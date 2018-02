Secondo il comunicato rilasciato oggi, martedì 27 febbraio, dal colonnello Onyema Nwachukwu, portavoce dell’esercito nigeriano, le forze armate della Nigeria e del Camerun hanno eseguito diverse operazioni nella regione del lago Ciad, uccidendo trentacinque terroristi di Boko Haram, sequestrando ingenti quantitativi di armi e liberando più di mille ostaggi.

Le operazioni militari e la conseguente liberazione degli ostaggi sono state effettuate dopo le forti pressioni subite dal Governo a causa del rapimento di 110 ragazze in una scuola a Dapchi, nel nord-est della Nigeria, messo a punto il 19 febbraio scorso dai terroristi di Boko Haram.

Secondo le sopravvissute i terroristi hanno teso una trappola alle studentesse, spacciandosi per soldati. Una di loro è Hassanah Mohammed, studentessa di tredici anni sfuggita ai miliziani che racconta alla Cnn la sua terribile esperienza:

“I terroristi erano in divisa militare con turbanti in testa. Continuavano a dirci di andare da loro, che ci avrebbero salvato. Non li abbiamo ascoltati e abbiamo continuato a correre. Ero con mia sorella più piccola, la tenevo per mano, ma nella confusione l’ho persa. Da allora non l’ho più rivista… ”.