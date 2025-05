La Festa della mamma non è solo un’occasione per regalare fiori e abbracci. Dietro questa ricorrenza si intrecciano storie millenarie, religiose, culturali e persino politiche, che si legano sorprendentemente anche a figure come Antonio Gramsci, simbolo della lotta e la resistenza contro il fascismo. Il 10 maggio 1928, Antonio Gramsci scriveva una lettera alla madre, poco prima della sua definitiva condanna a 20 anni, 4 mesi e 5 giorni di carcere, che il Tribunale Speciale Fascista gli avrebbe comminato. Nelle lettere dal carcere, e i particolare la lettera alla madre, si può intravedere un filo comune, alle volte sottile e dolce, altre volte molto più malinconico: quello del legame profondo tra madre e figlio, tra affetti familiari e lotte sociali.

Gramsci e il ricordo della madre: lettere dal carcere

Nel pieno del regime fascista, Antonio Gramsci, intellettuale sardo e segretario del Partito Comunista d’Italia, scriveva struggenti lettere alla madre, Giuseppina Marcias, dal carcere. Arrestato il 20 novembre 1926 e condannato a più di vent’anni di reclusione per cospirazione, apologia di reato e incitamento all’odio di classe, Gramsci non perse mai il legame affettivo con la madre.

Il 10 maggio 1928, pochi giorni prima della condanna definitiva, le indirizzò una lettera intensa e carica di nostalgia, aggrappandosi ai ricordi dell’infanzia e trovando nel pensiero materno un’ultima àncora di umanità. Anche successivamente, dal carcere di Turi, in Puglia, scrisse ancora a Giuseppina, consapevole che la sua salute stava cedendo e che il tempo si stava esaurendo. Un cervello sempre in moto, in azione, nonostante la morte e la distruzione che la vita in carcere può arrecare: hanno tentato di impedire a quel cervello di funzionare, ma non ci sono riusciti.

Antonio Gramsci: una vita di lotte e sacrifici

Nato il 22 gennaio 1891 ad Ales, in Sardegna, Antonio Gramsci affrontò fin da bambino la durezza della povertà familiare. Nonostante tutto, grazie al suo brillante ingegno ottenne una borsa di studio per l’Università di Torino, dove si immerse nello studio e si avvicinò alla politica. Iscritto al partito socialista nel 1913, intensificò il suo impegno con lo scoppio della Prima guerra mondiale.

Nel 1924 divenne segretario del Partito Comunista e fondò il quotidiano l’Unità, voce di opposizione al regime fascista. La sua determinazione a difendere i diritti dei più deboli lo rese un bersaglio politico, fino all’arresto e alla condanna, simbolo di una repressione feroce che voleva “impedire a questo cervello di funzionare”, come affermò il pubblico ministero Michele Isgrò.

Carissima mamma, sto per partire per Roma. Oramai è certo. Questa lettera mi è stata data appunto per annunziarti il trasloco. Perciò scrivimi a Roma d’ora innanzi e finché io non ti abbia avvertito di un altro trasloco. Ieri ho ricevuto un’assicurata di Carlo del 5 maggio. Mi scrive che mi manderà la tua fotografia: sarò molto contento. A quest’ora ti deve essere giunta la fotografia di Delio che ti ho spedito una decina di giorni fa, raccomandata. Carissima mamma, non ti vorrei ripetere ciò che ti ho spesso scritto per rassicurarti sulle mie condizioni fisiche e morali. Vorrei, per essere proprio tranquillo, che tu non ti spaventassi o ti turbassi troppo qualunque condanna siano per darmi.

Dall’incipit della lettera alla madre di Antonio Gramsci, datata proprio al 10 maggio del 1928, non si può che notare la semplicità di un figlio che cerca di dare rassicurazioni, preoccupato dello stato mentale e fisico della madre. Nonostante la malinconia per la lontananza dalla famiglia, Antonio Gramsci non rinnega il suo vissuto e le conseguenze che ha provocato. E proprio nel rivendicare le sue scelte di vita, i suoi “reati” e le sue lotte resistenti, tenta di rassicurare la madre, dimostrandole che nella sua persona c’è un credo, una speranza, ma sopratutto la convinzione che quella sia l’unica strada giusta. Anche se causa sofferenza.

