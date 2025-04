Cinquant’anni fa, all’alba del 25 aprile, Lisbona si svegliò sulle note di una canzone proibita, quella che segnò l’inizio della Rivoluzione dei Garofani. “Grândola, Vila Morena”, trasmessa dalla Radio Renascença alle 00:20, non era un brano qualsiasi: era il segnale che la rivoluzione era cominciata. Da quel momento, nulla sarebbe più stato come prima. In poco più di ventiquattr’ore, il regime più longevo d’Europa cadde senza spargimento di sangue, spiazzando il mondo con la forza di un colpo di Stato diventato sollevazione popolare: la Rivoluzione dei Garofani.

Un colpo di Stato capovolto

Otelo Saraiva de Carvalho, il giovane capitano d’artiglieria che ideò l’operazione militare denominata “Fim do Regime”, ribaltò ogni regola del classico golpe con quella che passò alla storia come Rivoluzione dei Garofani. Niente comunicati minacciosi, nessuna volontà di seminare paura: l’obiettivo non era imporsi, ma liberare.

Per questo, il segnale di inizio fu dato da una melodia e non da un colpo d’arma da fuoco. I carri armati entrarono a Lisbona senza sparare, e i militari, anziché reprimere, invitarono il popolo a salire a bordo. Nacque così un ossimoro potentissimo: una rivoluzione armata con fiori.

Il gesto che cambiò tutto: il garofano nella canna del fucile

Mentre l’assedio al quartier generale del regime era in corso, in largo do Carmo, una giovane donna, Celeste Caeiro, offrì un fiore rosso a un soldato. Quel semplice gesto di pace fu ripetuto da centinaia di cittadini: le armi vennero adornate con garofani, trasformandosi da strumenti di guerra a simboli di libertà.

Così nacque l’immagine che avrebbe dato nome all’intero processo rivoluzionario e che ancora oggi rappresenta un modello unico di transizione democratica.

Le radici del malcontento: la lunga notte salazarista

Per comprendere il successo della rivoluzione dei Garofani, occorre risalire a un Portogallo stremato da decenni di dittatura. Dal 1933 il paese era stato stretto nella morsa dell’Estado Novo, il regime autoritario fondato da António de Oliveira Salazar.

Analfabetismo, censura, repressione e povertà caratterizzavano un paese isolato e impoverito, mentre la PIDE – la polizia politica – garantiva il silenzio e l’obbedienza. Ma fu la guerra coloniale, cominciata nel 1961, a spingere il paese verso il baratro.

Per tredici anni, il Portogallo combatté una guerra coloniale, disperata, in Africa, contro i movimenti indipendentisti in Angola, Mozambico e Guinea-Bissau. Le perdite furono pesantissime: oltre 8mila morti e 30mila feriti, in un conflitto che prosciugava un terzo del bilancio statale. L’aumento della leva obbligatoria a quattro anni spinse migliaia di giovani a fuggire all’estero. La guerra era insostenibile, e proprio in quegli anni alcuni ufficiali iniziarono a pensare che il vero nemico non fosse in Africa, ma a Lisbona.







I Capitani d’Aprile: militari in nome del popolo

Fu così che nel 1973 nacque il Movimento delle Forze Armate (MFA), guidato da figure come Otelo de Carvalho, Melo Antunes, Vasco Lourenço e Vitor Alves. Militari di carriera, molti dei quali avevano combattuto in Africa, ma ormai convinti che i movimenti di liberazione avessero ragione. Studiarono i testi di Amílcar Cabral, lessero le riflessioni di António de Spínola – il generale riformista che pubblicò il libro “Portugal e o Futuro” – e arrivarono alla conclusione che il fascismo doveva essere abbattuto con il popolo, non contro di esso.

Il 25 aprile fu solo l’inizio della Rivoluzione dei Garofani. Nei mesi successivi, il Portogallo conobbe una delle stagioni più intense della sua storia: fu avviata la decolonizzazione, abolita la censura, introdotto il salario minimo nazionale e avviato un processo costituente. Il paese arretrato e analfabeta cominciò a trasformarsi in una democrazia moderna, fino a entrare nell’Unione Europea nel 1986. La rivoluzione non portò alla nascita di uno Stato socialista, come alcuni speravano, ma aprì la strada a un sistema pluralista, democratico e rappresentativo.

L’eredità della Rivoluzione dei garofani: oggi come allora

Oggi il Portogallo celebra con orgoglio il cinquantesimo anniversario del 25 aprile. Le piazze si riempiono di discussioni pubbliche, manifestazioni, concerti e dibattiti, mentre le nuove generazioni riscoprono il significato di quella giornata. Secondo Maria Inácia Rezola, storica e commissaria per le celebrazioni ufficiali, la Rivoluzione dei Garofani è stata la pietra angolare della democrazia portoghese, un evento che “ha permesso ai portoghesi di vivere in libertà più a lungo di quanto abbiano vissuto in dittatura”.

Il 25 aprile 1974 è stato più di un colpo di Stato: è stato un gesto collettivo di fiducia nel cambiamento. In un’epoca in cui le democrazie sembrano fragili e spesso minacciate, l’esperienza portoghese ricorda che la libertà è una conquista, non una condizione naturale. Va difesa, praticata e rinnovata ogni giorno. E come ha detto Winston Churchill: la democrazia è imperfetta, ma resta il miglior antidoto contro l’oppressione.

Lucrezia Agliani