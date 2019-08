Non si può certo dire che correre in una grande città sia piacevole. Bisogna destreggiarsi tra il traffico, i turisti e le famiglie pronte per lo shopping. Proprio per questo motivo di solito si preferisce fare attività fisica in posti più isolati o, se proprio si è costretti a rimanere in città, si cerca rifugio in un parco. Eppure il runner americano Lenny Maughan è riuscito ad usare le strade di una metropoli come San Francisco in un modo completamente nuovo.

Lenny Maughan vive a san Francisco da 20 anni ed è un campione della corsa su strada. Da qualche tempo ha deciso di disegnare immagini usando le vie della sua città.

Grazie ad un’applicazione, Maughan disegna sulla mappa di San Francisco percorsi stravaganti che hanno le sembianze di Frida Kahlo, di Batman, di un cuore, di un taco, di una mano e così via. L’applicazione si chiama Strava e permette anche agli utenti di replicare questi sentieri fuori dal comune. Certamente sarebbe difficile riuscire a farlo con i tempi di Maughan.

Lenny Maughan non è solo molto creativo ma è anche un runner eccellente. Per percorrere la sua Frida Kahlo, che si estende per circa 29 miglia ossia 47 km, ha impiegato solo 6 ore e 8 minuti.









Inizialmente tutto nasce da una mappa cartacea, una penna e delle buone scarpe da corsa. Fin da bambino infatti il runner americano aveva dimostrato una passione per il disegno, tanto che la sua famiglia si era convinta che sarebbe diventato un’artista e in un certo senso è quello che è successo. Ad oggi Lenny Maughan disegna i suoi sentieri utilizzando il GPS, riuscendo ad essere ancora più preciso e fantasioso.

Le persone sono ispirate e provano a replicare i suoi fantasiosi percorsi. Il lavoro di Lenny Maughan stimola a praticare attività fisica anche nelle grandi città, ma non solo. Si tratta di un nuovo modo di guardare le metropoli.

Il lavoro di Maughan è affascinante perché porta a guardare lo spazio urbano in un modo nuovo. Traffico, turisti e folla per lo shopping, nascondono un vortice prezioso di strade con cui ognuno si può divertire a giocare. Viene in mente come le metropoli siano anche luoghi di storia, non solo di lavoro e vita quotidiana. Quindi è ancora possibile dargli un’altra immagine ed essere creativi e sportivi in un ambiente che sembrerebbe lasciar spazio solo alla frenesia.

Lenny Maughan ha infatti dichiarato,a proposito di coloro che definiscono questa sua trovata “Running Art” , che il suo intento è quello di far sembrare le strade meno estranee.

Lenny non è l’unico artista della corsa, ma ce ne sono altri in tutto il mondo. Gene Lu crede che aiutarsi con il GPS cercando di disegnare con i propri passi un’immagine aiuti la concentrazione, permettendo di correre distanze più lunghe.

Gene Lu non ha niente da invidiare al suo collega americano. Nel corso degli anni, tramite la stessa tecnica del GPS è riuscito a disegnare immagini prese da Star Wars e dal Trono di Spade.