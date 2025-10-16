LGB International è un’alleanza internazionale di diversi gruppi di gay, lesbiche e bisessuali nata nel 2020 dal gruppo di advocacy britannico LGB Alliance. Questa organizzazione è stata creata proprio con lo scopo di prendere le distanza dalla deriva “mainstream” del movimento queer, escludendo le persone transgender e rifiutando l’ideologia di genere e il non-binarismo. Il supporto da parte della destra politica più conservatrice e transfobica nei confronti di questa spaccatura del movimento potrebbe rendere la battaglia per i diritti LGBTQ+ ancora più ardua.

LGB International è una nuova alleanza di gay, lesbiche e bisessuali di 18 Paesi del mondo che mira a difendere i loro diritti sulla base del sesso biologico e dell’orientamento sessuale.

Scagliandosi contro l’eccessiva enfasi data dal discorso pubblico sull’agenda transgender, questa organizzazione ha così creato una divisione all’interno della comunità LGBTQ+, simile a quanto successo nel femminismo con il movimento TERF.

La Gran Bretagna e le origini della spaccatura

Nel 2019 nacque in Gran Bretagna un nuovo movimento denominato LGB Alliance, dopo che un gruppo di una ventina di attivisti ha sottoscritto una lettera al The Sunday Times per criticare la politica nei riguardi delle persone trans dell’associazione benefica Stonewall UK, secondo loro colpevole di aver “minato i diritti e la protezione delle donne basati sul sesso”.

Definita da molte organizzazioni per i diritti umani come “gruppo d’odio” o “movimento transfobico”, LGB Alliance ha ottenuto lo status di associazione benefica dalla Charity Commission e ha partecipato in più occasioni ai summit del Partito Conservatore britannico.

L’organizzazione gode inoltre del supporto di numerosi personaggi provenienti dal mondo della politica e della cultura, prima fra tutti la nota scrittrice e creatrice di Harry Potter J.K. Rowling, che ha dichiarato:

«Negare la realtà del sesso biologico cancella le esperienze delle donne in tutto il mondo ed elimina la possibilità di attrazione per persone dello stesso sesso.»

L’associazione Mermaids ha fatto causa in tribunale – poi respinta – al gruppo britannico per il suo linguaggio altamente discriminatorio nei confronti delle persone transgender.









L’esclusione della “T”

LGB International, come l’organizzazione madre britannica, sostiene la limitazione dell’accesso all’assistenza sanitaria di genere (in particolare il trattamento farmacologico dei bambini con disforia) e l’esclusione delle persone trans dagli spazi pubblici, soprattutto in ambito sportivo. Molti attivisti del gruppo hanno anche criticato l’inserimento dell’ideologia LGBTQ+ nei programmi scolastici.

Il focus di LGB International è il riconoscimento dell’omosessualità nei Paesi dove è ancora illegale e soggetta a pesanti repressioni, in particolare laddove le unioni tra le persone dello stesso sesso non sono ancora riconosciute.

Sostenendo il ripristino spazi indipendenti, LGB International afferma la necessità di considerare il sesso come categoria a favore dell’identità di genere affinché i dati possano mostrare l’impatto delle politiche su donne e persone LGB, oltre che le barriere ancora esistenti.

L’organizzazione non ha risparmiato dalle critiche nemmeno i programmi per l’uguaglianza, la diversità e l’inclusione (EDI) sui luoghi di lavoro, definendoli “corrotti da potenti gruppi di pressione”: infatti, essi incoraggiano la sostituzione dei bagni delle donne con servizi igienici gender-neutral e costringono i dipendenti a parlare attraverso l’uso forzato di pronomi.

Una rottura che mette in luce tutti i paradossi delle discriminazioni multiple

L’estromissione delle persone trans da parte della nuova alleanza internazionale fa capire chiaramente che esiste ancora un’enorme problematica, ossia la persistente confusione tra identità di genere e orientamento sessuale, anche all’interno della stessa comunità.

Questa situazione mostra anche che essere discriminati non esclude che si possa a sua volta discriminare qualcun altro: le discriminazioni multiple sono una realtà comprovata e questo è particolarmente vero nel caso delle donne trans.

Inoltre, il fatto che lo stesso movimento LGBTQ+ non sia monolitico dimostra in un certo senso la vittoria ottenuta dalle pressioni conservatrici delle destre: movimenti come LGB International hanno più elementi in comune con i mostri che si prefiggono di combattere e stanno già erodendo le conquiste di migliaia di attivisti.

Sara Coico