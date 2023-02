L’enigma cubano: l’Unione Africana in difesa di Cuba

L’Unione Africana ha ribadito la sua totale solidarietà con la Repubblica di Cuba, definendo la politica di Washington verso l’isola come ostile e violatrice dei diritti umani. Il testo adottato riafferma il suo pieno sostegno alla Risoluzione che l’ONU approva ogni anno sul tema. Deplora inoltre le misure applicate dal governo degli Stati Uniti dal 9 novembre 2017, che rafforzano il blocco, ed esprime la sua profonda preoccupazione per l’estensione della sua natura extraterritoriale.

Cuba sta attraversando una situazione così difficile che sarebbe temerario e persino imprudente predirne il futuro. Alcuni palliativi sostanzialmente non cambiano la politica di “massima pressione” che il Governo degli Stati Uniti sta cercando di liquidare quello qui – che organizza la Repubblica secondo un concetto di diritto socialista – temperato ai nuovi tempi e adattato agli interessi Nazionali.

L’Unione Africana in difesa di Cuba. Alla sua 36° Assemblea dei capi di Stato l’Unione Africana (AU) ha condannato ancora una volta il blocco economico, finanziario e commerciale imposto dal Governo degli Stati Uniti contro Cuba. L’Unione Africana, che riunisce 55 Stati africani, esprime la sua profonda preoccupazione per il proseguimento dell’applicazione di questa politica.

Nel testo adottato, intitolato “Risoluzione sulla revoca del blocco economico, commerciale e finanziario imposto alla Repubblica di Cuba dagli Stati Uniti d’America“, ratifica la solidarietà dell’Africa con l’arcipelago dei Caraibi e ribadisce il suo sostegno alla richiesta presentata da Cuba ogni anno all’ONU. Il Governo cubano, da parte sua, ha ringraziato profondamente i leader africani per la loro solidarietà e il loro incrollabile sostegno all’abbattimento di questa recinzione illegale.

L’assemblea, svoltasi in Etiopia, è culminata dopo due giorni di dibattiti sul tema Accelerare l’attuazione dell’African Continental Free Trade Area. Finalizzata alla creazione di un mercato unico, nonché di un’area di libero circolazione delle persone e unione monetaria. Costituito dall’Assemblea dei capi di Stato e di Governo, il vertice dell’UA è l’organo decisionale supremo, la cui responsabilità è determinare le politiche, stabilire le priorità e adottare il suo programma annuale.

Per più di sessant’anni, ignorando le numerose risoluzioni dell’Assemblea generale dell’ONU, gli USA hanno continuato il loro blocco globale contro Cuba. Sulla base delle loro politiche di embargo e delle leggi interne come la Torricelli e la Helms-Burton. Due perle di interventismo ed extraterritorialità che riguardano Cuba e anche il mondo.

Il blocco di Cuba è il più lungo e crudele embargo commerciale sistemico fra danni economici e sanzioni finanziarie della storia moderna. Gravemente dannoso per lo sviluppo economico e sociale di Cuba, ha causato perdite dirette per oltre 100 miliardi di dollari statunitensi all’economia cubana.

Il Gruppo Africano rimarrà fermo nella sua posizione di principio e di totale solidarietà in difesa di Cuba. Per la quale sollecitano l’immediata fine del blocco economico, commerciale e finanziario dovuto alle difficoltà e al caos causati da più di sei decenni. Autorità della Nazione Antillana denunciano il Governo USA che si ostina a ignorare i risultati delle votazioni.

Condannati da una netta maggioranza nell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, gli USA sono sempre più isolati. Dal 1992, l’Assemblea Generale dell’ONU ha condannato in modo schiacciante l’embargo statunitense contro Cuba. L’anno scorso, il voto contro gli Stati Uniti è stato di 184 contro 2. Stati Uniti e Israele hanno votato contro la revoca dell’embargo. Ucraina, Colombia e Brasile si sono astenuti.

Nonostante ciò, l’amministrazione statunitense ha intensificato l’assedio a livelli senza precedenti, attraverso l’applicazione di misure volte a provocare l’asfissia economica e provocare deliberatamente il collasso del Paese. Solo tra agosto 2021 e febbraio 2022, Cuba ha registrato perdite per un valore di 3.806,5 milioni di dollari. Una cifra superiore del 49% a quella registrata nel periodo gennaio-luglio 2021.

Secondo dati ufficiali, nei primi 14 mesi del Governo Biden, la somma è stata di 6,36 miliardi di dollari USA. Più di 454 milioni di dollari al mese; più di 15 milioni di dollari USA al giorno. Il blocco non è cambiato in termini di portata o profondità. È ancora più aggressivo che in passato. La politica del Presidente Biden a Cuba è la stessa dei Repubblicani. In sintesi, le condizioni sociali a Cuba sono caratterizzate da enormi ingiustizie e disuguaglianze.

