Istruzioni di montaggio pronte in mano per il prossimo anno perché nasce una collaborazione unica tra Ikea e Lego.

Ikea e Lego: gli assi delle costruzioni









Tutti noi, fin da piccoli, abbiamo giocato con le Lego e, molti di noi hanno in casa almeno un mobile Ikea. Ma cos’è che contraddistingue questi due grandi brand? In primo luogo il montaggio. Sia Lego che Ikea, infatti, si basano sul fai da te, un hobby che ha dato vita anche alla nascita di molti negozi.

Per i bimbi costruire un gioco con piccoli mattoncini è divertente ma lo è anche per gli adulti. Forse proprio per questo motivo che questi due grandi marchi nordeuropei hanno pensato di dare vita a una collaborazione.

La notizia è stata data dal sito Highsnobiety. Secondo quanto riportato dalla fonte, l'unione tra queste due aziende nascerà il prossimo anno. Ma la notizia non è solo una voce che circola perché, durante l'evento Democratic Design Day, un rappresentante di lego Group ha dichiarato:









Il gioco è essenziale per i bambini e vogliamo davvero presentare molte più opportunità per giocare in casa con i bambini ed i loro genitori

Le collaborazioni di Ikea

Non è la prima volta che Ikea fa strategie di marketing insieme ad altri brand importanti. Tuttavia non era mai successo che la collaborazione arrivasse dal mondo dei giocattoli.

In passato Ikea aveva elevato la produzione grazie al tocco di design di Hay, un’azienda danese. Nel 2017 aveva fatto accordi per l’arredamento out door con DDB e molte altre.

C'è da dire, comunque, che nel grande negozio svedese c'è un reparto dedicato ai bambini e giochi pensati per loro. I mitici trenini di legno con tanto di rotaie sono un must. Creare combinazioni sempre diverse con tanto di ponti e discese è divertente anche per gli adulti.









Nei prossimi anni sarà possibile avere delle soluzioni Ikea che mettono d’accordo adulti e piccini. Visto che mai che siano proprio quest’ultimi a riuscire a “costruire” al meglio la mitica libreria Billy?

