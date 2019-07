Libia, bombardato centro migranti: ennesima strage nei pressi di Tajura

Libia, bombardato centro migranti – È di almeno 60 morti e 80 feriti il bilancio del raid aereo che nella tarda serata di ieri ha preso di mira un centro di detenzione nei pressi di Tajura. Il governo di Tripoli accusa del raid aereo le forze armate del generale Khalifa Haftar.

Libia, bombardato centro migranti – Almeno 60 persone sono morte e altre 80 ferite nel bombardamento aereo che ha colpito un centro di detenzione per migranti in Libia, a Tajoura, nella periferia orientale della capitale Tripoli. Le vittime sono per lo più migranti provenienti da Sudan, Eritrea e Somalia.

L’accaduto









Il raid aereo è avvenuto nella notte a Tajoura, quartiere a una ventina di chilometri a est della capitale. Si è trattato di due bombardamenti a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro. I soccorritori hanno portato via i corpi di una quarantina di persone, ma il timore è che molti altri siano sotto le macerie. Il bilancio questa mattina ha già raggiunto la cifra di 60 migranti uccisi. Si tratta del bilancio più sanguinoso relativo a un attacco aereo o a un bombardamento di artiglieria da quando le forze fedeli al generale, tre mesi fa, hanno lanciato un’offensiva con truppe di terra e aerei per conquistare la capitale e prendere in mano le redini del Paese.

Il governo di unità nazionale

riconosciuto a livello internazionale (Gna) con sede a Tripoli ha denunciato l’attacco come un “crimine odioso”, incolpando il “criminale di guerra Khalifa Haftar”, e ha chiesto alla missione Onu di istituire una commissione d’inchiesta per indagare Haftar, che controlla gran parte della Libia orientale e meridionale. All’inizio di aprile aveva lanciato infatti un’offensiva per impadronirsi della capitale. Ora il Gna ha accusato le forze pro-Haftar di aver effettuato un’attacco “premeditato” e “preciso” al centro migranti. Il generale Haftar ha però negato di essere il responsabile del bombardamento. A sua volta, ha accusato l’Esercito nazionale libico, sostenendo che a colpire il centro sarebbero state milizie alleate con il governo di Tripoli.

Spiega Al Jazeera:

Non è la prima volta che le forze di Haftar prendono di mira il centro. E’ finito sotto attacco ad aprile, quando le forze di Haftar hanno iniziato la loro campagna per catturare Tripoli

Wolfram Lacher, un analista tedesco che segue l’evolversi della crisi in Libia, ha commentato scrivendo che:

questo non è un attacco accidentale, il generale Haftar e gli Emirati Arabi Uniti sapevano che il centro migranti era affianco della base di Dhaman, l’avevano già bombardata un mese fa. Hanno accettato la possibilità di colpire il centro, sapendo che era pieno di civili.

Il ministro degli esteri Enzo Moavero Milanesi

La missione delle Nazioni Unite in Libia ha fatto sapere infatti che sono circa 3.500 i migranti e i rifugiati che si trovano nei centri di detenzione vicini alla zona dei combattimenti e quindi in pericolo.

Ha dichiarato questa mattina Moavero

occorre garantire immediatamente misure di seria protezione per i civili e, in particolare, trasferire i migranti che si trovano nelle strutture di raccolta in luoghi al sicuro dai combattimenti e sotto la tutela delle nazioni unite.

commentando il bombardamento

apprendo con sgomento del bombardamento notturno a Tajoura, nei pressi di Tripoli, che ha colpito un centro per migranti, causando la morte di decine di persone, tra i quali donne e bambini, un’ulteriore tragedia che mostra l’atroce impatto della guerra sulla popolazione civile.

Infine conferma

un’ulteriore tragedia che mostra l’atroce impatto della guerra sulla popolazione civile. La netta condanna dei bombardamenti indiscriminati di aree civili, si accompagna all’appello a fermare un aggravarsi delle ostilità che mette continuamente in gravissimo pericolo vite umane e distrugge infrastrutture essenziali per la popolazione. Occorre garantire, immediatamente, misure di seria protezione per i civili e, in particolare, trasferire i migranti che si trovano nelle strutture di raccolta in luoghi al sicuro dai combattimenti e sotto la tutela delle Nazioni Unite.

“La Libia un porto sicuro”

Dichiara il ministro dell’Interno Matteo Salvini in un’intervista di marzo:

La Libia può e deve soccorrere gli immigrati in mare, e quindi è da considerare un Paese affidabile. Dove gli immigrati che vengono riportati a terra dalla Guardia Costiera vengono tutelati dalla presenza del personale Oim, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni

Alla luce di quel che è accaduto, bisognerebbe riconsiderare alcune delle considerazioni espresse dalla Commissione Europea. La Libia non è affatto un porto sicuro, e non è un paese affidabile per la tutela dei migranti.

Andrea Cremonesi