È finalmente libertà per Maysoon Majidi, arrestata il 31 dicembre 2023 con l’accusa di essere una scafista. La storia di Maysoon Majidi, attivista e artista curdo-iraniana, è quella di una lunga battaglia per la verità e la giustizia. Arrestata con l’accusa di complicità nell’immigrazione clandestina, ha trascorso mesi in carcere prima di essere riconosciuta innocente. Il suo caso ha suscitato un’ondata di solidarietà tra attivisti e organizzazioni per i diritti umani, diventando simbolo delle difficoltà che affrontano i rifugiati politici. Ora, con la sentenza di assoluzione del Tribunale di Crotone e la definitiva libertà per Mysoon Majidi, si chiude un capitolo doloroso, ma il suo impegno per i diritti umani continua.

Un verdetto liberatorio

Dopo quasi 400 giorni di battaglia legale, si è arrivati alla libertà per Maysoon Majidi, attivista e regista curdo-iraniana, la quale è stata assolta dal Tribunale di Crotone con la formula “per non aver commesso il fatto”.

L’accusa nei suoi confronti era di concorso in favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, un’accusa basata sulle dichiarazioni di soli due testimoni tra le oltre settanta persone a bordo dell’imbarcazione su cui viaggiava. Con la lettura della sentenza, si è chiusa una vicenda giudiziaria che aveva assunto i tratti di un processo kafkiano, sollevando indignazione e mobilitazione tra attivisti e organizzazioni per i diritti umani.

L’arresto e il processo

Maysoon Majidi era stata arrestata il 31 dicembre 2023, dopo essere sbarcata a Crotone insieme ad altri 77 migranti. Secondo l’accusa, avrebbe collaborato con il capitano dell’imbarcazione in qualità di “aiutante del capitano”, Akturk Ufuk, reo confesso e processato con rito abbreviato.

Le testimonianze di un migrante iracheno e uno iraniano sostenevano che la giovane fosse l’aiutante del comandante, occupandosi di distribuire acqua e cibo e di mantenere la calma a bordo. L’attivista ha sempre negato ogni coinvolgimento nel traffico di esseri umani, ribadendo di essere stata solo una passeggera in fuga dalle persecuzioni nel suo Paese.

Dieci mesi di carcere e una battaglia per la libertà

Majidi ha trascorso dieci mesi in carcere prima che il tribunale decidesse di revocare la misura cautelare nei suoi confronti. La decisione è arrivata dopo che numerosi altri migranti, presenti sulla stessa imbarcazione, hanno fornito testimonianze dettagliate che smentivano le accuse iniziali. Intanto, nel dichiarare continuamente la sua innocenza, Maysoon ha più volte protestato con gli scioperi della fame, proprio per chiedere una libertà che le è sempre spettata.

Il loro racconto è stato ritenuto più attendibile rispetto a quello dei due testimoni dell’accusa. Durante la sua detenzione, l’attivista ha protestato più volte con scioperi della fame per chiedere giustizia.

L’accusa e la difesa

Nonostante il progressivo sgretolarsi del castello accusatorio, il pubblico ministero Rosaria Multari ha continuato a sostenere la colpevolezza di Majidi, chiedendo una condanna a due anni e quattro mesi di reclusione. Secondo la pm, l’attivista non era una trafficante abituale, ma avrebbe accettato di aiutare il comandante dell’imbarcazione in cambio del viaggio, configurando così il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ai sensi dell’articolo 12 del Testo Unico dell’Immigrazione.

Di diverso avviso la difesa, rappresentata dall’avvocato Giancarlo Liberati, che ha sempre sostenuto l’innocenza della sua assistita. La difesa ha inoltre presentato ricevute che dimostravano il pagamento del viaggio da parte del padre della giovane, professore in Iran, smentendo l’ipotesi di un coinvolgimento nella gestione del viaggio.

La reazione e il significato della sentenza

Alla lettura del verdetto sulla libertà per Maysoon Majidi, un boato di gioia ha riempito l’aula del tribunale, gremita di attivisti e sostenitori della giovane. “Donna, vita e libertà!”, hanno scandito i presenti, riprendendo lo slogan delle proteste per i diritti delle donne in Iran.







L’attivista, in lacrime, ha abbracciato il fratello Razhan e ha poi parlato ai giornalisti: “Un’innocente può arrivare fino al patibolo, ma alla fine viene salvata. Non giudicate chi cerca un’altra vita. Noi non scappiamo per una vita migliore, ma per un luogo sicuro dove continuare la nostra lotta“.

La vicenda di Maysoon Majidi ha scosso l’opinione pubblica, suscitando solidarietà e indignazione in Italia e all’estero. Trentasette organizzazioni umanitarie avevano confermato il suo impegno nel campo dei diritti umani. Il caso ha anche messo in luce le criticità di un sistema giudiziario che, spesso, tratta le persone migranti e rifugiate con pregiudizio e superficialità, accompagnate da una sempre più accentuata xenofobia.

Dopo aver vissuto anni di persecuzioni e ingiustizie, la giovane attivista può ora riprendere il suo percorso, consapevole che la sua storia ha lasciato un segno profondo nella battaglia per i diritti dei migranti e dei rifugiati.

Lucrezia Agliani