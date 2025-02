La comunità episcopale degli USA non ci sta: deportare i migranti è un’ingiustizia. A sorpresa, arriva una lettera del papa in loro sostegno. Il pontefice ne approfitta anche per correggere il vicepresidente JD Vance sull’interpretazione dell’ordo amoris di Sant’Agostino, usato per per giustificare le deportazioni.

«La coscienza rettamente formata non può non compiere un giudizio critico ed esprimere il suo dissenso»

Solo due settimane fa, l’account X della Casa Bianca aveva diffuso la fotografia di un gruppo di migranti ammanettati e in catene, in fila verso un aereo militare. Un’immagine triste e spaventosa che non ha potuto che scuotere le coscienze della comunità religiosa americana. Pare che alcuni membri della comunità episcopale degli USA abbiano chiesto al pontefice di intervenire in prima persona. Addirittura l’arcivescovo Timothy Broglio, considerato vicino alle posizioni repubblicane, si era detto preoccupato dalle politiche anti-migratorie dell’amministrazione Trump, e dalle loro eventuali conseguenze negative.







La lettera del papa alla comunità episcopale degli USA

Papa Francesco non si è tirato indietro e ha inviato ai suoi vescovi una lettera considerata alquanto irrituale. Infatti, non solo la lettera del papa sembra dare una linea ai «Pastori del Popolo di Dio che pellegrina negli Stati Uniti d’America», ma, pur senza mai nominarli direttamente, pare criticare l’operato del presidente e del suo vice e delle «narrative che discriminano e causano inutili sofferenze ai nostri fratelli e sorelle migranti e rifugiati. Con carità e chiarezza siamo chiamati a vivere in solidarietà e fratellanza, a costruire ponti che ci avvicinino sempre più, a evitare muri di ignominia e a imparare a dare la nostra vita così come l’ha data Gesù Cristo per la salvezza di tutti».

Ma il pontefice non si è fermato qui. Prima di diffondere la lettera, anche in lingua spagnola, come ulteriore simbolo in favore delle persone migranti prese di mira, il papa ha nominato il nuovo arcivescovo di Detroit; città tra le più importanti del mondo cattolico statunitense. La nomina è una vecchia conoscenza dei trumpiani, che difficilmente incontrerà il loro gradimento: Edward Weisenburger, giurista da sempre impegnato in attività a favore dei migranti.

Durante il primo mandato di Trump, l’arcivescovo aveva proposto di rifiutare la comunione alle guardie di frontiera che avevano preso parte alla politica di separazione delle famiglie al confine con il Messico. La scelta di Papa Francesco non parrebbe casuale. Infatti, anche la nomina dell’arcivescovo di Washington DC, arrivata qualche settimana fa, sembra aver seguito gli stessi principi: Robert McElroy si è sempre espresso contro le politiche e le proposte di questa amministrazione.

Come prevedibile, la replica dell’entourage trumpiano alla lettera del papa non si è fatta attendere e il pontefice è stato invitato a «concentrarsi sulla Chiesa cattolica e lasciare che ci occupiamo noi delle nostre frontiere». Eppure, sono gli stessi trumpiani a ricorrere alla religione ogniqualvolta possa far loro comodo. Spesso, almeno secondo la lettera del papa, senza comprenderne i precetti.

Ordo amoris

Qualche tempo fa il vice presidente JD Vance aveva invocato l’“ordo amoris”, un concetto cattolico medievale discusso da Sant’Agostino e rielaborato in forma non religiosa dal filosofo Max Scheler. Il vice di Trump aveva interpretato il principio teologico in questo modo:

«c’è questo vecchio concetto e penso che sia un concetto davvero cristiano. Ami la tua famiglia, e poi ami il tuo vicino, e poi ami la tua comunità, e poi ami il cittadino del tuo stesso paese, e poi, dopo tutto questo, puoi concentrarti e dare importanza al resto del mondo».

Ci sarebbe quindi, nella teologia secondo Vance, una sorta di gerarchia del bene e della carità e, ovviamente, la sinistra (da lui definita addirittura estrema) che ha governato prima l’ha invertita. Il papa però non deve aver gradito questa parafrasi di comodo e ci ha tenuto a precisare che:

«I cristiani sanno molto bene che è solo affermando la dignità infinita di tutti che la nostra identità di persone e di comunità giunge a maturazione. L’amore cristiano non è un’espansione concentrica di interessi che poco a poco si estendono ad altre persone e gruppi. In altre parole: la persona umana non è un mero individuo, relativamente espansivo, con qualche sentimento filantropico! La persona umana è un soggetto dotato di dignità che, attraverso la relazione costitutiva con tutti, specialmente con i più poveri, un po’ alla volta può maturare nella sua identità e vocazione. Il vero ordo amoris che occorre promuovere è quello che scopriamo meditando costantemente la parabola del “Buon Samaritano” (cfr. Lc 10, 25-37), ovvero meditando sull’amore che costruisce una fratellanza aperta a tutti, senza eccezioni».

Non solo teologia

Non si è però fermato solo alle disquisizioni filologiche e teologiche, Francesco:

«l’atto di deportare persone che in molti casi hanno abbandonato la propria terra per ragioni di povertà estrema, insicurezza, sfruttamento, persecuzione o grave deterioramento dell’ambiente, lede la dignità di molti uomini e donne, e di intere famiglie, e li pone in uno stato di particolare vulnerabilità e incapacità di difendersi. Non si tratta di una questione di poca importanza: uno Stato di diritto autentico si dimostra proprio nel trattamento dignitoso che tutte le persone meritano, specialmente quelle più povere ed emarginate. Il vero bene comune viene promosso quando la società e il governo, con creatività e rigoroso rispetto dei diritti di tutti — come ho affermato in numerose occasioni — accolgono, proteggono, promuovono e integrano i più fragili, indifesi, vulnerabili. Ciò non ostacola lo sviluppo di una politica che regolamenti una migrazione ordinata e legale. Tuttavia, tale sviluppo non può avvenire attraverso il privilegio di alcuni e il sacrificio di altri. Ciò che viene costruito sul fondamento della forza e non sulla verità riguardo alla pari dignità di ogni essere umano incomincia male e finirà male».

La lettera del papa ricorda inoltre che Gesù e la sua famiglia furono, prima di tutto, dei migranti e ringrazia la comunità episcopale degli USA per l’impegno e la vicinanza ai più bisognosi; nel rispetto dei diritti umani così come avrebbe voluto Cristo. Ma Papa Francesco si rivolge direttamente anche a tutti i fedeli cristiani e alle persone di buona volontà; ed è forse questo il suo messaggio più importante, che ci coinvolge tutti in quanto «chiamati a riflettere sulla legittimità di norme e politiche pubbliche alla luce della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali, e non il contrario.».

La lettera del Papa sarà anche irrituale (così è stata definita dai media statunitensi), ma è anche profondamente necessaria. Soprattutto davanti a un’autoproclamata monarchia, e a una corte che la circonda, che non perde occasione per descriversi come paladina dei valori cristiani, cercando la sua legittimazione nella stessa volontà divina. Forse ascolteranno il parere del vero portavoce di questa volontà? Oppure, con le parole di Francesco, tutto ciò che incomincia male finirà male?

Sara Pierri