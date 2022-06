L’eredità del “Dracula” di Stoker: una sospensione tra sogno e realtà

Il Dracula di Stoker ci insegna come gli incubi possano divenire realtà. Una promessa da prendere alla lettera.

Probabilmente se si dice “Dracula” spesso si pensa a Bram Stoker. E non solo perché una delle sue trasposizioni cinematografiche è il “Dracula di Bram Stoker” di Francis Ford Coppola, ma soprattutto perché è suo il merito di aver sedimentato nell’immaginario collettivo la figura del vampiro che dimora tra i Carpazi.









Dracula nella storia:

Ormai si sa, l’immagine del vampiro sorto dalla penna di Stoker prende avvio dalla figura del nobile voivoda Vlad III di Valacchia, noto anche con il patronimico Dracula. Questo perché il padre, Vlad II, era noto come Dracul, il diavolo.

Appellativo che già la dice lunga sulla crudeltà della famiglia che, tra storia e leggenda, si ricorda ancor oggi il termine Ţepeș (impalatore) che accompagna la fama dell’ormai oggi noto Dracula. Questo per la sua attitudine di impalare i propri nemici.

É lo stesso Vlad III ad essere stato oggetto di ostaggio degli Ottomani per tre anni. Era stato il padre a darlo come garanzia di un patto stipulato con il sultano. Che gli permisero di conoscere la loro lingua e i loro costumi.

Il Dracula di Bram Stoker:

La figura del vampiro tra crudeltà e fascinazione non è stata però introdotta dal Dracula di Bram Stoker alla fine dell’Ottocento. Probabilmente meno conosciuto è il racconto breve di qualche decennio prima, Il Vampiro di John Polidori, segretario e medico personale di Lord Byron.

Tant’è che all’inizio, per errore, il racconto era stato attribuito allo stesso Byron, tanto da far ammette a Goethe che quello fosse il lavoro meglio riuscito dello scrittore inglese. Chissà come la prese Byron…

Fatto sta che a Stoker va certo il merito di aver fatto sorgere nella mente di ciascuno di noi, quell’immagine tra l’onirico e il reale che ricopre la figura del vampiro per eccellenza che tutti conosciamo. Non letteralmente, ma tramite la lettura, s’intende.

Non a caso si cita l’onirico, poiché è proprio ad un sogno che lo scrittore fa risalire l’idea del suo romanzo più famoso. É lo stesso Stoker, infatti, a raccontare che – causa una cena di gamberi difficilmente digeribile – gli era venuto in sogno (forse sarebbe meglio dire “in incubo”) un vampiro che sorgeva dalla tomba.

Dal sogno, poi, la realtà. Stoker si documentò molto per trasportare dal folklore della tradizione, passando per la storia del famoso Vlad l’Impalatore, la figura di Dracula.

L’eredità di Stoker:

Forse, all’inizio nessuno avrebbe puntato su Stoker come scrittore. Da bambino cagionevole che trascorre molta della sua infanzia a letto, a giovane laureato in matematica, a giornalista, critico teatrale e direttore commerciale del Lyceum Theatre di Londra.

Eppure, a lui si deve uno dei maggiori capolavori della letteratura gotica. È lui a firmare un romanzo epistolare che riesce ad intrecciare, lettera dopo lettera, il bene e il male, mostrando come spesso il confine tra i due possa essere labile e non del tutto definibile.

L’eredità di Stoker si è così prolungata fino ai nostri giorni, non solo tramite la sua opera, ma anche attraverso i suoi discendenti che quell’opera hanno voluto continuarla.

É di alcuni anni fa, infatti, l’uscita del libro Dracul, ad opera di un discendente dello stesso Stoker, Dacre Stoker e dell’autore J. D. Barker. Dracul vuole narrare la storia del giovane Bram e di come il suo romanzo abbia avuto inizio, proprio dal suo incontro con il soprannaturale.

Ed ecco che, come nella migliore delle suggestioni, realtà e immaginazione si cedono il posto l’un l’altra, in un susseguirsi di interrogativi. Ma non è forse questo scambio tra la vita e la morte, di cui ogni vampiro rappresenta un passaggio inconcluso, l’ingrediente perfetto per la paura?

Come scritto in Dracula:

“Pensavamo che stesse morendo e invece dormiva, e che stesse dormendo quando moriva”

Caterina Simoncello

