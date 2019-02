L’era del cibo spazzatura. Seguire una sana alimentazione porta ad uno stile di vita più corretto e ad un buono stato di salute. Gli adolescenti di oggi però, rispetto ad una recente ricerca, sembrano non supportare questa tesi e anzi prediligono quel cibo denominato da molti cibo spazzatura.

Si corre, i tempi sono ristetti, tutto diviene fast ed easy e anche il cibo e il modo di consumarlo cambiano, e non sempre in meglio. Si salta la colazione, si mangia un panino al fast food anzichè il patto di pasta della nonna. Addio dieta mediterranea, ci siamo tanto amati.

Bisogna uscire dagli schemi, bisogna assaggiare di tutto per conoscere il mondo anche a morsi, ma le vecchie e sani abitudine non si devono mai tralasciare.

Su uno studio che ha coinvolto ben 2654 adolescenti, fra studenti di superiori e terza media, gli studiosi hanno riscontrato risultati da urlo. Un gruppo di pediatri stanchi dei problemi riscontrati nei loro giovani pazienti, hanno scoperto che un terzo di loro assume merendine molto commerciali durante le ore pomeridiane. Questo anche grazie alle continue pubblicità di merendine che ci accompagnano durante tutto il giorno fra cartelloni pubblicitari e tv. Ma ciò che fa riflettere è che caramelle e merendine, spesso siano introdotte anche durante i pasti principali, quali pranzo e cena. Spesso questi vengono consumati fugacemente e non a tavola come da copione.

Non tutti gli intervistati, inoltre, sono a conoscenza del fatto che la colazione sia il pasto più importante della giornata. Di conseguenza, non le viene dato il giusto spazio e c’è chi consuma velocemente un caffè senza neppure mangiare qualcosa di sostanzioso. Tavola calda quindi per patologie quali obesità e disturbi vari riconducibili all’alimentazione.

Gli esperti consigliano di seguire un regime alimentare sano, che consiste in una buona colazione. Un regime alimentare che dia il giusto apporto calorico per affrontare la giornata, due spuntini, lontani dai pasti principali e che siano preferibilmente a base di frutta. Consumare con consapevolezza i pasti principali, quali pranzo e cena, dosando bene proteine, carboidrati e tutti quegli elementi essenziali per il giusto nutrimento. Cibarsi è una cosa seria e noi siamo quello che mangiamo.