Lemonads lancia il suo blog dedicato al marketing di affiliazione

Lemonads, leader europeo nel settore del marketing di affiliazione, lancia il suo blog. Si tratta di un portale in cui trovare articoli e consigli sul marketing, ma anche utili recensioni su compagnie e servizi del settore.

Lemonads è un network globale che dal 2007 aiuta editori ed inserzionisti ad accrescere i propri guadagni, accelerando le conversioni grazie al marketing di affiliazione. Con oltre 10 anni di esperienza in tutto il mondo, conta già più di 10.000 business partners, tra i quali Amazon e Revolut.

Cos’è il marketing di affiliazione? È il modo migliore per raggiungere un obiettivo di crescita costante e in ogni luogo, su qualunque dispositivo. La rete CPA lemonads facilita la partnership tra affiliati e rivenditori online. Il suo scopo è guidare il cliente nello sviluppo del suo business a livello mondiale, avvalendosi di un’unica ed efficace piattaforma self-served che monitora continuamente le performance. Il team è agile e in continuo movimento per rispondere al meglio alle richieste e alle necessità del proprio network.

Con lo scopo di offrire un’esperienza ancora più completa, lemonads ha aperto un blog.

Su lemonads blog, scritto in inglese, vengono condivise informazioni aggiornate e di qualità, necessarie per avere una visione completa di ciò che sta accadendo nel mondo del marketing di affiliazione. Qui si possono trovare utili articoli e consigli sui temi del marketing, ma anche recensioni di eventi, compagnie e servizi. Tra questi, troviamo un’ottima review voluum, software di tracciamento del vuoto. Si trovano anche articoli legati all’attualità, riguardanti ad esempio il modo in cui i marketers possono affrontare l’emergenza coronavirus. O ancora, consigli su come ottimizzare la pubblicità su mobile e su come usare al meglio gli advertising tools. Ma si parla anche del vantaggio dei CPA network rispetto all’affiliazione diretta. Vengono pubblicate inoltre classifiche sui migliori trade shows e conferenze di marketing tenutesi nel corso dell’anno. Tutto questo in uno stile agile e smart, con un approccio pratico ed efficace. Il blog di lemonads è adatto sia a chi si occupa già di marketing, ma anche a tutti i curiosi che si interessano per la prima volta a questo ambito.

Alla base resta la filosofia di lemonads, che pone al centro di tutte le sue scelte l’essere umano e l’innovazione.

“Plasmati dalle relazioni e guidati dall’eccellenza” questo è il motto che guida un team dinamico e appassionato, che ha come obiettivo comune essere leader del mercato. Lemonads è un convinto sostenitore di una nuova era del performance marketing, basata su una cultura dell’eccellenza e sull’impegno a lungo termine. Le sue caratteristiche principali sono: una in-house tracking technology made in Switzerland; un supporto dedicato ed esperto; un monitoraggio in tempo reale delle performance; una piattaforma self-served; una rete di partner globali. Questo rende lemonads un leader del settore, grazie alla sua alta tecnologia, riuscendo però sempre a mantenere un’attenzione centrale sull’aspetto umano.

Tramite il blog è possibile quindi avvicinarsi allo straordinario mondo lemonads. Ma non solo! Qui si troverà tutto ciò che c’è da sapere per avere una visione completa ed aggiornata sul marketing di affiliazione.