La rivoluzione cubana e la liberazione dell’Africa

Antico e variegato, il rapporto tra Cuba e l’Africa è al centro di straordinarie storie. Accanto ai grandi movimenti, come la tratta degli schiavi che ha contribuito in modo significativo all’attuale popolazione dell’isola caraibica e, più recentemente, le lotte per l’indipendenza contro l’imperialismo e l’apartheid, si sviluppano una pletora di altre connessioni.

Guardiamo indietro al ruolo fondamentale che Cuba ha svolto nel porre fine all’apartheid e perché Castro è stato uno dei soli cinque leader mondiali invitati a parlare al memoriale di Nelson Mandela. Nelle parole di Mandela, i cubani “hanno distrutto il mito dell’invincibilità dell’oppressore bianco e hanno ispirato le masse combattenti del Sud Africa”.

Il ruolo di Cuba nella liberazione nazionale e nella lotta anticoloniale dell’Africa meridionale è stata la manifestazione più grande e significativa dell’impegno dell’isola per l’Africa. Lo storico Piero Gleijeses sostiene che fu la vittoria di Cuba in Angola nel 1988 che costrinse Pretoria a liberare la Namibia e contribuì a spezzare le spalle al Sud Africa dell’apartheid.

La battaglia di Cuito Cuanavale del 1987-1988, coinvolse Cuba e Angola da una parte, e il Sudafrica ei suoi alleati dall’altra. Cuito Cuanavale ha contribuito alla fine dell’apartheid e ha assunto uno status leggendario all’interno della Rivoluzione cubana e del movimento di liberazione dell’Africa meridionale.

La storica ostilità degli USA nei confronti del popolo cubano

La Rivoluzione cubana ha prodotto grandi cambiamenti nella struttura sociale del Paese. Nel rapporto tra i suoi cittadini e il Governo. Nell’economia Nazionale e nello sviluppo delle relazioni internazionali. Ciò che però non è cambiato è stato il complicato rapporto storico dell’isola con il gigante del nord. Né il giudizio negativo degli Stati Uniti nei confronti del popolo cubano, stabilito molti decenni prima.

Nonostante la percezione diffusa che l’ostilità degli Stati Uniti contro Cuba sia iniziata dopo il movimento di Fidel Castro, che ha spazzato via l’egemonia degli Stati Uniti, l’animosità contro i cittadini dell’isola era ben sviluppata molto prima del 1959. Questo antagonismo ha le sue radici negli atteggiamenti imperiali, che hanno impedito lo sviluppo della società cubana prima e dopo la Rivoluzione. I suoi danni, tuttavia, non sono mai stati avvertiti in modo così acuto come negli ultimi 60 anni di politiche di cambio di regime.

Queste politiche hanno abbracciato molteplici sfaccettature. Il blocco economico, la propaganda controrivoluzionaria. L’applicazione di leggi extraterritoriali e una storia di terrorismo quasi sconosciuta a livello internazionale che è costata la vita a migliaia di cubani. L’implacabile ostilità è stata una componente importante degli sforzi legislativi del Governo per garantire la sicurezza dei cittadini, che gli Stati Uniti hanno falsamente criticato come restrittiva dei diritti civili.









La strategia di Washington di intensificare la situazione a un livello tale che il popolo cubano tenti di rovesciare il proprio Governo ha imposto sconvolgimenti sociali. Tensioni interpersonali quasi irreparabili insieme a divisioni sull’immigrazione. Devastazione economica e una miriade di altri problemi collettivi che il Governo cubano ei suoi cittadini continuano ad affrontare quotidianamente.

Il risultato è stata la creazione di una mentalità da assedio. La cui caratteristica distintiva è il blocco dei programmi sociali e l’uso di vaste risorse per combattere il blocco che altrimenti sarebbero state utilizzate per far progredire la società.

Non tutti i problemi sociali o economici di Cuba possono essere attribuiti alla politica degli Stati Uniti, e il governo ha spesso espresso questo punto di vista pubblicamente. Gli incessanti tentativi di distruggere la Rivoluzione hanno portato a tensioni sistemiche che si manifestano in vari modi.

L’impossibilità di acquistare alcuni medicinali o che limitano l’accesso di Cuba a varie tecnologie moderne sono solo due chiari indicatori degli effetti della politica di cambio di regime. Meno evidenti sono i fastidi della vita quotidiana, come le infrastrutture fatiscenti o l’indisponibilità di beni di prima necessità, spesso attribuiti esclusivamente all’incompetenza del governo. Le carenze di bilancio, come risultato della guerra economica americana, spesso non vengono riconosciute.

