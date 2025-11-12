Settantacinque parlamentari britannici, provenienti da diverse aree politiche, hanno firmato una lettera aperta che chiede la liberazione di quindici pinguini Gentoo ospitati al Sea Life London Aquarium. Gli animali, secondo i firmatari, vivrebbero in condizioni “inaccettabili”, confinati in un ambiente artificiale privo di luce naturale e di aria fresca. La richiesta, indirizzata al segretario dell’Ambiente Emma Reynolds, è chiara: trasferire i pinguini in una struttura più adatta alle loro esigenze etologiche, dove possano vivere secondo i ritmi e i comportamenti propri della loro specie.

A guidare l’iniziativa è il deputato laburista David Taylor, che ha definito la detenzione degli animali “non britannica”. “Nessun essere vivente dovrebbe passare la vita in uno scantinato”, ha dichiarato. “Il Regno Unito ha una tradizione di rispetto per la natura e gli animali. Non possiamo permettere che questa immagine venga macchiata da un simbolo di sfruttamento mascherato da intrattenimento”.

I pinguini Gentoo, un simbolo del conflitto tra etica e intrattenimento

L’episodio ha riacceso un dibattito più ampio sul ruolo degli animali nei parchi tematici e nelle attrazioni turistiche. I pinguini Gentoo, originari delle regioni subantartiche, vivono in spazi aperti e temperature rigide, caratteristiche difficili da replicare in cattività. Gli attivisti sostengono che il loro attuale habitat londinese — una piscina profonda appena due metri e poco più — rappresenti un ambiente innaturale e stressante, inadeguato al loro benessere psicofisico.

La campagna, promossa dal gruppo Freedom for Animals, ha raccolto oltre 37.000 firme. Le immagini degli uccelli che nuotano sotto luci artificiali e in uno spazio ristretto hanno colpito l’opinione pubblica e portato il caso al centro di un confronto nazionale. Per molti, il problema non è solo etico ma anche simbolico: riflette il paradosso di una società che dice di amare gli animali ma li osserva come spettacolo dietro un vetro.

La difesa di Merlin Entertainments

La risposta della società Merlin Entertainments, proprietaria dell’acquario e di altre attrazioni come Alton Towers e Madame Tussauds, non si è fatta attendere. In un comunicato ufficiale, l’azienda ha respinto le accuse, sostenendo che il recinto dei pinguini “replica fedelmente il loro habitat naturale” e che si trova “al piano terra, non in un seminterrato”.

Secondo il portavoce, la struttura è stata progettata in collaborazione con esperti di comportamento animale, veterinari e specialisti di habitat per garantire “il massimo benessere possibile”. “I pinguini sono accuditi ogni giorno da una squadra di biologi e ambientalisti,” si legge nella nota, “e le nostre strutture sono regolarmente ispezionate da enti indipendenti come la Global Humane Society e l’International Zoo Veterinary Group.”

L’azienda ha inoltre ricordato che i pinguini Gentoo sono nati e cresciuti in cattività: un rilascio in natura, dunque, non sarebbe praticabile né sicuro. “Questa non è una scelta semplice,” ha dichiarato il portavoce. “Ogni decisione viene presa in base a ciò che è meglio per gli animali, non per il profitto.”

L’indignazione di ambientalisti e artisti

Le rassicurazioni di Merlin non hanno convinto il fronte animalista. Figure pubbliche come il musicista Feargal Sharkey e il naturalista Chris Packham si sono unite alla protesta, denunciando la situazione come una “macchia sulla reputazione delle attrazioni londinesi”. Sharkey ha persino sfidato la direttrice di Merlin, Fiona Eastwood, a “scambiare posto con i pinguini” per un mese, per comprendere le condizioni in cui vivono.

Packham, durante una manifestazione tenutasi fuori dall’acquario, ha ricordato che “due dei quindici pinguini non hanno mai visto la luce del sole”. “È un fallimento morale,” ha affermato, “un segnale di come il nostro rapporto con gli animali sia ancora profondamente contraddittorio.”







Il governo sotto pressione

Anche Downing Street ha dovuto intervenire. Un portavoce del primo ministro Keir Starmer ha dichiarato che il governo “prende estremamente sul serio il benessere degli animali” e ha annunciato una revisione completa degli standard dei giardini zoologici britannici. Il ministro per il benessere animale, la baronessa Hayman, ha già incontrato rappresentanti di Merlin per discutere la questione.

L’obiettivo della nuova strategia, prevista entro la fine dell’anno, è fissare “gli standard più ambiziosi mai introdotti nel Regno Unito” in materia di tutela animale. Tuttavia, secondo molti ambientalisti, le riforme arriveranno troppo tardi per i pinguini del Sea Life.

Un dibattito che va oltre i pinguini Gentoo

La vicenda londinese del Sea Life è diventata un caso emblematico. Al centro non ci sono soltanto quindici animali, ma un’intera visione del rapporto tra umanità e natura. In un’epoca in cui la sensibilità ambientale cresce, il confine tra educazione e spettacolo diventa sempre più sottile.

Gli attivisti sostengono che mostrare animali in spazi angusti e privi di libertà non insegna il rispetto per la natura, ma la sua dominazione. Al contrario, la divulgazione dovrebbe passare attraverso osservatori scientifici, progetti di conservazione e tecnologie immersive che non sfruttano la vita animale.

Il destino dei pinguini gentoo del Sea Life Aquarium non è solo una questione di benessere animale, ma un banco di prova etico per un Paese che si definisce leader nella tutela della fauna. La loro battaglia, sostenuta da parlamentari, ambientalisti e cittadini, interroga il futuro del turismo zoologico: può davvero esserci educazione senza libertà?

Lucrezia Agliani