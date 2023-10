Li Yuhan in prigione: avvocata cinese per i diritti umani condannata a sei anni e mezzo di carcere. Ha passato sei anni in attesa del processo, accusata di “creare conflitti e provocare problemi”

Li Yuhan: la condanna e il processo

Li Yuhan, avvocata per i diritti umani nonché vincitrice del Premio franco-tedesco nel 2020 per i diritti umani e lo stato di diritto, è stata condannata a sei anni e mezzo di carcere. Il processo ha avuto luogo nel 2021, con una sentenza emessa questo 25 ottobre nella Prima Aula del Tribunale del Distretto di Heping nella città di Shenyang, nella provincia di Liaoning.

Li Yuhan, ad oggi più di 70 anni, è stata detenuta presso il Centro di detenzione n. 1 di Shenyang dalla data del suo arresto il 9 ottobre 2017. Le autorità hanno incriminato Li Yuhan aggiungendo una terza accusa di truffa nel 2018. Durante questo periodo, il processo è stato ripetutamente annullato senza fornire ulteriori spiegazioni, ritardando così la pronuncia della sentenza definitiva per sei anni che l’accusata ha passato in carcere.

I funzionari per i diritti umani provenienti da Paesi come Germania, Francia, Stati Uniti, Regno Unito, hanno espresso la volontà di assistere al processo, ma le autorità hanno impedito loro l’accesso alla sala del tribunale, riempiendola invece con spettatori selezionati.

Il coraggio di Li Yuhan contro una Cina repressiva

Li Yuhan è una figura nota per aver rappresentato l’avvocato cinese per i diritti Wang Yu durante la “Crackdown del 709” del 2015, un periodo in cui la Cina ha represso oltre 300 avvocati e difensori dei diritti umani.

Il suo lavoro a difesa dei diritti umani e di casi sensibili come quello di Wang Yu, la denuncia di violazioni governative e azioni illegali della polizia, hanno reso Li Yuhan protagonista di atti di rappresaglia da parte delle autorità cinesi, documentati dalle Nazioni Unite in un’assemblea generale già dal 2018. Tra queste sono presenti maltrattamenti fisici, minacce di allontanamento alla famiglia dell’avvocata Li Yuhan, ridicolizzazione verbale. Il Tribunale del Distretto di Heping a Shenyang avrebbe inoltre negato il contatto con familiari e avvocati durante le prime fasi della detenzione.

I problemi di salute di Li Yuhan costretta al carcere

Li Yuhan è in prigione pur avendo diversi problemi di salute: problemi cardiovascolari, ipertensione, perdita della vista e dell’udito, problemi alle ginocchia. Amnesty International ci fa sapere che le condizioni di salute dell’avvocata sono state messe a dura prova, poiché deliberatamente privata di cibo e acqua, oltre che di medicinali. Le sue condizioni sono migliorate solo dopo le lamentele giustamente avanzate dal suo avvocato. Ad esprimere la preoccupazione per le condizioni di salute, e non solo, dell’avvocata per i diritti umani, anche il relatore speciale delle Nazioni Unite in un comunicato stampa in cui si dichiara:

“Esprimiamo la nostra grave preoccupazione per l’arresto e la detenzione arbitraria in corso della signora Yuhan. Le nostre preoccupazioni in merito sono aggravate dalle apparenti violazioni delle garanzie di dovuta procedura nel caso della signora Yuhan, tra cui il rifiuto di consentirle l’accesso a avvocati da lei scelti; il mancato informarla tempestivamente delle accuse a suo carico; e il fallimento dello Stato nel garantire alla signora Yuhan un processo entro un tempo ragionevole. Le nostre preoccupazioni riguardo ai notevoli ritardi estremamente prolungati nel suo caso sono ulteriormente accentuate dai resoconti di maltrattamenti subiti dalla signora Yuhan durante la detenzione, sollevando gravi preoccupazioni per le sue condizioni di salute.”

L’epilogo, si spera felice, è che il tribunale avrebbe deciso di sottrarre alla pena i sei anni già passati in attesa del processo, permettendo all’avvocata Li Yuhan di essere presumibilmente scarcerata già nell’aprile 2024 a seguito di un ricorso in appello.

Jennifer Trovè