Il Libano degli anni Sessanta e Settanta è un luogo estremamente diverso da quello che abbiamo conosciuto nei mesi scorsi, a seguito degli attacchi missilistici ed aerei di Israele verso gli obiettivi di Hezbollah. Uno Stato estremamente giovane e moderno che ha vissuto durante quei decenni una grande spinta tecnologica e finanziaria.

Il Libano ha vissuto nei decenni Sessanta e Settanta dello scorso secolo un periodo di grande prosperità e dinamismo, sotto ogni punto di vista. La sua capitale, Beirut, ha ospitato il più grande centro culturale e cosmopolita di tutto il Medio Oriente. Le differenze con la situazione attuale sono innumerevoli, in quanto il Paese ha vissuto trasformazioni a livello politico, economico e sociale di grande importanza.

Il Libano dopo l’Indipendenza

Nel 1943, il Libano ottenne l’indipendenza dal dominio francese, iniziato nel 1918 a seguito del crollo dell’Impero Ottomano e dell’istituzione di un mandato della Francia, sancito dal Trattato di Sykes-Picot del 1920. Questo accordo tra Francia e Gran Bretagna aveva il compito di regolare la gestione dei territori del Medio Oriente.

Il movimento di liberazione libanese coinvolse tutte le principali fazioni politiche e religiose del Paese. Con l’indipendenza venne adottata una formula politica di governo di tipo confessionalista, la quale prevedeva la distribuzione delle cariche politiche e governative tra le diverse confessioni religiose presenti in Libano: musulmani, drusi e cristiani.

Con l’indipendenza venne redatta anche la Costituzione del Libano, che pur non sancendo in modo esplicito un diritto di uguaglianza tra uomini e donne, introduceva un sistema legale che garantiva un certo grado di libertà rispetto ad altre realtà arabo-musulmane. Nel 1952 venne riconosciuto il diritto di voto per le donne, permettendo loro di partecipare pienamente alla vita politica, sociale ed economica del Paese.

La Grande Trasformazione del Libano

Gli anni Sessanta e Settanta hanno rappresentato per il Libano un momento di grande libertà e innovazione. Beirut divenne il fulcro delle relazioni internazionali in Medio Oriente, non più solamente in merito a questioni politiche e religiose, ma grazie ai numerosi flussi turistici e ai movimenti culturali. La capitale venne soprannominata “La Parigi del Medio Oriente” proprio per l’atmosfera liberale che si viveva e la sua vivacità economica.

La città acquisì notorietà per la presenza di numerose discoteche, locali alla moda e ristoranti di tendenza, diventando un punto di riferimento culturale nella scena musicale, con concerti ed eventi di richiamo internazionale. Il Libano si affermò come un importante centro di educazione e artistico nel Medio Oriente, vantando un alto numero di teatri, musei e università di prestigio, molte delle quali influenzate dalle tradizioni accademiche europee e americane.

Durante questo periodo, le influenze delle mode straniere si radicarono anche nel Paese. Contrariamente agli stereotipi legati alla figura della donna musulmana, la minigonna divenne un capo di abbigliamento imprescindibile per molte donne libanesi. Le donne più agiate e della classe borghese adottarono lo stile proveniente da Europa e Stati Uniti, modificando anche le loro acconciature, con l’introduzione dei capelli corti.

Dal punto di vista economico, il Libano era uno dei principali centri finanziari di tutto il Medio Oriente, con un gran numero di banche e istituzioni finanziarie internazionali. I turisti europei, ma anche provenienti da altre parti del mondo, apprezzavano la vivacità delle città libanesi, le moderne strutture e la colorata vita notturna. Durante quegli anni il turismo, e le attività che ne ruotavano attorno, divenne una delle principali fonti di reddito per il Paese.

Sul piano tecnologico, pur non essendo così sviluppate le industrie pesanti, il Libano si modernizzò nei settori dei beni di consumo e nella produzione di articoli di alta qualità, tra cui abbigliamento, cosmetici ed elettronica.

La guerra civile del 1975

Gli anni di crescita e forte apertura del Libano furono bruscamente interrotti dalla guerra civile che devastò il Paese tra il 1975 e il 1990. La convivenza di diverse comunità religiose, tra cui quella musulmana (sia sciita che sunnita) e quella cristiana, richiedeva un elevato livello di tolleranza, che però iniziò a venire meno dalla fine degli anni ’60, sfociando nella guerra civile.

Durante questo periodo, il Libano visse una delle fasi più drammatiche della sua storia. Le tensioni interne furono acuite dall’intervento delle potenze straniere, in particolare di Siria e Israele. Il Paese fu devastato dai combattimenti tra le milizie cristiane, musulmane e druse, coinvolgendo anche forze internazionali.

La guerra si concluse nel 1989 con la firma degli Accordi di Ta’if, che sancirono nuove disposizioni politiche per il Libano, tra cui la redistribuzione delle cariche politiche in modo equo tra la popolazione di fede islamica e cristiana.

Il Libano oggi

Dopo la fine della guerra civile, Beirut ha cercato di intraprendere una nuova rinascita economica e culturale, riaprendo locali notturni, ristoranti e bar. In parte è riuscita nell’intento anche se, purtroppo, a causa delle dinamiche quotidiane tra lo Stato d’Israele e gli Stati arabi confinanti, il Libano ha continuato a fronteggiare un importante numero di bombardamenti e un alto numero di vittime.

Inoltre, negli ultimi anni il Libano ha dovuto gestire una grave crisi economica, aggravata dalla corruzione politica e da una crescente tensione tra le fazioni politiche. La lira libanese ha perso oltre il 90% del suo valore rispetto al dollaro, portando ad una rapida inflazione, con conseguente impoverimento della popolazione e un altissimo tasso di disoccupazione. Si stima che più della metà della popolazione libanese viva al di sotto della soglia di povertà. La diaspora libanese è aumentata considerevolmente, complice anche la forte instabilità politica.

Ci si augura che il Libano possa ritrovare la sua forza e la sua vivacità, e possa tornare a vivere un periodo di prosperità economica e culturale.

Sophia Spinelli