Che tu comprendessi bene, anche col sentimento, che io sono un detenuto politico e sarò un condannato politico, che non ho e non avrò mai da vergognarmi di questa situazione. Che, in fondo, la detenzione e la condanna le ho volute io stesso, in certo modo, perché non ho mai voluto mutare le mie opinioni, per le quali sarei disposto a dare la vita e non solo a stare in prigione. Che perciò io non posso che essere tranquillo e contento di me stesso. Cara mamma, vorrei proprio abbracciarti stretta stretta perché sentissi quanto ti voglio bene e come vorrei consolarti di questo dispiacere che ti ho dato: ma non potevo fare diversamente. La vita è cosí, molto dura, e i figli qualche volta devono dare dei grandi dolori alle loro mamme, se vogliono conservare il loro onore e la loro dignità di uomini.

Dall’America al fascismo: la storia moderna della festa della mamma

La festa moderna nasce negli Stati Uniti, tra il 1860 e il 1870, quando Ann Reeves Jarvis e sua figlia Anna organizzarono incontri per promuovere la pace tra le madri del Nord e del Sud dopo la Guerra civile americana. Nel 1870, la poetessa Julia Ward Howe lanciò la “Mother’s Day Proclamation”, esortando le donne a un ruolo attivo nel processo di pacificazione.

In Italia, la festa arrivò nel 1933, durante il fascismo, sotto forma della “Giornata della madre e del fanciullo”, celebrata ogni vigilia di Natale per esaltare le madri prolifiche, in linea con la politica natalista del regime. Soltanto nel Dopoguerra la festa si liberò di questo carico propagandistico.

Negli anni ’50 del Novecento, la Festa della mamma in Italia cominciò a prendere la forma attuale grazie a due iniziative parallele. Da un lato, un parroco di Assisi organizzò una celebrazione per esaltare la maternità cristiana; dall’altro, in Liguria, i fiorai promossero una festa a maggio per ragioni commerciali. Le due anime, religiosa e commerciale, si fusero e contribuirono a fissare la ricorrenza nella seconda domenica di maggio, come accade ancora oggi.

Un’altra lettera alla madre: 15 giugno 1932

Nel giugno del 1932, Antonio Gramsci si trovava nel carcere di Turi, in Puglia. Le sue parole sono rivolte ad una donna forte, che ha sofferto molto, ma che si rifugia nei ricordi del passato e si culla nella dolcezza di un tempo che non tornerà più indietro.

[…] Sai cosa mi è tornato alla memoria? Proprio mi è riapparso chiaramente il ricordo quando ero in prima o in seconda elementare e tu mi correggevi i compiti: ricordo perfettamente che non riuscivo mai a ricordare che “uccello” si scrive con due c’è questo errore tu me lo hai corretto almeno dieci volte. […] Del resto tu non puoi immaginare quante cose io ricordo in cui tu appari sempre come una forza benefica e piena di tenerezza per noi. Se ci pensi bene tutte le questioni dell’anima e dell’immortalità dell’anima e del paradiso e dell’inferno non sono poi in fondo che un modo di vedere questo semplice fatto: che ogni nostra azione si trasmette negli altri secondo il suo valore, di bene e di male, passa di padre in figlio, da una generazione all’altra in un movimento perpetuo.



Poiché tutti i ricordi che noi abbiamo di te sono di bontà e di forza e tu hai dato le tue forze per tirarci su, ciò significa che tu sei già da allora, nell’unico paradiso reale che esista, che per una madre penso sia il cuore dei propri figli.

Chiuso in una cella, Antonio Gramsci trovava conforto pensando alla madre, riconoscendo in lei una presenza insostituibile, immutabile, immancabile e irriducibile. Anche quando lei se ne andrà, non vivrà solamente nella memoria del figlio, ma in ogni suo gesto e in ogni suo comportamento, in ogni istante di felicità e di tristezza. Nella lettera alla madre, si ritrova anche la gratitudine di un figlio che riconosce gli sforzi e la sofferenza di una lunga vita. Attraverso le sue parole, possiamo ricordare che dietro alla celebrazione della festa della mamma c’è sempre un patrimonio di memoria, sacrificio e amore che merita di essere onorato ogni giorno.

Lucrezia Agliani