Cuba, sotto la Rivoluzione, non è né il paradiso socialista che alcuni vorrebbero che fosse, né l’inferno comunista che altri descrivono. È complesso, pieno di difetti, basato su un modello economico ideale a cui non è mai stata data la possibilità di funzionare come previsto, e un sistema politico che funziona a livello funzionante ma è sotto costante pressione per convalidarsi agli occhi di un potente potere esterno avversario.

È, come la maggior parte delle società, imperfetta ma basata su cultura, storia e aspettative specifiche, se non sulla realtà di ampi segmenti della popolazione. La società cubana è unica nella posizione difensiva predefinita che è stata costretta ad assumere a causa della continua resistenza al progresso economico e al progresso sociale derivanti da 60 anni di ostilità degli Stati Uniti. Il fatto che la società sia rimasta intatta e sia ancora in grado di intraprendere una riforma tanto attesa è una testimonianza dello spirito e dell’adattabilità del popolo cubano. E della sua pazienza.

L’aggressione degli Stati Uniti contro la Rivoluzione non dovrebbe essere vista, nella sua interezza, come il risultato del solo confronto ideologico, nonostante tutte le affermazioni di Washington in tal senso dall’inizio degli anni 60. Si basa in gran parte su percezioni storiche, e la Rivoluzione è solo il manifestazione attuale della storica ossessione di Washington di controllare il destino dell’isola attraverso la denigrazione della sua gente.

Dal 1959, gli Stati Uniti hanno focalizzato i propri intenti, mostrando un’inesorabile ostilità basata su una serie di false giustificazioni. Incoerenti, ipocrite e controproducenti. Basta guardare al trattamento riservato dagli Stati Uniti al Vietnam o all’Arabia Saudita per scoprire la duplicità della loro condotta.

Quindi, la domanda è perché Cuba?

I media e le élite politiche statunitensi hanno creato narrazioni distorte contro il popolo cubano molto prima della Rivoluzione. Tutte al servizio di obiettivi di una politica estera. Durante la seconda guerra d’indipendenza di Cuba contro la Spagna nel 1895, la stampa mainstream negli Stati Uniti lavorò instancabilmente per convincere i i lettori che i ribelli erano completamente incapaci di autogovernarsi. Utilizzando argomenti basati sul temperamento, sulle carenze razziali e educative. L’unica soluzione plausibile era che gli Stati Uniti controllassero l’isola, per il bene dei suoi cittadini.

Convinti dell’idea che i cubani fossero incompetenti e privi di capacità di autodeterminazione, la stampa e i politici americani degli anni ’40 e ’50 affermarono che i cubani avrebbero dovuto essere eternamente grati per la benevolenza americana.

La versione moderna dell’Emendamento Platt è l’Helms-Burton Act, approvato nel 1996, che pone ovviamente il controllo dell’embargo nelle mani del Congresso. Gli Stati Uniti non hanno mai rispettato la capacità del popolo cubano di costruire la propria società senza la supervisione degli Stati Uniti. È l’apice dell’arroganza paternalistica.

È anche un tradimento dei propri principi fondamentali. Il grande costituzionalista americano Thomas Jefferson dichiarò che gli Stati Uniti non avevano il diritto di interferire negli affari di altri Paesi. “Ogni Nazione ha, per diritto naturale, interamente ed esclusivamente, tutta la giurisdizione che può legittimamente esercitare nel territorio che occupa”. Ma questo è un concetto dimenticato da tempo quando si parla di Cuba.

Fino ad oggi, l’ostilità degli USA, espressa nelle politiche di cambio di regime, è un sintomo di quel principio storico di “cubani inetti che hanno bisogno di essere salvati dalla benevolenza americana“. Per 60 anni, Washington ha creduto che per raggiungere questo obiettivo, questi “ostinati ribelli” dovessero essere puniti in modo che destituissero il loro Governo. Per occultare questa prospettiva razzista e dispregiativa, gli USA affermano costantemente che l’embargo e le politiche di cambio regime sono dirette al Governo.

Più di recente, l’ultimo decennio ha visto l’apertura e la chiusura della strategia di cambio di regime degli Stati Uniti. Nel 2014, Raúl Castro e Barack Obama hanno annunciato il ristabilimento delle relazioni diplomatiche tra Cuba e gli Stati Uniti. Inizia un periodo diverso nella storia dei due Paesi e si apre la possibilità di mantenere scambi vantaggiosi per entrambi i popoli. Basati civilmente sul rispetto, come si conviene ai Paesi vicini.

Durante l’amministrazione di Barack H. Obama, nel cui secondo mandato (2013/2017) ha avuto luogo un secondo processo di normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi, che comprendeva l’instaurazione di relazioni diplomatiche, l’apertura di ambasciate e la visita del presidente Obama a Cuba.

