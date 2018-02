La lettura sviluppa l’emotività e l’attività cerebrale a beneficio della salute

Che la lettura sia una fonte inesauribile di sapere è cosa ormai appurata e conclamata. Tutti da dimostrare erano invece i presunti effetti positivi che la lettura provoca nelle nostre attività cerebrali. Studi recenti hanno dimostrato i benefici della lettura a livello emotivo e cerebrale, elevandola a vera e propria attività giovevole per la nostra salute.

I benefici per il cervello

La lettura agisce in modo incredibilmente positivo sulle nostre facoltà cerebrali. Leggere non solo arricchisce la nostra cultura predisponendoci all’apprendimento, ma rende il nostro cervello più reattivo agli stimoli esterni.

La psicologa Anne Cunninghhham nel suo studio “What Reading Does For The Mind” dimostra i benefici di chi legge sulla memoria. Cunningham mette in evidenza che la lettura è un’attività di “codifica” che stimola il nostro cervello a immagazzinare informazioni. Esse vengono conservate nel tempo allenando i processi mnemonici e, parimenti, migliorando le capacità di lettura del soggetto.

Quando leggiamo stimoliamo attività cerebrali come la visione, il linguaggio o la capacità associativa che incrementano le nostre capacità cerebrali. In pratica, con la lettura abbiamo più tempo per pensare.









Ma la lettura è un toccasana anche in età avanzata, come ha dimostrato una lunga e complessa ricerca condotta dal Rush University Medical Center di Chicago. Lo studio, condotto su 200 pazienti di età superiore ai 55 anni, ha monitorato le loro abitudini di lettura, scrittura e di altre attività cerebrali fino alla morte. In seguito, i loro cervelli sono stati esaminati in cerca di segni di demenza o lesioni cerebrali. Il risultato è stato che le persone che avevano maggiormente tenuto impegnato il cervello con la lettura avevano subito un declino delle facoltà cerebrali più lento del 15%.

Visti i risultati non bisogna sottovalutare le attività di “brain-stretching” come la lettura o la scrittura per prevenire malattie neurodegenerative come l’Alzheimer.

I benefici per l’emotività

Come detto più sopra, l’apporto benefico della lettura incide anche sul lato emotivo. Nello specifico si fa riferimento alla cosiddetta “teoria della mente”, ovvero l’inclinazione del nostro cervello a immedesimarsi con gli stati mentali di altre persone. In una parola, la capacità di provare empatia, di provare su di se gli stati emotivi degli altri.

Stando a questa teoria, detta anche “psicologia intuitiva”, chi legge acuirebbe la capacità non solo di immedesimarsi nell’altro, ma persino di prevederne il comportamento.

Questa incredibile capacità non deriverebbe da una semplice attività di lettura, ma verrebbe indotta da letture specifiche. Lo psicologo Raymond A. Mar, della York University di Toronto, ha individuato nella narrativa il modo migliore per incrementare la teoria della mente. Chi legge libri di narrativa, più ne capisce le dinamiche e più avrà la capacità di prevedere e anticipare le azioni di chi lo circonda.

La lettura stimola anche attività cerebrali non propriamente predisposte all’apprendimento. Uno studio del 2006 edito sulla rivista NeuroImage, ha dimostrato la reazione del nostro cervello alla lettura di parole che rimandano a diverse attività sensoriali. Il nostro cervello, in pratica, non fa molta distinzione fra vedere, ad esempio, un fiore sentendone il profumo o leggere la parola “fiore” poiché la risposta cerebrale è la stessa.

Questo testimonia la capacità del nostro cervello di non fare differenza tra vivere un’esperienza sensoriale o leggerla semplicemente. Ciò si verifica anche durante la lettura di un romanzo: il nostro cervello si immedesima negli eventi narrati arrivando a prenderli per veri e, come abbiamo visto, corroborando il risvolto empatico.

Nicolò Canazza