in anteprima mondiale presso l’Autodromo di Monza, dove il capo designer Lego Lubor Zelinka ha esposto tutti i procedimenti e le problematiche del progetto:

La difficoltà principale è stata quella di riprodurre fedelmente la Chiron originale. Il problema era inoltre sostenere il peso umano e creare uno sterzo funzionante. Complessivamente abbiamo impiegato due soli pezzi di acciaio nella struttura: una barra che sostiene il motore e un’altra che sostiene pilota e passeggero. In definitiva, sono davvero orgoglioso di aver lavorato in questo team che ha avuto idee originali nei dettagli interni, assolutamente simili a quelli della Chiron e tecnici come il sistema di apertura delle portiere con chiave. A differenza delle altre auto, questa ha solo un pedale, quello del freno, tutto il resto è controllato da tasti e bottoni, compreso l’alettone posteriore

Dalla sua perfezione di design e ingegneria il suo valore è addirittura superiore alla vera Bugatti Chiron, che si aggira “solamente” a 2 milioni di euro.

Il modellino Lego in scala reale verrà esposto in Piazza Gae Aulenti a Milano durante un evento aperto al pubblico dal 6 al 9 settembre.

Gianluca Simone