La Croazia ha ufficialmente riattivato la leva obbligatoria. A partire da oggi 9 marzo, le prime 800 reclute hanno varcato i cancelli di tre caserme predisposte per l’addestramento militare di base. L’iniziativa segna la fine di un lungo periodo in cui il sistema di difesa nazionale si era basato esclusivamente su forze armate professionali.

Il nuovo programma riguarda esclusivamente i giovani uomini che nel corso dell’anno compiono 19 anni e prevede un periodo di addestramento della durata di due mesi. L’obiettivo dichiarato dalle autorità di Zagabria è duplice: da un lato rafforzare la preparazione militare della popolazione maschile in età giovane, dall’altro costruire una base di riserva pronta ad affrontare scenari di crisi o emergenze.

La decisione rappresenta un ritorno a una tradizione che per decenni ha caratterizzato il sistema di difesa del Paese balcanico, ma che era stata accantonata più di quindici anni fa in un contesto geopolitico e strategico profondamente diverso.







Le prime reclute nelle caserme

L’avvio del nuovo sistema di leva è stato segnato dall’ingresso delle prime centinaia di giovani nelle strutture militari selezionate per il programma. Le caserme coinvolte sono state adeguate negli ultimi mesi per ospitare le attività di formazione iniziale, che comprenderanno sia preparazione fisica sia addestramento tecnico e tattico.

Durante i due mesi previsti dal programma, i partecipanti saranno introdotti ai fondamenti della disciplina militare, alla gestione delle emergenze e all’utilizzo di equipaggiamenti di base. L’addestramento includerà inoltre attività di protezione civile e intervento in caso di calamità naturali, un aspetto che il governo considera sempre più rilevante alla luce dei cambiamenti climatici e delle crisi ambientali.

Secondo il piano stabilito dal ministero della Difesa, il primo gruppo di 800 reclute rappresenta soltanto l’inizio di un ciclo annuale di formazione destinato a coinvolgere un numero più ampio di giovani.

Un programma in crescita

Il progetto governativo prevede infatti che ogni anno circa 4.000 ragazzi vengano sottoposti al periodo di addestramento militare obbligatorio. Questo numero è stato calcolato per garantire una rotazione sostenibile delle reclute e allo stesso tempo creare una riserva nazionale sufficientemente ampia.

La Croazia intende così costruire nel tempo un bacino di cittadini con una preparazione militare di base, in grado di essere mobilitati rapidamente in caso di necessità. Tale approccio, secondo le autorità, permetterà di rafforzare la resilienza dello Stato senza tornare ai lunghi periodi di leva obbligatoria che caratterizzavano il passato.

Incentivi economici per i partecipanti

Un elemento distintivo della nuova leva croata è rappresentato dal compenso previsto per i giovani coinvolti nel programma. Ogni recluta riceverà infatti un’indennità mensile pari a 2.200 euro.

L’indennità è stata pensata per garantire un sostegno economico durante il periodo di servizio e per incentivare la partecipazione senza creare eccessive difficoltà per chi si trova all’inizio del proprio percorso di studi o di lavoro.

Secondo il governo, il compenso rappresenta anche un riconoscimento simbolico del contributo offerto dai giovani alla sicurezza collettiva. L’aspetto economico è stato dunque inserito nella riforma come strumento per rendere il programma più accettabile dal punto di vista sociale.

Le motivazioni della scelta governativa

Il ripristino della leva è stato deciso dal governo conservatore guidato dal primo ministro Andrej Plenković, che ha sostenuto la necessità di rafforzare la sicurezza nazionale in un contesto internazionale sempre più complesso.

Le autorità croate hanno indicato una serie di fattori che avrebbero spinto alla revisione del sistema di difesa. Tra questi figurano le cosiddette minacce ibride, gli attacchi informatici e l’aumento della frequenza di disastri naturali.

Il ministro della Difesa Ivan Anušić ha ribadito come tali rischi siano in costante crescita e richiedano una maggiore preparazione della popolazione e delle istituzioni. Secondo il ministro, la formazione militare di base consentirà ai giovani di acquisire competenze utili non soltanto in ambito bellico ma anche nella gestione delle emergenze civili.

L’abolizione del 2008

Per comprendere la portata della decisione odierna è necessario tornare al 2008, quando la Croazia scelse di abolire la leva obbligatoria. In quel periodo il Paese stava completando il proprio percorso di integrazione nelle strutture euro-atlantiche.

La sospensione della coscrizione avvenne infatti poco prima dell’ingresso ufficiale nella NATO, che si sarebbe concretizzato l’anno successivo, nel 2009. La scelta rifletteva la volontà di modernizzare le forze armate e allinearle al modello professionale adottato da molte democrazie occidentali.

Per oltre quindici anni il sistema militare croato si è quindi basato su soldati di carriera e su volontari, riducendo il ruolo della formazione militare di massa che aveva caratterizzato il periodo precedente.

Addestramento militare e protezione civile

Un aspetto centrale della nuova leva riguarda la dimensione della protezione civile. Durante il periodo di addestramento, i giovani riceveranno formazione non soltanto su tecniche militari di base ma anche su procedure di intervento in caso di emergenze ambientali o catastrofi naturali.

Le autorità croate ritengono infatti che eventi come alluvioni, incendi boschivi o terremoti richiedano una mobilitazione rapida di personale preparato. Avere migliaia di cittadini addestrati ogni anno potrebbe quindi costituire una risorsa importante anche in ambito civile.

Con l’arrivo delle prime 800 reclute nelle caserme, la riforma entra ora nella fase operativa. Per i giovani croati che stanno iniziando il loro addestramento segna l’inizio di un’esperienza destinata a lasciare un segno nella loro formazione civica e personale.