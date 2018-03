Leone Lucia, il figlio di Chiara Ferragni e di Fedez è già una star

Leone Lucia, figlio della fashion blogger Chiara Ferragni e del rapper Fedez è nato lo scorso 19 marzo in un ospedale di Los Angeles, in California.

Questo evento ha fatto impazzire il web: Chiara ha condiviso sui social network molti attimi della sua gravidanza, come ad esempio le foto della pancia, le ecografie o le foto dopo il parto. La nascita del piccolo Leone ha quindi attirato l’attenzione di moltissime persone e di tutti i sostenitori della coppia social più celebre del momento.

Il piccolo è già una star, molte aziende e molti brand hanno deciso di omaggiare il piccolo in ogni modo. La maniera più originale arriva da Napoli, in quanto Leone Lucia è già entrato a far parte del presepe napoletano.

Leone Lucia nel presepe napoletano









Il presepe napoletano ha una storia e una tradizione antichissima. In questo presepe non sono presenti soltanto angeli o pastori, ma in esso possiamo trovare anche moltissimi vip, sportivi, politici o personaggi del mondo dello spettacolo, i quali si sono distinti durante il corso dell’anno.

Leone Lucia è già entrato a far parte del presepe napoletano, grazie a Genny Di Virgilio, artigiano presso l’omonima bottega situata a Napoli, precisamente a San Gregorio Armeno, la strada nel centro di Napoli dedicata ai presepi.

Genny Di Virgilio ha creato in pochissimo tempo una statuina, che, come riporta il Diario Partenopeo, è stata esposta nella bottega il giorno dopo del parto. La statuetta raffigura Chiara Ferragni, la bellissima fashion blogger vestita all’ultima moda con in braccio il piccolo Leo e, al suo fianco troviamo il rapper Fedez con il mano un cartello con la scritta “Benvenuto Leo!!!”.

Con questa statuetta, il bravissimo artigiano ha voluto omaggiare Leone, dandogli il benvenuto in una maniera davvero originale.

Chiara Ferragni ha saputo di ciò: la blogger ha pubblicato una Instagram story con la foto del presepe, alla quale ha aggiunto una risata

Caterina Tiziani