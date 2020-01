Leonardo DiCaprio è un eroe. Questa volta per davvero!

Dopo quanto accaduto solo qualche giorno fa, possiamo considerare Leonardo DiCaprio è un eroe. Uno di quelli veri. Uno di quelli che salva la vita di altre persone in pericolo.

Lui si chiama Leonardo DiCaprio e non è solo un attore straordinario, un attivista instancabile per il clima e un filantropo che ha versato in beneficienza centinaia di milioni di dollari. Da qualche giorno, è anche un eroe. Vero. Uno di quelli che salva la vita di altre persone.

È accaduto pochi giorni fa, al largo di St. Martin. Un uomo ubriaco è caduto da una nave da crociera in piena notte, nelle acque gelide del Pacifico, dove è rimasto a mollo per le successive 11 ore. Quando è arrivato l’avviso di Mayday, DiCaprio ha deviato rotta col suo yacht e si è messo alla ricerca di quel naufrago, finché non lo ha trovato vicino all’isola di Saba, portandolo in salvo. La barca di DiCaprio era l’unica che fosse sulle sue tracce.

“C’era una probabilità su un miliardo che riuscisse a sopravvivere” ha raccontato una fonte anonima. E sarebbe morto annegato se non fosse stato per quell’attore di Hollywood con la passione per l’ambiente e quella testarda idea di restituire agli altri quello che la vita gli ha dato. Un gesto normale, umanissimo e, al tempo stesso, di una forza e di una simbologia straordinarie, in un’epoca che non riesce a provare umanità e compassione neppure per un piccolo migrante morto congelato in volo o annegato negli abissi. Da oggi abbiamo un motivo in più per ringraziare quest’uomo di 45 anni che da 20 ci insegna con lo stesso talento arte, cinema e vita. Grazie Leonardo, attore meraviglioso, uomo immenso.

Lorenzo Tosa