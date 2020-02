Leonie von Hase è “Miss Germania”. La personalità è più importante della bellezza

Lei si chiama Leonie von Hase, ha 35 anni, ed è la nuova “Miss Germania”, dopo aver sbaragliato la concorrenza di decine di ragazze anche 10, 15 anni più giovani di lei.

È stata premiata da una giuria interamente composta da donne, senza aver sfilato neanche una volta in bikini, giudicata – regolamento alla mano – non per le misure o la taglia ma esclusivamente sulla base della caratteristica più femminile di tutte: la personalità.

Leonie è stata la protagonista assoluta di un concorso che per la prima, storica, volta ha aperto alle concorrenti sposate e con figli.

E non è un caso che abbia vinto proprio lei, 35enne, mamma, single, imprenditrice on line, femminista, seguitissima su Instagram dove non ha paura di mostrare i segni della cellulite, smagliature, cicatrici.









La vittoria di Leonie – la miss Germania più “anziana” di sempre – è un trionfo della normalità e della “femminilità inclusiva” (come la definisce lei) e non tossica, e uno schiaffo clamoroso a tutti i cliché maschili e maschilisti e a chi, nel 2020, considera ancora la bellezza delle donne un mero fatto estetico e l’unico parametro di giudizio possibile. A chi le ha detto che era “troppo vecchia, troppo brutta per vincere”, Leonie ha dato una straordinaria lezione di stile: “Del titolo me ne farò poco. Ma ho partecipato perché mi piaceva questo nuovo corso. Non sei troppo vecchia e non è mai troppo tardi”. Meravigliosa Leonie. Un passo avanti a tutte e a tutti. Qualcuno in Italia prenda appunti.

Lorenzo Tosa