Dal contemporaneo, la sfera non governativa è stata ancora una volta il campo di battaglia per combattere l’intensificarsi del blocco a estremi senza precedenti. Portato avanti dal governo di Donald J. Trump (2017/2021), mantenuto e intensificato dal governo di Joseph R. Biden (2021/2025).

La guerra degli Stati Uniti contro Cuba continua con l’ibridazione dei media all’avanguardia.

Joseph Biden, arrivato alla presidenza votando contro Trump, ha continuato la politica di “massima pressione” contro l’Isola, come se la Storia non ne avesse già più volte dimostrato l’inefficienza e l’inutilità. Tentando di costruire una falsa leadership interna. Biden rinnega le sue promesse elettorali e rimane male informato sulla reale situazione a Cuba. Nessun blocco però.

La guerra degli Stati Uniti contro Cuba continua con l’ibridazione dei media all’avanguardia. I pretesti che trasformano i cubani in terroristi, si sa, servono solo a continuare e coprire il pretesto di una politica genocida. Un politica che attende inutilmente la rivolta del popolo cubano. La guerra continuerà e così la resistenza. Ma, in accordo con i cambiamenti del mondo, il blocco economico, commerciale e finanziario diventerà sempre più inutile.

Non c’è una sola area di attività economiche e sociali del popolo cubano che sia libera dall’azione distruttiva e destabilizzante che impone questa illegale politica.

Nessuna rivoluzione funziona senza internazionalismo

La storia di Cuba è movimentata e piena di cambiamenti e sfide come quella di quasi nessun altro Paese. Le condizioni create dal capitalismo globale non consentono a Cuba di realizzare il socialismo. Leon Trotsky ha già scritto nella sua teoria della rivoluzione permanente: “Le forze produttive create dal capitalismo non sono adattate al quadro Nazionale. Possono essere portate in accordo e armonia solo socialisticamente su scala internazionale“.

Inoltre sebbene molto sia cambiato da allora, questa tesi di fondo rimane corretta, come possiamo vedere con l’esempio di Cuba. La revoca del blocco imperialista contro Cuba è un primo e necessario passo, ma la rivoluzione non deve fermarsi qui, senza la collettivizzazione internazionale e la gestione delle risorse chiave da parte della classe operaia, nessun socialismo è possibile a Cuba.

Gli elementi esistenti della pianificazione statale, nella misura in cui sono sotto il controllo dei lavoratori e non della burocrazia, offrono già alcune potenzialità per bilanciare le sfide esistenti e i problemi sociali. Non solo le sfide sociali potrebbero essere gestite meglio in questo modo, ma anche quelle ecologiche.

Perché attraverso un’economia non pianificata per il profitto e sotto il controllo dei lavoratori, come sarebbe possibile a Cuba, le risorse possono essere utilizzate in modo molto razionale. E la ristrutturazione dell’industria e del settore energetico può avvenire più rapidamente che nei paesi in cui il controllo spetta ai capitalisti e ai loro governi.

Il mantenimento della rivoluzione proletaria nel quadro Nazionale non può che essere provvisorio, anche se, come dimostra l’esperienza dell’Unione Sovietica, di lunga durata. In una dittatura proletaria isolata, le contraddizioni interne ed esterne crescono inevitabilmente insieme ai crescenti successi. Rimanendo isolato, lo Stato proletario deve alla fine diventare vittima di queste contraddizioni, la cui unica via d’uscita è la vittoria del proletariato dei paesi avanzati. – Leon Trotsky nella Rivoluzione Permanente.

Più che mai, Cuba è a un bivio: i leader militari e di partito cercano un percorso verso la restaurazione capitalista preservando il loro potere. Come è successo in Vietnam o in Cina. Da Washington e Miami, gli oppositori di destra progettano di rovesciare il governo e le conquiste dell’unica rivoluzione socialista in America Latina. Con lo scopo di riportare il Paese nel passato e degradarlo a Stato vassallo degli Stati Uniti.

I socialisti rivoluzionari a Cuba e a livello internazionale devono lottare più che mai per difendere i risultati della rivoluzione. E non affidarsi al Governo per farlo.

Le tendenze alla restaurazione capitalista sono state promosse per anni dal regime. Per porvi fine è necessario un movimento antiburocratico e internazionalista delle forze sociali cubane. e la lotta mondiale contro il capitalismo per poter realizzare il grande sogno del socialismo sull’isola caraibica. Nel contesto della crisi internazionale del capitalismo e dell’avanzata della restaurazione capitalista a Cuba, è tempo di affrontare queste sfide.

Felicia Bruscino

