Da meno di 24 ore, il mondo cattolico ha una nuova guida. Nella serata dell’8 maggio, dopo quattro scrutini, i 133 cardinali riuniti in conclave hanno eletto al Soglio Pontificio Robert Francis Prevost, che ha scelto di chiamarsi Leone XIV. Un nome che richiama la forza, la determinazione e il coraggio dei grandi pontefici del passato, a cominciare da Leone Magno, che nel V secolo guidò la Chiesa in uno dei momenti più complessi della sua storia.

Leone XIV, le prime parole

Dopo l’elezione, il nuovo Papa si è affacciato dalla Loggia delle Benedizioni in Piazza San Pietro, indossando per la prima volta la veste bianca. Migliaia di fedeli lo attendevano con emozione. Le sue prime parole, semplici ma potentissime, sono state: “La pace sia con tutti voi”. Una dichiarazione di intenti che non è passata inosservata e che già traccia la linea spirituale e politica del nuovo pontificato.

A 69 anni, Leone XIV è il più giovane Papa eletto dagli anni di Giovanni Paolo II, che salì al trono di Pietro nel 1978 all’età di 58 anni. La sua età relativamente giovane – considerando che l’età media dei cardinali elettori era di 72 anni – rappresenta una novità significativa rispetto agli ultimi due successori di Pietro: Benedetto XVI, eletto a 78 anni, e Francesco, salito al pontificato a 77 anni.

La scelta di Prevost segna un chiaro cambio di passo: non un “pontefice di transizione”, come a volte è accaduto nella storia della Chiesa, ma un Papa chiamato a durare nel tempo, a costruire, a trasformare. Le sue parole e il suo profilo indicano una leadership orientata alla continuità e all’azione concreta. Con ogni probabilità, Leone XIV sarà chiamato a guidare la Chiesa per un lungo periodo, forse ventennale, affrontando le grandi sfide globali del nostro tempo: dalla pace nel mondo alla crisi climatica, dai flussi migratori alla sinodalità, passando per il dialogo interreligioso e la riforma delle istituzioni ecclesiastiche.

Non un Papa di transizione

Non è la prima volta che la storia smentisce le aspettative su un Papa considerato “temporaneo”. Nel 1958, ad esempio, Angelo Giuseppe Roncalli, eletto con il nome di Giovanni XXIII, venne scelto come soluzione di compromesso e di breve durata, a causa della sua età e della presunta mancanza di incisività teologica. Eppure fu lui ad aprire il Concilio Vaticano II, il più grande processo di riforma della Chiesa cattolica nel XX secolo. Anche per questo motivo, parlare oggi di un “pontificato provvisorio” appare anacronistico: i cardinali sembrano aver deliberatamente optato per un Papa in grado di dare impulso a un nuovo ciclo storico.

Leone XIV è stato eletto in un contesto globale di grande fragilità. Le guerre, la crisi umanitaria in diverse aree del mondo, la povertà crescente, i mutamenti climatici e la sfida del dialogo tra religioni e culture chiedono alla Chiesa un ruolo sempre più attivo. Prevost, religioso statunitense con esperienza pastorale e missionaria in America Latina, è considerato una figura di sintesi tra il pragmatismo organizzativo e la sensibilità spirituale. È un uomo di ascolto, vicino ai popoli, con una forte attenzione alla dimensione sociale della fede.

La scelta del nome “Leone“, oltre al riferimento storico, richiama anche l’immagine del combattente, del difensore della Chiesa nei momenti più turbolenti. Un nome che non è casuale: Leone XIV si presenta come un pastore deciso, ma anche come un uomo di pace, capace di affrontare le tempeste del presente con fermezza evangelica e visione strategica.

Le prossime settimane saranno decisive per capire l’indirizzo che vorrà dare al suo pontificato. Le nomine della Curia, i primi viaggi apostolici, la ripresa del dialogo interreligioso e interconfessionale, le riforme che potrebbe avviare all’interno della Chiesa saranno tutti segnali importanti. Ma già dalle prime ore è evidente che non si tratta di una scelta di transizione: Leone XIV è stato chiamato a guidare con coraggio la barca di Pietro in un tempo incerto, ma carico di possibilità di rinnovamento.